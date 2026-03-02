Zachwycająca Jutta Leerdam bez kostiumu! To będzie kosztowało fortunę

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-03-02 11:32

Olimpijski kostium Jutty Leerdam osiągnął ogromną cenę na aukcji. Za strój, w którym Holenderka zdobyła złoty i srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim podczas niedawnych igrzysk olimpijskich Mediolan–Cortina 2026, zapłacono aż 195 tysięcy euro.

Podpisany kostium, w którym Leerdam triumfowała na dystansie 1000 metrów oraz wywalczyła srebro na 500 metrów, do końca igrzysk był wystawiony w holenderskim pawilonie Staatsloterij TeamNL House w Mediolanie.

ZOBACZ TEŻ: Adam Małysz czy Kamil Stoch? Kacper Tomasiak usłyszał pytanie. Nie wywinął się, musiał odpowiedzieć!

Poza sukcesami sportowymi 27-letnia zawodniczka zwróciła na siebie uwagę także inną sytuacją. Po biegu na 1000 metrów rozpięła z przodu swój kostium, odsłaniając sportowy biustonosz. Nagranie z tej chwili szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, a sam strój zyskał jeszcze większe zainteresowanie kolekcjonerów.

Internetowa aukcja trwała ponad tydzień. Przez długi czas cena utrzymywała się w okolicach 10 tysięcy euro, jednak w ostatnich minutach licytacji gwałtownie wzrosła, ostatecznie przekraczając granicę stu tysięcy euro.

Jutta Leerdam sprzeda kostium [Zdjęcia]

Jutta Leerdam
Galeria zdjęć 46

– To niesamowite, że mój kostium znalazł nowego właściciela. Cieszę się, że ktoś będzie mógł mieć w domu fragment historii olimpijskiego łyżwiarstwa szybkiego – powiedziała Holenderka.

ZOBACZ TEŻ: Tuż po igrzyskach takie informacje. PKOl traci miliony, zerwana współpraca

Na aukcję trafił również sprzęt należący do innych holenderskich medalistów, jednak żaden z nich nie wzbudził tak dużego zainteresowania. Nawet drugi najdroższy przedmiot – rajstopy używane przez mistrzynię Femke Kok – sprzedano za znacznie mniejszą kwotę.

Dochód z licytacji nie trafi bezpośrednio do zawodników. Środki zostaną przeznaczone na rozwój lokalnych programów łyżwiarskich w Holandii, wspierających kluby szkolące przyszłych olimpijczyków.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JUTTA LEERDAM