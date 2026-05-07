Anastazja Kuś zachwyciła na maturze! Wyglądała zjawiskowo, a między startami kolejne egzaminy

Anastazja Kuś należy do grona ponad 8 tysięcy uczniów Szkoła w Chmurze, którzy zdają egzaminy w specjalnych miasteczkach maturalnych w Warszawie i Poznaniu. Dodatkowo istnieje też bardziej kameralna opcja w Kutnie. Dzięki swoim olimpijskim doświadczeniom młoda lekkoatletka szybko odnalazła się w tej przestrzeni, uznając ją za przyjazną i sprzyjającą skupieniu.

– Przez atmosferę, myślę też, że dobre zorganizowanie tutaj wszystkiego, to nie odczułam tego tak bardzo i naprawdę przyjemnie się pisało – mówi Anastazja Kuś.

Kuś, tegoroczna maturzystka Szkoły w Chmurze, uchodzi za jedną z największych nadziei polskiej lekkoatletyki. Specjalizuje się w biegu na 400 metrów i może pochwalić się m.in. złotym medalem mistrzostw Europy U18, srebrnym krążkiem halowych mistrzostw świata w sztafecie 4×400 m oraz występem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu jako najmłodsza reprezentantka Polski. Jest również rekordzistką kraju U18 na tym dystansie i medalistką mistrzostw Europy U20. Na co dzień reprezentuje barwy AZS UWM Olsztyn.

Maturę pisała jednak w Warszawie. – Edukacja jest bardzo ważna, istotna – mówi i podkreśla, że obok sportu warto mieć alternatywną ścieżkę kariery. – Uważam, że (Szkoła w Chmurze) to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą się rozwijać i robić coś więcej.

Czy w ogóle jest Szkoła w Chmurze? Jak się dowiadujemy, to nowoczesny model edukacji oparty na edukacji domowej, który stawia na elastyczność i indywidualne podejście do ucznia. Umożliwia samodzielne planowanie nauki oraz rozwijanie zainteresowań, a rodzicom zapewnia narzędzia i wsparcie specjalistów – nauczycieli, trenerów i psychologów. Brak sztywnego planu zajęć sprzyja nauce przez doświadczenie, a zadania można realizować w dogodnym czasie za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Obecnie w programie uczestniczy ponad 30 tysięcy uczniów.

A Kuś przygotowania do matury musiała pogodzić z intensywnym sezonem sportowym, obozami i wyjazdami. Nie ukrywa, że czasu było niewiele, ale starała się wykorzystać każdą możliwą chwilę. O egzaminach maturalnych mówi z dużą satysfakcją. – Jestem bardzo zadowolona ze wszystkich na razie trzech egzaminów. Myślę, że się dobrze przygotowałam - zaznacza.