Matura WOS 2026. Co na maturze z WOSu? Analizujemy możliwe zadania [PRZECIEKI, ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Matura WOS 2026. Co czeka na maturzystów w tegorocznym arkuszu?

Egzamin z WOS-u na poziomie rozszerzonym to jeden z najtrudniejszych testów humanistycznych. Nie wystarczy tu sama wiedza – kluczowa jest umiejętność analizy złożonych materiałów źródłowych. W arkuszu, z którym właśnie mierzą się zdający, z pewnością znajdują się:

fragmenty tekstów prawnych, np. z Konstytucji RP,

dane statystyczne w formie tabel i wykresów,

teksty publicystyczne i naukowe do interpretacji,

mapy lub ilustracje odnoszące się do wydarzeń politycznych.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mogą zdobyć 60 punktów. Oficjalny arkusz CKE zostanie opublikowany na stronie komisji oraz w naszych artykułach dziś, około godziny 14:00.

W galerii poniżej znajdziesz arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami z matury z WOSu 2025

32

Pewniaki, które prawdopodobnie są teraz w arkuszu CKE

Chociaż treść zadań jest ściśle tajna, analiza informatorów CKE i arkuszy z ubiegłych lat pozwala z dużą dozą pewności wskazać tematy, które muszą pojawić się na egzaminie. Maturzyści prawdopodobnie właśnie rozwiązują zadania dotyczące:

ustroju Polski. Pytania o kompetencje prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu to absolutna podstawa każdego arkusza z WOS-u.

prawa i praw człowieka. Analiza zagadnień konstytucyjnych, w tym trójpodziału władzy oraz praw i obowiązków obywatelskich.

systemu politycznego. Pytania o partie polityczne, systemy wyborcze i zasady demokracji.

stosunków międzynarodowych. Funkcjonowanie Unii Europejskiej i ONZ to niemal pewny punkt programu.

Gorączka przecieków, czyli pułapka na maturzystów

Podczas gdy zdający walczą z zadaniami, w sieci wciąż można natknąć się na fałszywe oferty sprzedaży "przecieków". Należy to jasno podkreślić: to oszustwo. CKE skutecznie chroni arkusze, a jedynym pewnym źródłem informacji jest własna wiedza i umiejętności. Korzystanie z nielegalnych materiałów grozi unieważnieniem matury.

Możliwe zadania na maturze z Wiedzy o Społeczeństwie 2026

Poniżej znajduje się analiza kilku zadań, które mogły pojawić się w arkuszu maturalnym z Wiedzy o Społeczeństwie, obejmująca różne obszary tematyczne tego przedmiotu.

Zadanie z systemu organów państwowych

Treść zadania: Na podstawie fragmentu Konstytucji RP należy wskazać organ, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Analiza i odpowiedź: Przytoczony Art. 213 Konstytucji opisuje kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to organ konstytucyjny powołany do ochrony tych właśnie wartości. Prawidłowa odpowiedź to D. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Treść zadania: Należy uzupełnić informacje o organie z zadania 8.1.

Analiza i odpowiedź:

Nazwa jednoosobowego organu konstytucyjnego (1.): Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji .

. Nazwa organu powołującego (2.): Członków KRRiT powołują: Sejm, Senat i Prezydent RP.

Okres kadencji (3.): Kadencja członków KRRiT trwa 6 lat.

Zadanie z konstrukcji samorządu terytorialnego

Treść zadania: Na podstawie schematu przedstawiającego wybory organów samorządu terytorialnego, należy nazwać organy oznaczone literami A i B.

Analiza i odpowiedź:

A: Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to sejmik województwa .

Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to . B: Organ wykonawczy w gminie wiejskiej, wybierany bezpośrednio przez wyborców. Jest to wójt.

Treść zadania: Należy podać nazwę funkcji osoby przewodniczącej zarządowi powiatu.

Analiza i odpowiedź: Przewodniczącym zarządu powiatu jest starosta.

Zadania ze stosunków międzynarodowych

Treść zadania: Na podstawie tekstu opisującego masowe mordy ludności cywilnej (wspomniano o Kigali, Hutu, Tutsi), należy podać nazwę państwa, w którym te wydarzenia miały miejsce.

Analiza i odpowiedź: Opisane wydarzenia to ludobójstwo, które miało miejsce w Rwandzie w 1994 roku.

Treść zadania: Należy podać pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej, która podjęła decyzję o utworzeniu misji pokojowej.

Analiza i odpowiedź: Organizacją odpowiedzialną za misje pokojowe na świecie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zadania z systemu partyjnego i finansowania partii

Treść zadania: Zadanie dotyczy finansowania partii politycznych, subwencji z budżetu państwa i zasady stopniowej degresji.

Analiza:

Zadanie pyta o uzasadnienie, dlaczego zasada stopniowej degresji (im więcej głosów, tym proporcjonalnie mniejsza kwota dotacji za każdy kolejny głos) przyczynia się do wzmocnienia pluralizmu politycznego. Uzasadnienie: Zasada ta zapobiega nadmiernej dominacji finansowej największych partii i daje szansę na funkcjonowanie również mniejszym ugrupowaniom, które przekroczyły próg uprawniający do subwencji. Wyrównuje to w pewnym stopniu szanse na scenie politycznej.

Co wydarzy się po godzinie 12:00?

Gdy tylko wskazówki zegara wskażą południe, egzamin się zakończy, a internet zaleje fala pierwszych komentarzy i opinii. To właśnie wtedy maturzyści zaczną dzielić się wrażeniami na temat poziomu trudności i zadań, które sprawiły im najwięcej problemów. Będziemy śledzić te doniesienia na bieżąco i informować, co faktycznie znalazło się w arkuszu maturalnym z WOS-u 2026.