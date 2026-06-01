Wlej do miski z ciepłą wodą i wymocz stopy. Skorupa na piętach zacznie znikać, a skóra będzie gładka jak jedwab. Sposób na suche pięty

Domowy sposób na suche pięty. Pielęgnacja stóp przed latem

Suche pięty, które mogą nawet popękać to problem, który dotyka wiele osób. Oprócz nieestetycznego wyglądu, mogą powodować dyskomfort, ból, a w skrajnych przypadkach nawet infekcje. Oczywiście kluczowa jest w tym przypadku odpowiednia pielęgnacja stóp, które niestety często pomijamy i zapominamy, że i ta część ciała potrzebuje peelingu i mocnego nawilżenia. W przeciwnym razie na spodzie stóp zrobi nam się twarda skorupa. Jak zatem poradzić sobie z suchymi piętami, aby znów były gładkie i miękkie? Zacznijmy od tego, że skóra na piętach jest naturalnie grubsza i bardziej narażona na obciążenia. Brak odpowiedniego nawilżenia, połączony z innymi czynnikami, prowadzi do jej wysuszenia, stwardnienia i w konsekwencji - pękania. Dlatego już teraz warto zadbać o swoje stopy, aby móc latem je pokazywać bez najmniejszych kompleksów. A jak pozbyć się tych popękanych i suchych pięt? Pomoże w tym domowy sposób z octem jabłkowym, który skutecznie zmiękczy skórę na spodzie stóp i sprawi, że będzie gładka jak jedwab.

Wlej do miski z ciepłą wodą i wymocz stopy. Skorupa na piętach zacznie znikać

Namoczenie stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem octu jabłkowego to prawdziwe spa dla zrogowaciałej i suchej skóry. Najpierw przygotuj kąpiel dla swoich stóp. Do miski wypełnionej około 2 litrami ciepłej wody, wlej 0,5 litra octu jabłkowego i zanurz w tym swoje stopy na 15 minut. Po namoczeniu, gdy skóra jest już zmiękczona, delikatnie użyj pumeksu lub tarki do stóp, aby usunąć zrogowaciały naskórek z pięt. Rób to ostrożnie, nie szoruj zbyt mocno. Po wszystkim dokładnie spłucz stopy czystą, letnią wodą, aby usunąć resztki octu i delikatnie osusz stopy ręcznikiem, zwracając uwagę na przestrzenie między palcami. Pamiętaj, aby natychmiast po osuszeniu nałożyć na pięty grubą warstwę intensywnie nawilżającego kremu do stóp, maści z mocznikiem (np. 10-30%) lub naturalnego oleju (np. kokosowego, oliwy z oliwek, masła shea). Takie kąpiele stosuj 2-3 razy w tygodniu, aż zauważysz poprawę. Potem możesz stosować je profilaktycznie raz w tygodniu lub co dwa tygodnie.

Namaczanie stóp w wodzie z octem. Jak działa?

Ocet jabłkowy to popularny domowy środek, którego właściwości mogą być również pomocne w pielęgnacji suchych i zrogowaciałych pięt. Działa głównie dzięki zawartości kwasu octowego, który jest naturalnym alfa-hydroksykwasem (AHA). To właśnie on pomaga rozluźnić wiązania między martwymi komórkami naskórka, co ułatwia ich usunięcie. Dzięki temu skóra staje się bardziej miękka i gładka. Regularne stosowanie octu jabłkowego zmiękcza twardą, zrogowaciałą skórę, ułatwiając jej późniejsze usunięcie.

