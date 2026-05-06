Iga Świątek nagle wparowała na konferencję prasową Aryny Sabalenki! I to w jej urodziny [WIDEO]

Michał Chojecki
2026-05-06 9:32

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Rzymie ma zagrać w piątek, a dzień wcześniej do rywalizacji przystąpi Aryna Sabalenka. Dwie wielkie rywalki mają już za sobą konferencje prasowe w stolicy Italii. W trakcie spotkania Białorusinki z dziennikarzami doszło do zabawnej sytuacji.

  • Iga Świątek zaskoczyła Arynę Sabalenkę, wpadając na jej konferencję prasową w Rzymie.
  • Do zdarzenia doszło w dniu 28. urodzin białoruskiej tenisistki, co wywołało wesołą reakcję.
  • Co powiedziała Polka, wywołując salwy śmiechu? Obejrzyj nagranie!

Jako pierwsza na pytania przedstawicieli mediów odpowiadała Iga Świątek, a obszerne wypowiedzi Polki możecie przeczytać tutaj. Zaraz potem z dziennikarzami spotkała się Aryna Sabalenka, która akurat tego dnia świętowała 28. urodziny. Z sali padło pytanie do liderki rankingu, dlaczego w meczach kobiet jest tyle zwrotów akcji i wyników typu 6:1, 1:6, 6:1.

- Cóż, to bardzo interesujące pytanie. Może dlatego, że poziom jest wysoki - zaczęła swoją odpowiedź Aryna Sabalenka.

Wtedy nagle zaskoczona dostrzegła Igę Świątek, która pojawiła się w sali konferencyjnej.

- Czy chcesz mi pomóc odpowiedzieć na to bardzo trudne pytanie - zwróciła się Igi Aryna, wybuchając głośnym śmiechem.

- Nie. Chcę zadać kolejne pytanie - odpowiedziała żartobliwie Polka i pobiegła dalej, ku rozbawieniu Białorusinki.

Poniżej wideo z tą zabawną sytuacją.

Iga Świątek rywalizację w turnieju w Rzymie zacznie w 2. rundzie i zagra (najprawdopodobniej w piątek) z Darią Kasatkiną albo Caty McNally. Aryna Sabalenka dzień wcześniej, bo już w czwartek zagra z Barborą Krejcikovą. Polka to trzykrotna mistrzyni turnieju w Rzymie (2021, 2022 i 2024). Białorusinka nigdy jeszcze nie wygrała tej imprezy.

Aryna Sabalenka i Paula Badosa w Dubaju
