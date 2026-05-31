Nie wychodź latem bez SPF! 3 kosmetyki, które ułatwią ochronę skóry przed słońcem

SPF latem to must have. Dlaczego skóra tak bardzo go potrzebuje?

Latem spędzamy więcej czasu na zewnątrz: spacerujemy, odpoczywamy na plaży, jeździmy na rowerze, chodzimy po mieście, wyjeżdżamy na urlop. To oznacza dłuższą i częstszą ekspozycję skóry na promieniowanie UVA i UVB. Promienie UV mogą przyczyniać się do oparzeń słonecznych, powstawania przebarwień, przesuszenia skóry, a także są przyczyną fotostarzenia, a nawet przyczyniać się do powstawania nowotworów skóry. Właśnie dlatego ochrona przeciwsłoneczna nie powinna być traktowana wyłącznie jako kosmetyk „na wakacje”, ale jako codzienny element pielęgnacji skóry twarzy i ciała.

Skóra oczu i ust - o tych miejscach łatwo zapominamy

Ochrona skóry twarzy wymaga szczególnej uwagi, bo to właśnie ona jest codziennie wystawiona na słońce. Jednak dbając o skórę twarzy nie zapominajmy o ustach i okolicy oczu. Skóra ust jest cienka, delikatna i szybko się przesusza, dlatego warto zawsze mieć pod ręką balsam lub serum z SPF. Okolice oczu najlepiej chronić na kilka sposobów: kremem z filtrem, okularami przeciwsłonecznymi z ochroną UV oraz kapeluszem albo czapką z daszkiem.

Pro tip: Rano, przed aplikacją kremu z filtrem, warto sięgnąć po pielęgnację antyoksydacyjną - np. esencję lub serum z witaminą C, witaminą E, niacynamidem, zieloną herbatą czy innymi składnikami wspierającymi skórę w walce ze stresem oksydacyjnym. Nie zastępują one SPF, ale mogą być jego dobrym uzupełnieniem.

Krem, sztyft, roll-on czy BB z SPF? Wybierz formułę dla siebie

Oferta kosmetyków chroniących przed szkodliwym wpływem UV jest tak zróżnicowana, że z łatwością możesz ją dopasować do rodzaju skóry, trybu życia, planu dnia i własnych przyzwyczajeń. Masz cerę suchą? Szukaj formuł nawilżających i dbających o BHL. Twoja cera łatwo się przetłuszcza? Postaw na kosmetyki stworzone z myślą o skórze tłustej czy mieszanej, które poza ochroną zadbają o normalizację pracy gruczołów łojowych. Nie lubisz ciężkich kremów? Postaw na ultralekkie konsystencje, które szybko się wchłaniają i nie obciążają skóry. Chcesz szybko dołożyć SPF poza domem? Wybierz formułę z SPF w mgiełce, w sztyfcie lub roll-on. A jeśli latem rezygnujesz z podkładu, dobrym rozwiązaniem może być krem BB czy CC z filtrem.

To ważne także z punktu widzenia regularności. Najlepszy SPF to ten, którego używasz chętnie i często, i który wpisuje się w twój tryb dnia.

3 kosmetyki z SPF, które warto mieć latem pod ręką

Nawilżający Sztyft SPF 50 Sol D’Or, Bielenda

To jeden z tych produktów, które warto wrzucić do torebki, plecaka albo kosmetyczki plażowej i mieć zawsze przy sobie. Ten Nawilżający sztyft SPF 50 sprawdzi się do szybkiej reaplikacji na najbardziej narażone miejsca: nos, policzki, czoło, ramiona, dłonie czy dekolt.

Forma sztyftu jest wygodna, higieniczna i praktyczna - nie trzeba nakładać produktu palcami, co docenisz zwłaszcza poza domem. Kosmetyk zapewnia bardzo wysoką ochronę UVA/UVB, ma wodoodporną formułę i zawiera składniki pielęgnujące, m.in. witaminę E, kwas hialuronowy oraz sok z brzoskwini.

mySPFlight Ultralekki Wygładzający Krem SPF 50, Miya Cosmetics

Dobry krem SPF do twarzy powinien chronić, ale też pielęgnować i być komfortowy w stosowaniu, aby z przyjemnością sięgać po niego codziennie. mySPFlight Ultralekki Wygładzający Krem SPF 50 wpisuje się w trend pielęgnacji, która łączy wysoką ochronę przeciwsłoneczną z lekką, przyjemną formuł, a do tego szybko się wchłania, nie roluje się i nie bieli skóry. To kosmetyk, który z łatwością włączysz do porannej rutyny – po toniku, serum albo jako samodzielny krok, w zależności od potrzeb skóry. krem wygładza skórę i pomaga utrzymać uczucie komfortu oraz dba o jej zdrowy wygląd, a dodatkowo zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UV. W składzie znajdziesz m.in. wegański PDRN z ryżu, bakuchiol, niacynamid i ekstrakt z zielonej herbaty.

COOLip Ochronne Serum do Ust SPF 15 z Efektem Chłodzenia, Miya Cosmetics

Usta latem potrzebują czegoś więcej niż zwykłego błyszczyka. To serum do ust łączy pielęgnację z ochroną, zapewniając ustom komfort. To kosmetyk, który latem warto mieć zawsze pod ręką - szczególnie na plaży, w podróży, podczas spacerów czy jazdy na rowerze.

Serum pomaga chronić delikatną skórę ust przed promieniowaniem UVA i UVB, a przy tym zmiękcza, wygładza i daje przyjemne efekt chłodzenia, przynosząc natychmiastowe uczucie świeżości. W składzie serum kryją się wegański PDRN z ryżu, masło cupuaçu i kompleks olejów roślinnych

Pamiętaj – sam SPF to dopiero początek. Najlepsze efekty daje połączenie kilku kroków: pielęgnacji wzmacniającej skórę, odpowiedniej ilości filtra, regularnej reaplikacji i fizycznej ochrony - okularów przeciwsłonecznych, kapelusza czy czapki z daszkiem oraz diety bogatej w antyoksydanty!