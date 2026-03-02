Zachwycająca Jutta Leerdam bez kostiumu! To będzie kosztowało fortunę

Podpisany kostium, w którym Leerdam triumfowała na dystansie 1000 metrów oraz wywalczyła srebro na 500 metrów, do końca igrzysk był wystawiony w holenderskim pawilonie Staatsloterij TeamNL House w Mediolanie.

Poza sukcesami sportowymi 27-letnia zawodniczka zwróciła na siebie uwagę także inną sytuacją. Po biegu na 1000 metrów rozpięła z przodu swój kostium, odsłaniając sportowy biustonosz. Nagranie z tej chwili szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, a sam strój zyskał jeszcze większe zainteresowanie kolekcjonerów.

Internetowa aukcja trwała ponad tydzień. Przez długi czas cena utrzymywała się w okolicach 10 tysięcy euro, jednak w ostatnich minutach licytacji gwałtownie wzrosła, ostatecznie przekraczając granicę stu tysięcy euro.

Jutta Leerdam sprzeda kostium [Zdjęcia]

– To niesamowite, że mój kostium znalazł nowego właściciela. Cieszę się, że ktoś będzie mógł mieć w domu fragment historii olimpijskiego łyżwiarstwa szybkiego – powiedziała Holenderka.

Na aukcję trafił również sprzęt należący do innych holenderskich medalistów, jednak żaden z nich nie wzbudził tak dużego zainteresowania. Nawet drugi najdroższy przedmiot – rajstopy używane przez mistrzynię Femke Kok – sprzedano za znacznie mniejszą kwotę.

Dochód z licytacji nie trafi bezpośrednio do zawodników. Środki zostaną przeznaczone na rozwój lokalnych programów łyżwiarskich w Holandii, wspierających kluby szkolące przyszłych olimpijczyków.