Wirujące ciało Natsu niemal zupełnie odkryte! Widzowie "TzG" nie mogli się skupić. Na zdjęciach wszystko widać

Natsu (Natalia Karczmarczyk) w trzecim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" zaprezentowała się z kapitalnej strony, zdobywając 42 punkty od jurorów.

Jej występ wzbudził duże emocje, ponieważ na parkiecie jej ciało było niemal zupełnie odkryte, co odwróciło uwagę widzów od samego tańca.

Przed tym odcinkiem Natsu udała się na prywatną lekcję do jurorki Iwony Pavlović, która wcześniej wystawiła jej niską notę, a tym razem doceniła jej postępy.

Natsu nie zraziła się niezbyt dobrymi występami w dwóch odcinkach programu "Taniec z Gwiazdami" i pozostaje w grze o Kryształową Kulę. Mimo że w poprzednich odsłonach show influercerka i była zawodniczka freak-fightów wyglądała zjawiskowo, to jej taniec pozostawiał sporo do życzenia. Doszło nawet do tego, że Iwona Pavlović, czyli najbardziej doświadczona jurorka "TzG", wystawiła Natalii Karczmarczyk notę 2 (w skali 1-10). Potem wybuchła awantura, a w obronę Natsu wzięła m.in. Julia Wieniawa. Na szczęście udział celebrytki w programie uratowali głosujący na nią widzowie. Sytuacja jednak była dla Natsu kłopotliwa. W końcu przed startem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" influercerka wydawała się jedną z faworytek do zwycięstwa. W trzecim odcinku "TzG" zobaczyliśmy zupełnie inną Natsu. Wiele osób jednak nie była w stanie skupić się na jej tańcu, bo wirujące ciało influercerki było niemal całe odkryte! Zdjęcia z gorących pląsów i inne odważne fotografie Natalii Karczmarczyk pokazujemy w galerii pod artykułem.

"Taniec z Gwiazdami". Natsu u Iwony Pavlović

W niedziele, 15 marca, w "Tańcu z Gwiazdami" występy oceniała piątka jurorów. Zawsze jest czwórka, ale tym razem dodatkowo została dokooptowana Kayah. Do zgarnięcia było zatem aż 50 punktów (po 10 od każdego jurora). Natsu zdobyła aż 42! Co ciekawe, wcześniej udała się na prywatną lekcję do... Iwony Pavlović! Surowa jurorka doceniła pracę influercerki.

Była różnica, czyli widać, że nad tymi nogami popracowałaś. Zupełnie inaczej wyglądały, jakbyś miała nogi do nieba. Cieszę się, że pokazałaś, że można wszystko osiągnąć

- oceniła popularna "Czarna Mamba". Sama Natsu nie kryła radości.

Takie osoby jak ja są potrzebne w tym "Tańcu z Gwiazdami". Takie, które pokazują, że można nie być idealnym, ale postarać się czerpać z tego przyjemność (...) To jest teraz mój cel, żeby się tym cieszyć. I pokazać, że nie wszystkie osoby, które tańczą, muszą być na cztery "dziesiątki"

- podkreśliła z rozsądkiem Natalia Karczmarczyk.

