"Taniec z Gwiazdami". Natsu pokazała brzuch, ludziom opadły szczęki. Po programie wybuchła awantura!

Natsu (Natalia Karczmarczyk), była freakfighterka i influencerka, odpadła w piątym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami", mimo że była typowana na zwyciężczynię.

Jej występy z partnerem Wojciechem Kuciną wzbudzały duże emocje i podziw widzów, jednak jurorzy, zwłaszcza Iwona Pavlović, krytykowali braki techniczne, co wywołało awanturę wśród internautów.

Odkryty brzuch Natsu podczas ostatniego występu zachwycił widzów, ale nie uchronił jej przed eliminacją, która podzieliła internautów na zwolenników i przeciwników jej udziału w show.

Natsu w programie "Taniec z Gwiazdami" była prawdziwym zjawiskiem. Jeszcze przed startem show Polsatu ludzie masowo szukali informacji o byłej freakfighterce i natknęli się na jej niezwykle gorące zdjęcia. Wiele osób typowało influercerkę jako zwyciężczynię wiosennej edycji "TzG". Na parkiecie tańcząca w parze z Wojciechem Kuciną Natsu wyglądała jak milion dolarów. Jej odkryte ciało i ruchy rozpalały wyobraźnię widzów. Jurorzy jednak nie podzielali entuzjazmu fanów, zwracając uwagę na braki techniczne Natalii Karczmarczyk (tak w rzeczywistości nazywa się Natsu). Iwona Pavlović po jednym z występów gwiazdy internetu przyznała jej notę 2 (na 10 możliwych), co wywołało furię wielu internautów. W obronę Natsu wzięła m.in. Julia Wieniawa, która jasno stwierdziła, że werdykt jurorów był zbyt surowy. Co ciekawe, po "przeczołganiu" przez "Czarną Mambę" Natalia się poprawiła, co zostało zauważone przez jurorów. W ostatnim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" jednak sielanka się skończyła i Natsu odpadła z show. Nie pomógł jej płaski odkryty brzuch, którym zachwycali się widzowie. Po programie wybuchła potężna awantura.

Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" podzieliła internautów. "Szkoda, że odpadli" vs. "Zasłużone odpadnięcie"

Zdania odnośnie Natsu i Wojciecha Kuciny w programie "Taniec z Gwiazdami" są mocno podzielone. Na pewno była freakfighterka wzbudza olbrzymie emocje, co widać w komentarzach internautów.

Kędzierski jest najsłabszy, nie rozumiem tych głosujących, żenada, a Wy byliście super; Szkoda, że odpali; Szkoda, dobrze było Nati; Moja ulubiona para

- pisali użytkownicy Instagrama. Inni jednak uznali, że werdykt był sprawiedliwy.

Zasłużenie odpadli, przestańcie płakać; Wreszcie, nie było sensu męczyć siebie i nas; Zasłużone odpadnięcie, nie było tu żadnych postępów, tutaj powinien wygrać taniec, a nie popularność

- ocenili ci, którzy uważali, że czas Natsu w "Tańcu z Gwiazdami" słusznie dobiegł końca.

