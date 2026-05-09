Radosław Majdan przeszedł ogromną metamorfozę. Kiedyś ukrywał włosy pod chustą, a dziś? Nie uwierzysz, jak wygląda!

- Radosław Majdan (54 l.) wygląda coraz lepiej, będąc ikoną stylu.
- Jego metamorfoza to zasługa włosów – od kompleksu po bujną fryzurę.
- Jak były piłkarz osiągnął tak spektakularną przemianę?
Tak Radosław Majdan zmieniał się przez lata
Chociaż Radosław Majdan zakończył profesjonalną karierę piłkarską wiele lat temu, wciąż pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Były bramkarz m.in. Pogoni Szczecin i Wisły Kraków doskonale odnalazł się w nowej rzeczywistości, a jego życie prywatne od dawna budzi ogromne zainteresowanie. Po kilku głośnych związkach, szczęście odnalazł u boku Małgorzaty Rozenek, z którą wychowuje syna Henia.
Fani bacznie obserwują jego losy i często komentują, że z upływem lat wygląda coraz korzystniej. Niektórzy twierdzą, że późne ojcostwo go odmłodziło, ale prawda może leżeć gdzie indziej. Jednym z najbardziej zauważalnych elementów jego przemiany jest fryzura. Kiedyś pozostawiała wiele do życzenia, a dziś jest jego wielkim atutem.
Od opasek i chust do stylowej czupryny. Jaki jest sekret Majdana?
Wierni kibice piłkarscy z pewnością pamiętają Radosława Majdana z boiskowych występów, gdzie słynął nie tylko z interwencji, ale i z charakterystycznego stylu. Często nosił na głowie opaski, a nawet chusty, które miały na celu przykrycie pierwszych oznak łysienia. Problem ten dotknął go już w młodości, a jego fryzura wymagała wówczas sporo uwagi, by wyglądać korzystnie.
Dziś, po latach, z dumą prezentuje na ściankach bujną i stylową czuprynę, a chustki, jeśli się pojawiają, są jedynie modnym dodatkiem, a nie próbą ukrycia kompleksów. Jak się okazuje, sekret tkwił w determinacji. Już w 2008 roku "Super Express" pisał o zmaganiach piłkarza z łysieniem. Jego znajoma zdradziła wówczas, że Majdan zdecydował się na radykalny krok.
- Radek już robił sobie przeszczepy włosów. Niestety, nie przyjmowały mu się - mówiła 18 lat temu jego koleżanka na łamach "Super Expressu".
Wygląda jednak na to, że cierpliwość i kolejne próby w końcu przyniosły spektakularny efekt. W wieku 54 lat były reprezentant Polski nie ma już powodów do kompleksów i chętnie pozuje do zdjęć, prezentując nienaganną fryzurę.