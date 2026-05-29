Kieszonkowe SPF zawsze pod ręką na wakacjach

Regularne stosowanie SPF pomaga zachować młody wygląd skóry na dłużej, wspierając jej jędrność, gładkość i naturalny blask. Codzienna ochrona przed promieniowaniem UV to jeden z najważniejszych elementów świadomej pielęgnacji, który pomaga skórze wyglądać zdrowo i promiennie niezależnie od tego, czy spędzamy lato na plaży, zwiedzamy miasta czy aktywnie wypoczywamy w górach. Produkty przeciwsłoneczne nowej generacji łączą dziś wysoką ochronę z lekkimi, komfortowymi formułami i wygodnymi formatami, które można mieć zawsze przy sobie. Dzięki temu reaplikacja SPF staje się szybka, łatwa i naturalnie wpisuje się w rytm dnia.

NIVEA SUN Breathable UV Specialist Silky UV Stick SPF 50+

Nowy NIVEA SUN Breathable UV Specialist Silky UV Stick SPF 50+ to odpowiedź na potrzeby osób, które oczekują wygodnej, niewidocznej i komfortowej ochrony przeciwsłonecznej przez cały dzień. Produkt inspirowany koreańską technologią pielęgnacji został stworzony z myślą o precyzyjnej ochronie twarzy, szyi czy dłoni. Jedwabista, nieklejąca konsystencja sztyftu wtapia się w skórę, pozostawiając niewidoczne wykończenie bez efektu bielenia i bez obciążania cery. Formuła SPF 50+ z filtrami UV i antyoksydacyjną witaminą E pomaga chronić skórę przed fotostarzeniem, a jednocześnie nie zatyka porów. Produkt jest odporny na pot i wodę, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas wakacyjnych spacerów po mieście, jak i aktywności na świeżym powietrzu. Ergonomiczny kształt sztyftu pozwala na szybką i wygodną reaplikację SPF w ciągu dnia - bez użycia lusterka i bez konieczności brudzenia dłoni.

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

NIVEA SUN Protect & Moisture SPF 30 Travel Size

NIVEA SUN Protect & Moisture SPF 30 w formacie podróżnym 100 ml został stworzony z myślą o osobach, które nie chcą rezygnować z pełnowymiarowej ochrony nawet podczas podróży z bagażem podręcznym. Formuła zapewnia natychmiastową ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, jednocześnie wspierając skórę dzięki antyoksydacyjnej witaminie E. Wodoodporny balsam intensywnie nawilża skórę nawet do 48 godzin, pozostawiając komfortowe wykończenie bez białych śladów. Kompaktowe opakowanie sprawia, że produkt bez problemu mieści się w wakacyjnej kosmetyczce i spełnia wymagania dotyczące przewozu płynów w samolocie.

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

NIVEA SUN Alpin SPF 50

Słońce oddziałuje na skórę nie tylko latem nad morzem. Promieniowanie UV jest szczególnie intensywne również w górach, dlatego odpowiednia ochrona twarzy podczas aktywności outdoorowych pozostaje niezwykle ważna przez cały rok. NIVEA SUN Alpin SPF 50 zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB w kompaktowym formacie 50 ml. Formuła odpowiednia dla wszystkich typów skóry została opracowana tak, aby chronić cerę przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, jednocześnie zapewniając codzienny komfort stosowania.

i Autor: Nivea/ Materiały prasowe

NIVEA SUN KIDS Protect & Care SPF 50+

Delikatna skóra najmłodszych wymaga skutecznej i niezawodnej ochrony -zarówno podczas zabawy na plaży, jak i aktywności na świeżym powietrzu. NIVEA SUN KIDS Protect & Care SPF 50+ zapewnia natychmiastową ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, pomagając chronić skórę dzieci przed poparzeniami słonecznymi i długotrwałymi uszkodzeniami skóry. Wysokowodoodporna formuła z kojącym olejem migdałowym wspiera nawilżenie skóry i pomaga zapobiegać jej przesuszeniu. Kompaktowy format 50 ml sprawia, że produkt doskonale sprawdzi się w podróży i podczas rodzinnych letnich aktywności.