Majowy Beauty Radar Notino: SPF nowej generacji, usta pełne blasku i pierwsze letnie zapachy

Na radarze: SPF nowej generacji

W tym sezonie ochrona przeciwsłoneczna staje się wyjątkowo wygodna w codziennym stosowaniu – jest lekka, łatwa do aplikacji i niemal niewidoczna na skórze. La Roche-Posay Anthelios UVair Serum Sunscreen SPF 50 wyróżnia się formułą serum, bliższą pielęgnacji niż tradycyjnemu filtrowi przeciwsłonecznemu. Produkt błyskawicznie się wchłania, nawilża i świetnie sprawdza się jako pierwszy krok w ochronie skóry. Jest to idealny wybór dla osób, które chcą mieć SPF na tyle lekki, by w ciągu dnia móc zupełnie o nim zapomnieć.

Idąc o krok dalej w ochronie przeciwsłonecznej, Anastasia Beverly Hills Hydra Prime SPF 50 łączy protekcję przed słońcem z bazą pod makijaż. Wygładza skórę i pomaga przedłużyć trwałość makijażu, nie obciążając jej przy tym. Lancaster Sun Perfect Air Invisible Face Mist SPF 50 to delikatna mgiełka stworzona z myślą o zabieganych dniach, kiedy chcesz w kilka chwil uzupełnić ochronę przeciwsłoneczną – bez naruszania makijażu. d’Alba Air Fit Fresh Sun Stick SPF 50+ to połączenie minimalistycznej formy i wygody w codziennym stosowaniu. Jego kompaktowa format pozwala na precyzyjną aplikację w dowolnym momencie dnia – zarówno na twarz, jak i na wrażliwe partie skóry. Dzięki temu produkt doskonale sprawdza się w podróży oraz podczas szybkich poprawek.

Pełne blasku usta, które przyciągają uwagę

Wraz z nadejściem słonecznych dni usta stają się jednym z najmocniejszych punktów makijażu. To jedna z pierwszych części twarzy, na które zwracamy uwagę, a w tym sezonie przyciągną spojrzenia blaskiem, nawilżeniem i naturalnie pełniejszym wyglądem. Ikoniczny Clarins Lip Comfort Oil Love Collection pozostawia usta miękkie i głęboko odżywione. Jego lekka, nietłusta formuła w kilka sekund tworzy efekt pełniejszych, soczyście błyszczących ust. Nowoczesne podejście do objętości zapewnia Buxom Power-Full Plumping Peptide Lip Treatment, który łączy efekt powiększenia z zaawansowaną pielęgnacją. Dzięki peptydom i kwasowi hialuronowemu nawilża, wygładza i wyraźnie poprawia wygląd ust, jednocześnie nie powodując charakterystycznego uczucia mrowienia. Efekt? Pełne, zadbane i naturalnie lśniące usta. Z kolei Notino Hydrating Sun Shield Lip Balm SPF 30 to propozycja do codziennej pielęgnacji, która łączy nawilżenie z ochroną przeciwsłoneczną. Kwas hialuronowy, ekstrakt z arbuza i oleje roślinne dbają o miękkość i komfort ust przez cały dzień, a SPF 30 pomaga chronić je przed słońcem.

Pierwsze letnie zapachy

Pierwsze ciepłe dni sprzyjają kompozycjom zapachowym, które podkreślają klimat początku lata i naturalnie stapiają się ze skórą – lekkim, świeżym i niewymuszonym. Lancôme Les Ô Ôff Now Eau de Toilette łączy cytrusowe nuty z delikatnymi akordami kwiatowymi, tworząc subtelny zapach przywodzący na myśl skórę ogrzaną słońcem. To idealna propozycja na co dzień dla osób, które nie lubią ciężkich kompozycji. Nowoczesne spojrzenie na kwiatową elegancję oferuje Atelier Cologne Pivoine Nue, w którym delikatna piwonia łączy się z mandarynką i piżmem. Efekt to szlachetny, elegancki zapach, który niemal stapia się ze skórą. Otwarcie zapachu Novellista Golden Yuzu eau de parfum to energetyczne połączenie bergamotki, grejpfruta i japońskiego yuzu, który z czasem rozwija się w lekko pikantne, herbaciane nuty z owocowym akcentem, opierając się na miękkiej, drzewnej bazie. To kompozycja zdecydowanie wyrazista, elegancka i wyjątkowo przyjemna w odczuciu. Dolce & Gabbana pokazuje inny sposób noszenia zapachu dzięki Dolce Perfume Gel – lekkiej żelowej formule, która wtapia się w skórę i pozostawia delikatną kwiatową aurę z nutami

włoskiej bergamotki, jaśminu oraz miękkiej pudrowej bazy. Dodatkowym atutem jest metalowy aplikator, który pozwala na wygodne użycie w każdej chwili. Natomiast bezalkoholowy skład sprawia, że produkt jest odpowiedni nawet dla wrażliwej skóry.

Prezenty (nie tylko) na Dzień Matki

Dzień Matki to doskonała okazja, by wybrać prezent, który sprawi radość nie tylko w chwili wręczenia, ale także na co dzień. Niezależnie od tego, czy będzie to zapach, pielęgnacja czy zestaw upominkowy, właśnie teraz warto postawić na coś naprawdę wyjątkowego. Mugler Angel Blush Eau de Parfum to nowa odsłona kultowego zapachu, która w bardziej subtelnej i nowoczesnej formie interpretuje charakterystyczny dla marki gourmandowy styl. Kremowa kompozycja mleka migdałowego, piżma, drzewa sandałowego i odrobiny wanilii jest zmysłowa, a jednocześnie lekka i łatwa w noszeniu. To ciepły, kobiecy zapach odpowiedni zarówno na dzień, jak i na wieczór. Zestaw Kérastase Gloss Absolu sprawia, że pielęgnacja włosów nabiera luksusowego charakteru. Włosy stają się lśniące, miękkie i łatwe do ułożenia, a cały rytuał zamienia się w przyjemną chwilę dla siebie. Sol de Janeiro Body Cream Discovery Set to kolekcja ikonicznych kremów do ciała, która zachęca do odkrywania różnych zapachów oraz konsystencji. To idealna propozycja dla osób, które cenią sobie wybór i chcą znaleźć swoją ulubioną formułę.