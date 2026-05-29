Nowy wymiar pielęgnacji ust

To produkt dla osób, które nie chcą wybierać między efektem a komfortem. Serum Lipstick zapewnia do 8 godzin nawilżenia, jednocześnie nadając ustom wyrazisty, świeży kolor. Lekka, przyjemna konsystencja sprawia, że aplikacja jest niezwykle łatwa, a noszenie – niemal niewyczuwalne. Formuła została opracowana z myślą o maksymalnym komforcie. Potwierdzają to użytkowniczki: aż 98% z nich deklaruje, że pomadka jest komfortowa w noszeniu, a 93% zauważa, że ich usta są odżywione.
Serum Lipstick to więcej niż makijaż – to codzienna pielęgnacja zamknięta w eleganckiej formie pomadki. Idealna dla tych, którzy oczekują nie tylko koloru, ale też realnych korzyści dla swoich ust.
Najważniejsze korzyści:
- Pomadka jak serum z kolorem
- Do 8 godzin nawilżenia
- Łatwa aplikacja, maksymalny komfort
- 98% potwierdza komfort noszenia
- 93% potwierdza odżywienie ust
Serum Lipstick od Maybelline NY – bo piękne usta zaczynają się od pielęgnacji.