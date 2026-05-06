Ten kolor szminki to najgorszy wybór dla Polek! Podkreśla każdą zmarszczkę i sprawia, że usta wyglądają starzej. Efekt szminki w tym przypadku będzie makabryczny

Ten kolor szminki masakrycznie postarza. Lepiej na niego uważać

Szminka to dla wielu symbol kobiecości i eleganckiego makijażu. Przez setki lat stała czymś więcej niż tylko sposobem na podkreślenie ust. Była wykorzystywana przez sufrażystki w walce o prawa kobiet. Elizabeth Arden w 1912 roku w Nowym Yorku rozdała kobietom czerwone szminki, a pomalowane usta stały się symbolem walki o równość i prawa kobiet. Makijaż ust stosowany jest od tysięcy lat. Pierwsze sposoby barwienia warg znane już były w antycznej Mezopotamii. Egipcjanie używali specjalnie zmiażdżonych kawałków skał cz owadów do przygotowywania barwiącego proszku, którym pokrywano usta. Zdarzało się, że do malowania ust używano szkodliwych substancji, a nawet w produktach z XX wieku odnajdywano zawartości ołowiu. W średniowieczu używanie szminki było potępione przez kościół i kojarzyło się z prostytucją. Czasy współczesne to przede wszystkim wielka popularność czerwonych ust lansowana przez Hollywood. Obecnie makijaż ust to paleta kolorów oraz formuł. Na rynku są zarówno klasyczne szminki, jak i matowe pomadki czy barwiące wargi tinty. Odważni mogą wybrać nietypowe kolory, takie jak czerń, zieleń, a nawet srebro.

W klasycznym makijażu upiększającym nadal wybiera się tradycyjne kolory. Króluje czerwień, odcienie różu oraz kolory nude. Te ostatnie najlepiej łączyć z mocniejszym konturówkami, dzięki czemu twarz nie wygląda blado. Nie wszystkie kolory szminek na każdym wyglądają tak samo dobrze. Wiele zależy od karnacji, koloru włosów, a nawet podtonów skóry. Makijażyści zwracają uwagę, że idealnym, dziennym kolorem szminki będzie kolor o 2 odcienie ciemniejszy od naszej czerwieni wargowej.

Słowianki powinny szczególnie uważać na kolory szminek z niebieskimi tonami. Filetowe oraz chłodne barwy nie będą dobrze współgrały z ciepłą urodą. Tego rodzaju kolory mogą aż nadto podkreślać zmarszczki oraz uwidaczniać mankamenty skóry. Cera będzie się wydawała bardziej blada oraz poszarzała. Chłodne pomadki mogą dodatkowo podkreślać żółte tony na zębach i ogólnie nie wyglądać najlepiej. Jeżeli lubisz tego rodzaju kolory to używaj ich z cieplejszymi konturówkami. Nieco cieplejszy kontur ust sprawi, że całość będzie prezentować się bardziej miękko, a chłodne odcienie będą nieco odseparowane od skóry.

Jak malować usta? Poznaj triki od makijażystów

Zacznij od odpowiedniego przygotowania ust. Regularne peelingowanie to klucz do gładkiej powierzchni. Możesz użyć specjalnego peelingu do ust lub domowej mieszanki cukru z miodem. Delikatnie wmasuj produkt, a następnie zmyj go i nałóż nawilżający balsam. Dobrze nawilżone usta to podstawa trwałego i estetycznego makijażu. Jeśli masz suche skórki, pomadka może osadzać się nierównomiernie, co zepsuje cały efekt. Następnie, aby pomadka dłużej się utrzymywała i nie rozlewała poza kontur, warto użyć bazy pod pomadkę lub delikatnie przypudrować usta. Możesz także nałożyć odrobinę korektora na całą powierzchnię ust – wyrówna to ich koloryt i sprawi, że kolor pomadki będzie bardziej intensywny i wierny. Kolejnym krokiem jest precyzyjne obrysowanie konturu ust. Użyj kredki w kolorze zbliżonym do pomadki lub nieco ciemniejszej, jeśli chcesz optycznie powiększyć usta. Zacznij od łuku kupidyna, następnie obrysuj kąciki ust i połącz linie. Pamiętaj, aby rysować krótkimi, delikatnymi ruchami, zamiast jednej długiej linii. Jeśli chcesz, możesz delikatnie wypełnić całe usta kredką – to dodatkowo zwiększy trwałość makijażu. Teraz czas na pomadkę. Nanieś ją pędzelkiem, bezpośrednio ze sztyftu lub palcem, w zależności od preferencji i konsystencji produktu. Jeśli używasz pędzelka, masz większą kontrolę nad precyzją. Zacznij od środka ust i rozprowadź kolor na zewnątrz, starając się nie wychodzić poza wcześniej narysowany kontur. Na koniec, jeśli chcesz dodać ustom objętości, nałóż odrobinę błyszczyka na środek dolnej wargi. Możesz również użyć jasnego korektora lub rozświetlacza tuż nad łukiem kupidyna i pod dolną wargą – optycznie powiększy to usta i nada im pełniejszy wygląd.

