Burza wokół Anastazji Kuś, a świadectwo odebrała w króciutkiej sukience! W 19. urodziny

KH Bartosz Olszewski
2026-05-11 19:40

Młoda polska lekkoatletka, Anastazja Kuś, znalazła się ostatnio w centrum medialnej burzy. 11 maja skończyła 19 lat i ten szczególny dzień postanowiła uczynić jeszcze bardziej wyjątkowym. Właśnie w dniu urodzin odebrała świadectwo licealne! Co więcej, zrobiła to po swojemu - w króciutkiej różowej sukience, nie przejmując się krytycznymi głosami o "robieniu kariery przez pośladki".

Anastazja Kuś, znana w świecie sportu z talentu i wielkiego potencjału, a w mediach społecznościowych z dużej aktywności i rosnącej popularności, mierzyła się ostatnio z falą krytyki. Wywołał ją uznany dziennikarz TVP Sport, Aleksander Dzięciołowski, który w audycji "Race Pace - podcasty o bieganiu" gorzko wypowiedział się na temat młodej lekkoatletyki. "Mam wrażenie, że tam jest większe skupienie na tej medialnej otoczce niż na otoczce sportowej. Szkoda. Nie lubię kariery przez pośladki. Uważam, że to jest płytkie" - wypalił, a środowisko się podzieliło. Zawodniczka najwyraźniej nie wzięła jednak tych słów do siebie.

Najpierw Anastazja Kuś opublikowała w mediach społecznościowych kolejne pikantne kadry w bikini, a w 19. urodziny ponownie zachwyciła. Tego samego dnia odebrała również swoje świadectwo dojrzałości i z tej okazji opublikowała na swoim profilu na Instagramie serię zdjęć, na których pozuje w żywej, różowej sukience mini! Do zdjęć dodała krótki, ale wymowny opis:

"Po prostu urodzinowa dziewczyna! Do tego ukończyła liceum #19 #urodzinowadziewczyna" - napisała, a post szybko zyskał tysiące polubień i setki komentarzy.

Po głośnym komentarzu Dzięciołowskiego jest to wyraźny sygnał, że 19-latka nie zamierza rezygnować z drogi, którą obrała w celu rozwoju marki osobistej. Lekkoatletka na każdym kroku podkreśla, jak ważne jest to w nowoczesnym sporcie, a krytyka ze strony dziennikarza pokazuje narastające napięcie między tradycyjnym postrzeganiem sportu a nowymi realiami, w których media społecznościowe odgrywają kluczową rolę. Więcej efektownych zdjęć Anastazji Kuś znajdziesz w naszej galerii.

