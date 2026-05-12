Ikea zamyka jeden ze swoich najsłynniejszych sklepów. To pierwsza taka decyzja od 40 lat. Co dalej z pracownikami?

Szwedzka IKEA, po raz pierwszy od czterech dekad, podjęła bezprecedensową decyzję o zamknięciu i relokacji jednego ze swoich sklepów.

Zamiast ogromnego obiektu powstanie mniejsza placówka w centrum handlowym, co jest strategiczną odpowiedzią na dynamiczny rozwój e-commerce i cyfryzację.

Ikea zamyka sklep! To pierwsza taka decyzja od 40 lat

Wydawałoby się, że Ikea to tak wielki gigant swojej branży, że zamknięcia sklepów jej nie dotyczą. Rzeczywistość jest jednak mniej kolorowa i nawet tak znane marki muszą dopasowywać swoje modele sprzedaży do obecnych trendów. Szwedzka IKEA ogłasza przełomową zmianę, która z pewnością odbije się szerokim echem w branży handlowej. Po ponad czterech dekadach bez zamykania sklepów w swoim rodzimym kraju, gigant meblowy podjął decyzję o relokacji i redukcji formatu swojego sklepu w Borlänge. Istniejący od 2013 roku wielkopowierzchniowy salon IKEA ustąpi miejsca znacznie mniejszej placówce w centrum handlowym Kupolen. To strategiczny ruch, który odzwierciedla globalne trendy w handlu detalicznym.

Decyzja o opuszczeniu stosunkowo nowego obiektu w Borlänge, otwartego zaledwie 13 lat temu po intensywnych negocjacjach z władzami, jest jasnym sygnałem transformacji strategii IKEA. Firma odchodzi od tradycyjnego, magazynowego formatu sklepu, koncentrując się na mniejszych jednostkach, lepiej dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku i współczesnych preferencji konsumentów. Ten globalny odwrót IKEA od wielkich magazynów ma na celu zwiększenie elastyczności i dostępności.

IKEA stawia na cyfryzację i nowe doświadczenia zakupowe

Głównym motorem napędowym tej zmiany strategicznej IKEA jest dynamiczny rozwój e-commerce i cyfryzacja handlu. Dane firmy wskazują, że już ponad 20 proc. sprzedaży IKEA w Szwecji odbywa się online, a klienci coraz częściej rozpoczynają proces zakupowy w sieci jeszcze przed wizytą w sklepie. Nowy, kompaktowy sklep w Kupolen ma nadal oferować inspiracje wnętrzarskie, strefę gastronomiczną oraz szeroki wybór akcesoriów do domu, integrując doświadczenie zakupowe online i offline.

Obawy pracowników i sprzeciw władz lokalnych Borlänge

Planowana transformacja IKEA w Borlänge budzi zrozumiałe obawy wśród pracowników. Obecnie w sklepie IKEA w Borlänge zatrudnionych jest około 230 osób. Chociaż firma nie podała jeszcze ostatecznej skali redukcji etatów, przyznaje, że mniejsze formaty sklepów zazwyczaj wymagają mniejszej liczby personelu. Proces restrukturyzacji ma zostać zakończony w pierwszej połowie 2027 roku.

Decyzja IKEA wywołała również silne rozczarowanie i sprzeciw władz lokalnych Borlänge. Przedstawiciele gminy nie kryją niezadowolenia, podkreślając, że o planach sieci dowiedzieli się tuż przed oficjalnym komunikatem. Samorządowcy przypominają o wieloletnim zaangażowaniu miasta w rozwój strefy handlowej, która miała stanowić stabilny filar lokalnej gospodarki i rynku pracy.

