Probierz ostro do Najmana na konferencji! Padły słowa o Lewandowskim i Bońku, było gorąco

Mecz „Polska – Reszta Świata” na wrocławskim obiekcie zapowiada się bardzo ciekawie, wielu kibiców będzie mogło zobaczyć z bliska idoli, którzy kilkanaście lat temu byli niedostępni w inny sposób niż szkiełko telewizora. Były selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz poprowadzi właśnie ekipę zagranicznych gwiazd, wśród których znajdą się m.in. Rivaldo, Alessandro Del Piero, Andrij Szewczenko, czy Ivan Rakitić. Z kolei reprezentację Polski poprowadzi Adam Nawałka, a na boisku pojawią się m.in. Artur Boruc, Łukasz Piszczek i Michał Pazdan.

Podczas konferencji Probierz został zapytany przez Marcina Najmana o... relacje z Robertem Lewandowskim. Były selekcjoner odpowiedział krótko, że wyglądają one tak jak wcześniej i życzy napastnikowi powodzenia, podobnie jak innym reprezentantom. – Relacje wyglądają tak, jak wyglądały. Nie ma innej możliwości. Życzę mu powodzenia, tak jak każdemu innemu piłkarzowi reprezentacji Polski – odpowiedział "Cesarzowi" Michał Probierz.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski na wylocie z Barcelony? Jan Tomaszewski grzmi. "Traktowany jak piąte koło u wozu"

Pytanie od @MarcinNajman o Roberta Lewandowskiego!„Ciągle czytałem, że wyrzuciłem Lewandowskiego z kadry” pic.twitter.com/AFVByq6fXW— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) May 7, 2026

– Ciągle słyszałem i gdzieś czytałem, że wyrzuciłem Lewandowskiego z kadry. Nie, nie wyrzuciłem Lewandowskiego z kadry, ja Robertowi Lewandowskiemu tylko zabrałem opaskę, a reszta potoczyła się zupełnie inaczej. A co do relacji jeszcze, to chyba podobne jak pana Marcina z panem Zbigniewem Bońkiem – dodawał ex-selekcjoner reprezentacji.

ZOBACZ TEŻ: Co dalej z trenerem Lecha Poznań? Prezes Karol Klimczak wprost zapytany o przyszłość Nielsa Frederiksena