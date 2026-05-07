Najbliższa rywalka ujawniła zaskakujące fakty o Idze Świątek. Chodzi o jej matkę

Iga Świątek zagra z Caty McNally na otwarcie rywalizacji w Rzymie.

Polka i Amerykanka to rówieśniczki i zaprzyjaźniły się, gdy były juniorkami.

Sprawdź, jakie ciekawe fakty z życia Igi Świątek zdradziła jej najbliższa rywalka.

Iga Świątek i Caty McNally w 2018 r. wygrały razem turniej juniorski debla w paryskim Roland Garros. Dla Polki była to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia, bo celowała wtedy głównie w triumf w singlu, ale przegrała w półfinale... z Caty McNally (3:6, 7:6, 6:4). Amerykanka też nie podbiła wtedy Paryża w grze pojedynczej, bo w finale ograła ją... zaledwie 14-letnia Coco Gauff.

Iga Świątek i Caty McNally rywalizowały ze sobą jako juniorki, a już w seniorskim tourze zmierzyły się dwa razy. Oba mecze wygrała Polka - 6:4, 6:4 w Ostrawie (2022) i 5:7, 6:2, 6:1 rok temu na trawie Wimbledonu. Przed tym pierwszym pojedynkiem Amerykanka udzieliła ciekawego wywiadu Żelisławowi Żyżyńskiemu z Canal+ Sport.

- Wygrałyśmy razem juniorski turniej debla w Roland Garros i to było zabawne, bo nie planowałyśmy tego występu i zgłosiłyśmy się w ostatniej chwili - zdradziła wtedy Caty McNally. - Od tamtej pory się przyjaźnimy, a moja mama kupowała nawet Idze książki po angielsku, bo ona bardzo lubi czytać. Bardzo ją za to szanuję. Gdybyście wy dali mi jakąś książkę po polsku, to pewnie nie byłabym w stanie przeczytać ani jednego słowa - dodała ze śmiechem Caty McNally, która zdradziła również wtedy, że Iga w trakcie turnieju w USA mieszkała nawet w jej domu i trenowała z jej bratem.

Iga Świątek i Caty McNally jako juniorki odnosiły sukcesy, ale w seniorskim tourze kariera Polki nabrała dużo szybszego tempa niż w przypadku Amerykanki, której rozwój hamowały kontuzje. Potencjał ma jednak duży. Gra ciekawy różnorodny tenis z częstą zmianą rytmu, dużą ilością slajsów i ataków przy siatce. Podobnie jak Iga świetnie porusza się po korcie.

- Mam dużo szacunku do niej, bo pamiętam, jak świetnie grała na początku, jak wchodziła na tour. Potem miała dużo kontuzji - mówiła o Caty Iga Świątek przed ich meczem rok temu na trawie Wimbledonu.

USA's Caty McNally and Iga Swiatek of Poland won the girls' doubles on Saturday at #RG18 - some compensation for McNally after losing an epic singles final earlierThey beat Japan's No.3 seeds Yuki Naito and Naho Sato pic.twitter.com/q0Da8blrBZ— ITF (@ITFTennis) June 10, 2018

