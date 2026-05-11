"Taniec z Gwiazdami". Natsu wróciła i pozamiatała! Podwinięta sukienka jej nie wadziła. Ale zdjęcia

"Taniec z Gwiazdami" - edycja wiosna 2026 dobiegła końca.

Zwycięzcami zostali zjawiskowi Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

Natsu - jedna z faworytek - odpadła znacznie wcześniej, ale w wielkim finale wróciła i znów narobiła wokół siebie sporo szumu!

"Taniec z Gwiazdami" finał. Podwinięta sukienka płatała Natsu figla

Nadszedł smutny moment dla fanów "Tańca z Gwiazdami" - koniec edycji, a do następnej trzeba poczekać kilka miesięcy. Wielki finał wyłonił zwycięzców Kryształowej Kuli, którymi zostali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Para numer 10 okazała się ostatecznie lepsza od duetów: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, a także Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. W finałowym gronie zabrakło Natsu - Natalii Karczmarczyk, która przed startem zmagań uchodziła za jedną z głównych faworytek, ale odpadła z rywalizacji na wczesnym etapie "TzG". W finale wystąpiła jednak z innymi uczestnikami, co jest już tradycją programu.

Natsu i Wojciech Kucina ujawnili, kiedy tak naprawdę zaczął się ich związek. "My się nie ukrywaliśmy"

39

Występ czołowej polskiej influencerki jak zwykle odbił się szerokim echem w internecie. Zwłaszcza ze względu na zwiewną sukienkę, która na zdjęciach w rękach Piotra Kędzierskiego podwinęła się w sposób, który na moment odsłonił nieco więcej, niż mógł przewidywać protokół. Kreacja podniosła się na tyle, że niemalże odsłoniła bieliznę influencerki!

Zdjęcia, na których Natsu z promiennym uśmiechem jest podnoszona przez Kędzierskiego, a jej sukienka ukazuje chyba odrobinę za dużo, stały się hitem, wywołując lawinę komentarzy. Nie zepsuło to jednak jej świetnego humoru, którym zarażała resztę uczestników! Zresztą sami zobaczcie w naszej galerii.