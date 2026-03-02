Natsu, influencerka i była zawodniczka freak-fightów, wystąpiła w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" w parze z Wojciechem Kuciną, prezentując jive'a do utworu Shakiry.

Występ Natsu wzbudził duże emocje ze względu na jej skąpy strój, który odsłaniał znaczną część ciała, choć sam taniec został oceniony przez jurorów na 25 punktów.

Jurorzy ocenili, że Natsu ma potencjał, ale brakuje jej pewności siebie w solowych fragmentach tańca, a Ewa Kasprzyk komplementowała jej gibkość i energię.

Gamou Fall, inny uczestnik znany z freak-fightów, wypadł lepiej od Natsu, zdobywając 35 punktów za swój występ.

"Taniec z Gwiazdami". Pierwszy odcinek. Natsu w zmysłowym stroju

Oczekiwania dotyczące Natsu, czyli Natalii Karczmarczyk, były ogromne. Produkcja programu "Taniec z Gwiazdami" ostrzyła sobie zęby na podbicie rynku młodych odbiorców. Gwiazdy internetu świetnie sprawdziły się w poprzednich edycjach show. Wystarczy wspomnieć choćby Marię Jeleniewską czy Julię Żugaj, które podbiły serca widzów. Natsu przydzielony do pary został doświadczony tancerz - Wojciech Kucina. Była zawodniczka freak-fightów szybko znalazła z nim wspólny język, co było widać choćby na imprezie zorganizowanej przed startem wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Natsu tuż przed pierwszym odcinkiem show pokazała także zdjęcia kulisów "Tańca z Gwiazdami". Widać tam m.in. gołą klatkę piersiową tancerza, którą dotyka influercerka. W pierwszym odcinku nowej serii duet Natsu - Wojciech Kucina jednak furory nie zrobił. Przynajmniej jeśli chodzi o sam taniec. Na pewno jednak zapamiętany zostanie zmysłowy strój Natalii, który odkrywał niemal cały dół. Ciało Natsu zachwyciło widzów.

"Taniec z Gwiazdami". Skąpa sukieneczka Natsu co chwilę się podwijała

Natsu i Kucina zatańczyli jive'a do utworu Shakiry "Objection". - Wyglądam tylko jak latynoska, ale jeszcze się tak nie ruszam. Mam nadzieję, że ten program to zmieni - mówiła, cytowana przez Polsat, była freakfighterka w trakcie przygotowań do programu "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie co chwilę podwijała się skąpa sukieneczka Natsu, co pozwoliło widzom zobaczyć różne zakamarki jej ciała. Widok był obłędny! Jurorzy jednak taniec pary ocenili tylko na 25 punktów (na 40 możliwych).

Bardzo ładnie zaczęliście, ale potem gdy zostałaś sama, to wychodzi brak pewności. Nogi w kickach powinny być aktywne. Razem jest pięknie, osobno są pewne słabości

- stwierdził Tomasz Wygoda. Zdecydowanie bardziej przyjemne słowa Natsu usłyszała od Ewy Kasprzyk.

Powiem coś może szokującego. Jesteś sztywniarą... to nieprawda. Jesteś szalenie rozkręcona, gibka. Z tego, co wyczytałam, jesteś też królową przetrwania.

- powiedziała jurorka, nawiązując do udziału Natalii Karczmarczyk w programie "Królowa przetrwania".

Zdecydowanie lepiej od Natsu w pierwszym odcinku wiosennej serii programu "Taniec z Gwiazdami" zaprezentował się inny uczestnik znany z frikowych gal MMA - Gamou Fall. Tańczący w parze z Hanną Żudziewicz aktor dostał aż 35 punktów.

