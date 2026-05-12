Matura 2026. Egzaminy z przedmiotów rozszerzonych przesunięte. Nowe terminy. Komunikat CKE

Jacek Chlewicki
2026-05-12 10:26

Matura 2026. Maturzyści muszą zwrócić uwagę na istotne zmiany w harmonogramie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W porównaniu z terminami obowiązującymi w 2025 roku przesunięto daty kilku popularnych egzaminów rozszerzonych. Zmiany dotyczą m.in. chemii, geografii i informatyki.

Matura 2026 potrwa do 30 maja. Część pisemna trwa od 4 do 21 maja, natomiast ustna od 7 do 30 maja. Zerknijmy na komunikat CKE w sprawie szczegółowego harmonogramu CKE. W porównaniu do 2025 roku, zmiany są spore. Największe dotyczą egzaminów rozszerzonych z chemii, geografii oraz informatyki.

W 2025 roku:

  • informatyka była przeprowadzana 14 maja,
  • geografia 15 maja,
  • chemia 16 maja.

W 2026 roku harmonogram wygląda inaczej:

  • chemia została wyznaczona na 13 maja (środa)
  • informatyka na 14 maja (czwartek)
  • geografia na 15 maja (piątek)

Oznacza to, że:

  • chemia została przesunięta o trzy dni wcześniej względem układu tygodnia,
  • informatyka przesunęła się o jeden dzień,
  • geografia również odbędzie się dzień później względem części egzaminów sąsiadujących w harmonogramie.

Zmiany mogą mieć znaczenie dla uczniów zdających kilka rozszerzeń jednocześnie. Przesunięcia wpływają więc na czas przeznaczony na powtórki pomiędzy egzaminami.

W 2026 roku wśród najczęściej wybieranych przedmiotów rozszerzonych znalazły się:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • geografia,
  • biologia,
  • język polski,
  • chemia.

Geografię na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ponad 84 tys. osób, a chemię ponad 33 tys. maturzystów.

CKE przypomina, że większość egzaminów rozszerzonych – w tym chemia i geografia – trwa 180 minut. Informatyka jest wyjątkiem i trwa 210 minut w Formule 2023. Wyniki egzaminów maturalnych w terminie głównym i dodatkowym zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku.

