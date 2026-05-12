Matura 2026. Egzaminy z przedmiotów rozszerzonych przesunięte. Nowe terminy. Komunikat CKE

Matura 2026 potrwa do 30 maja. Część pisemna trwa od 4 do 21 maja, natomiast ustna od 7 do 30 maja. Zerknijmy na komunikat CKE w sprawie szczegółowego harmonogramu CKE. W porównaniu do 2025 roku, zmiany są spore. Największe dotyczą egzaminów rozszerzonych z chemii, geografii oraz informatyki.
W 2025 roku:
- informatyka była przeprowadzana 14 maja,
- geografia 15 maja,
- chemia 16 maja.
W 2026 roku harmonogram wygląda inaczej:
- chemia została wyznaczona na 13 maja (środa)
- informatyka na 14 maja (czwartek)
- geografia na 15 maja (piątek)
Oznacza to, że:
- chemia została przesunięta o trzy dni wcześniej względem układu tygodnia,
- informatyka przesunęła się o jeden dzień,
- geografia również odbędzie się dzień później względem części egzaminów sąsiadujących w harmonogramie.
Zmiany mogą mieć znaczenie dla uczniów zdających kilka rozszerzeń jednocześnie. Przesunięcia wpływają więc na czas przeznaczony na powtórki pomiędzy egzaminami.
W 2026 roku wśród najczęściej wybieranych przedmiotów rozszerzonych znalazły się:
- język angielski,
- matematyka,
- geografia,
- biologia,
- język polski,
- chemia.
Geografię na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ponad 84 tys. osób, a chemię ponad 33 tys. maturzystów.
CKE przypomina, że większość egzaminów rozszerzonych – w tym chemia i geografia – trwa 180 minut. Informatyka jest wyjątkiem i trwa 210 minut w Formule 2023. Wyniki egzaminów maturalnych w terminie głównym i dodatkowym zostaną ogłoszone 8 lipca 2026 roku.