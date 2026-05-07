Najbliższa rywalka ujawniła zaskakujące fakty o Idze Świątek. Chodzi o jej matkę

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-05-07 9:10

Iga Świątek zacznie rywalizację w turnieju WTA w Rzymie od meczu z Caty McNally i będzie to pojedynek przyjaciółek z czasów juniorskich. Polka i Amerykanka to rówieśniczki i znają się doskonale. W 2018 roku stworzyły parę deblową i wygrały razem juniorski Roland Garros. - Od tego czasu przyjaźnimy się - mówiła Caty McNally, która zdradziła ciekawe fakty o Idze Świątek.

Iga Świątek i Catty McNally po wygraniu juniorskiego Roland Garros w deblu

i

Autor: Cedric Lecocq / FFT/ Materiały prasowe Iga Świątek i Catty McNally po wygraniu juniorskiego Roland Garros w deblu
  • Iga Świątek zagra z Caty McNally na otwarcie rywalizacji w Rzymie.
  • Polka i Amerykanka to rówieśniczki i zaprzyjaźniły się, gdy były juniorkami.
  • Sprawdź, jakie ciekawe fakty z życia Igi Świątek zdradziła jej najbliższa rywalka.

Iga Świątek i Caty McNally w 2018 r. wygrały razem turniej juniorski debla w paryskim Roland Garros. Dla Polki była to pewnego rodzaju nagroda pocieszenia, bo celowała wtedy głównie w triumf w singlu, ale przegrała w półfinale... z Caty McNally (3:6, 7:6, 6:4). Amerykanka też nie podbiła wtedy Paryża w grze pojedynczej, bo w finale ograła ją... zaledwie 14-letnia Coco Gauff.

Iga Świątek i Caty McNally - przyjaźń z czasów juniorskich

Iga Świątek i Caty McNally rywalizowały ze sobą jako juniorki, a już w seniorskim tourze zmierzyły się dwa razy. Oba mecze wygrała Polka - 6:4, 6:4 w Ostrawie (2022) i 5:7, 6:2, 6:1 rok temu na trawie Wimbledonu. Przed tym pierwszym pojedynkiem Amerykanka udzieliła ciekawego wywiadu Żelisławowi Żyżyńskiemu z Canal+ Sport.

- Wygrałyśmy razem juniorski turniej debla w Roland Garros i to było zabawne, bo nie planowałyśmy tego występu i zgłosiłyśmy się w ostatniej chwili - zdradziła wtedy Caty McNally. - Od tamtej pory się przyjaźnimy, a moja mama kupowała nawet Idze książki po angielsku, bo ona bardzo lubi czytać. Bardzo ją za to szanuję. Gdybyście wy dali mi jakąś książkę po polsku, to pewnie nie byłabym w stanie przeczytać ani jednego słowa - dodała ze śmiechem Caty McNally, która zdradziła również wtedy, że Iga w trakcie turnieju w USA mieszkała nawet w jej domu i trenowała z jej bratem.

Iga Świątek nagle wparowała na konferencję prasową Aryny Sabalenki! [WIDEO]

Iga Świątek i Caty McNally jako juniorki odnosiły sukcesy, ale w seniorskim tourze kariera Polki nabrała dużo szybszego tempa niż w przypadku Amerykanki, której rozwój hamowały kontuzje. Potencjał ma jednak duży. Gra ciekawy różnorodny tenis z częstą zmianą rytmu, dużą ilością slajsów i ataków przy siatce. Podobnie jak Iga świetnie porusza się po korcie.

- Mam dużo szacunku do niej, bo pamiętam, jak świetnie grała na początku, jak wchodziła na tour. Potem miała dużo kontuzji - mówiła o Caty Iga Świątek przed ich meczem rok temu na trawie Wimbledonu.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek był w latach 2024-2026...
Jim Courier bez ogródek o Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu przed Australian Open
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGA ŚWIĄTEK