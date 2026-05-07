Polski sportowiec śpi u Trumpa i nie przepłaca! Cena noclegu naprawdę zaskakuje

Michał Skiba
2026-05-07 22:30

Konrad Bukowiecki postawił na relaks na najwyższym poziomie. Zaskoczył fanów zdjęciem z pobytu w luksusowym Trump International Beach Resort na Florydzie. Koszt noclegu wcale nie jest aż tak wygórowany, jak mogłoby się wydawać.

Nocleg u Donalda Trumpa

Polski kulomiot podczas marcowych mistrzostw świata w hali (w Toruniu) zajął 8. miejsce. Przed nim kolejne ważne starty, w tym mistrzostwa Europy w Birmingham (10-16 sierpnia).

Bukowiecki postanowił złapać oddech. Na Instagramie pokazał zdjęcie z pobytu w hotelu w Sunny Isles Beach, położonym niedaleko Miami. Na fotografii widać, że jest w świetnym humorze — ograniczył się do lakonicznego komentarza: "Może być". Nie mamy wątpliwości, że hasło "może być" to lekkie przymrużenie oka na piękne warunki słonecznej Florydy. Czy jest z nim Natalia Bukowiecka? Zdjęciem w sieci pochwalił się jedynie kulomiot.

Wbrew pozorom pobyt w hotelu należącym do rodziny Trumpów nie musi oznaczać ogromnych wydatków. Interia sprawdziła: noc w pokoju z dwoma łóżkami typu king-size i widokiem na zatokę to koszt około 1246 zł, co jak na taki standard nie jest szczególnie wysoką ceną.

Goście obiektu mogą korzystać m.in. z podgrzewanego basenu, strefy spa, restauracji oraz podziwiać widoki na zatokę i panoramę miasta. Dodatkowym atutem jest bliskość Miami, dzięki czemu hotel stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania jednego z najpopularniejszych miast Florydy.

