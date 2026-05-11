Żołnierz Izraela ukarany. Trudno uwierzyć, co zrobił z figurą Maryi

Izraelscy żołnierze ukarani za zbezczeszczenie figury Maryi w Libanie

Izraelska armia poinformowała, że żołnierz, który zbezcześcił figurę Matki Boskiej w południowym Libanie, został ukarany 21 dniami aresztu. Wojskowy, który filmował całe zajście, otrzymał 14 dni aresztu. Zdjęcia z incydentu pojawiły się w mediach w ubiegłym tygodniu. Widać na nich żołnierza wkładającego papierosa do ust figury Maryi. Do zdarzenia doszło w miejscowości Debl, kilka kilometrów od granicy Libanu z Izraelem. Wieś jest zamieszkana głównie przez chrześcijan maronitów. Izraelska armia przekazała w oficjalnym komunikacie, że traktuje sprawę bardzo poważnie. – Wojsko szanuje wolność religii, miejsca święte i symbole wszystkich religii i wspólnot – podano w oświadczeniu. To nie pierwszy taki incydent w tej samej miejscowości. Pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Tamta sprawa również wywołała międzynarodowe oburzenie.

Po tamtym zdarzeniu premier Izraela Benjamin Netanjahu publicznie potępił zachowanie żołnierza. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar nazwał incydent haniebnym i przeprosił chrześcijan. Żołnierz odpowiedzialny za zniszczenie figury Jezusa został odsunięty od służby bojowej i ukarany 30 dniami aresztu. Tyle samo dostał wojskowy, który robił zdjęcia podczas zdarzenia. Po serii podobnych incydentów Izrael ogłosił 23 kwietnia powołanie specjalnego wysłannika do spraw relacji ze światem chrześcijańskim. Decyzja miała uspokoić napięcia i poprawić relacje z chrześcijańskimi wspólnotami, które oskarżały izraelskie wojsko o brak szacunku wobec miejsc kultu i symboli religijnych.

Bardzo trudna sytuacja w Libanie. Mimo rozejmu niemal codziennie są ostrzały

Sytuacja w południowym Libanie pozostaje bardzo napięta. Na początku marca Izrael rozpoczął intensywną operację przeciwko Hezbollahowi, wspieranemu przez Iran ugrupowaniu działającemu w Libanie. Hezbollah zaangażował się wcześniej po stronie Teheranu w konflikcie z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Choć od 16 kwietnia formalnie obowiązuje rozejm między Izraelem a Hezbollahem, niemal codziennie dochodzi do wymiany ognia. Izraelska armia utrzymuje kontrolę nad częścią pasa przygranicznego na południu Libanu i chce stworzyć tam strefę buforową. Według danych podawanych przez stronę izraelską od początku marcowej ofensywy w Libanie zginęło ponad 2,8 tysiąca osób. W walkach śmierć poniosło także 17 izraelskich żołnierzy oraz jeden cywil współpracujący z armią.

