Radosław Majdan przeszedł ogromną metamorfozę. Kiedyś ukrywał włosy pod chustą, a dziś? Nie uwierzysz, jak wygląda!

Radosław Majdan (54 l.) wygląda coraz lepiej, będąc ikoną stylu.

Jego metamorfoza to zasługa włosów – od kompleksu po bujną fryzurę.

Jak były piłkarz osiągnął tak spektakularną przemianę?

Tak Radosław Majdan zmieniał się przez lata

Chociaż Radosław Majdan zakończył profesjonalną karierę piłkarską wiele lat temu, wciąż pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Były bramkarz m.in. Pogoni Szczecin i Wisły Kraków doskonale odnalazł się w nowej rzeczywistości, a jego życie prywatne od dawna budzi ogromne zainteresowanie. Po kilku głośnych związkach, szczęście odnalazł u boku Małgorzaty Rozenek, z którą wychowuje syna Henia.

Fani bacznie obserwują jego losy i często komentują, że z upływem lat wygląda coraz korzystniej. Niektórzy twierdzą, że późne ojcostwo go odmłodziło, ale prawda może leżeć gdzie indziej. Jednym z najbardziej zauważalnych elementów jego przemiany jest fryzura. Kiedyś pozostawiała wiele do życzenia, a dziś jest jego wielkim atutem.

Od opasek i chust do stylowej czupryny. Jaki jest sekret Majdana?

Wierni kibice piłkarscy z pewnością pamiętają Radosława Majdana z boiskowych występów, gdzie słynął nie tylko z interwencji, ale i z charakterystycznego stylu. Często nosił na głowie opaski, a nawet chusty, które miały na celu przykrycie pierwszych oznak łysienia. Problem ten dotknął go już w młodości, a jego fryzura wymagała wówczas sporo uwagi, by wyglądać korzystnie.

Dziś, po latach, z dumą prezentuje na ściankach bujną i stylową czuprynę, a chustki, jeśli się pojawiają, są jedynie modnym dodatkiem, a nie próbą ukrycia kompleksów. Jak się okazuje, sekret tkwił w determinacji. Już w 2008 roku "Super Express" pisał o zmaganiach piłkarza z łysieniem. Jego znajoma zdradziła wówczas, że Majdan zdecydował się na radykalny krok.

- Radek już robił sobie przeszczepy włosów. Niestety, nie przyjmowały mu się - mówiła 18 lat temu jego koleżanka na łamach "Super Expressu".

Wygląda jednak na to, że cierpliwość i kolejne próby w końcu przyniosły spektakularny efekt. W wieku 54 lat były reprezentant Polski nie ma już powodów do kompleksów i chętnie pozuje do zdjęć, prezentując nienaganną fryzurę.

Radosław Majdan przed barażami o mundial

