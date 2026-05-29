Wielka wyprzedaż w Rossmannie. Markowe perfumy kupisz za ułamek ceny

Znaną drogerię opanowały gigantyczne obniżki, pozwalające kupującym na zdobycie wymarzonych flakoników w bardzo korzystnych cenach.

Rabatami objęto zarówno lekkie zapachy idealne na codzienne, letnie wyjścia, jak i wyraziste kompozycje na wyjątkowe okazje, kierowane do kobiet i mężczyzn.

Promocyjna oferta łączy uznane klasyki z gorącymi nowościami i lżejszymi wodami toaletowymi, które zyskują rosnącą popularność wśród zwolenników różnorodnych kompozycji zapachowych.

To świetny moment na uzupełnienie kosmetyczki o ekskluzywne wyroby w okazyjnych cenach lub wypróbowanie intrygujących nowości, jednak pośpiech jest wskazany – najchętniej kupowane towary błyskawicznie znikają z półek.

Najnowsza akcja promocyjna sieci Rossmann obejmuje szeroki asortyment pachnideł dedykowanych obu płciom. Na klientów czekają subtelne wody polecane na letnie upały, jak również szykowne, głębokie aromaty przeznaczone na wieczorne spotkania. Wyjątkowo atrakcyjny jest fakt, że obniżkami objęto nie tylko produkty z niższej półki, ale też cenione klasyki, których regularne stawki bywają mocno wyśrubowane.

W koszykach kupujących często lądują kompozycje sygnowane przez takie domy mody jak Calvin Klein, Hugo Boss, Moschino, Versace, Guess oraz markę Bruno Banani. Odbiorcy z zadowoleniem zauważają, że niektóre artykuły doczekały się imponujących zniżek w porównaniu ze standardowymi cenami rynkowymi.

Arabskie perfumy w Rossmannie rozchwytywane

Spore emocje budzą modne aromaty o rodowodzie bliskowschodnim, od wielu miesięcy robiące prawdziwą furorę w przestrzeni wirtualnej. Na drogeryjnych półkach zagościły między innymi szeroko omawiane w internecie linie Lattafa Yara oraz Lattafa Yara Tous. Efektowne buteleczki kryjące w sobie niezwykle gęste, słodkawe akordy wabią zwłaszcza młode przedstawicielki płci pięknej.

Na liście najbardziej opłacalnych nabytków znalazły się m.in.:

Calvin Klein Euphoria za 119,99 zł,

Moschino Cheap and Chic za 79,99 zł,

Hugo Boss Femme za 139,99 zł,

Versace Woman za 229,99 zł,

Bruno Banani Magic Woman za 84,99 zł,

Guess Seductive Red za 89,99 zł.

Mgiełki Victoria’s Secret w ofercie promocyjnej

Rabatowe szaleństwo dotarło również do strefy mgiełek zapachowych od marki Victoria’s Secret, a także zyskujących aprobatę odpowiedników prestiżowych perfum. Konsumenci sięgają po nie chętnie zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, doceniając nieprzytłaczający, świeży charakter takich form zapachowych.

Asortyment uzupełniono o zapachy lansowane przez postaci znane z pierwszych stron gazet. Wybierać można spośród pachnideł firmowanych nazwiskiem Joanny Krupy czy Sabriny Carpenter. Te propozycje skutecznie przykuwają spojrzenia entuzjastów popkulturowych nowinek i trendów kosmetycznych.

Nie zapomniano o dżentelmenach. Męska sekcja oferuje promocyjne buteleczki takich marek jak Mexx Black, Jaguar Era Reloaded, Versace Versus Blue Jeans czy Bugatti Signature Black. Zestawienie obejmuje warianty doskonale współgrające z biurowym dress codem, jak i te stworzone z myślą o ważniejszych uroczystościach.

Łowcy okazji chwalą inicjatywę drogerii, traktując ją jako idealny pretekst do uzupełnienia kosmetyczki o markowe produkty za ułamek ich wyjściowej wartości lub szansę na przetestowanie intrygujących nowości bez ryzyka nadwyrężenia budżetu domowego. Wielu traktuje ten moment jako sposobność na stworzenie letnich zapasów sprawdzonych hitów.

Decyzji zakupowych nie warto jednak odkładać. Z uwagi na znaczne rabaty, przekraczające niejednokrotnie pułap stu złotych, asortyment najbardziej pożądanych wód toaletowych kurczy się w niezwykłym tempie.

