Wymieszaj z jogurtem i nałóż na dłonie. Ta maska działa na plamy starcze jak „odplamiacz”. Domowy sposób na plamy starsze

Plamy starcze na dłoniach to powszechny problem po 40. roku życia, który choć niegroźny, znacząco wpływa na pewność siebie wielu kobiet.

Za ich powstawanie odpowiada głównie słońce, dlatego kluczowa jest odpowiednia ochrona skóry i unikanie agresywnych kosmetyków.

Kiedy jednak przebarwienia już się pojawią, z pomocą przyjdzie prosta, domowa maseczka rozjaśniająca, którą łatwo przygotujesz.

Odkryj, jaki naturalny składnik połączony z jogurtem sprawi, że Twoje dłonie odzyskają młodzieńczy blask, a plamy znikną dzień po dniu!

Plamy starcze na dłoniach. Przyczyny i zapobieganie

Plamy starcze, zwane również plamami wątrobowymi lub soczewicowatymi, to powszechny problem skórny, który dotyka wiele kobiet już po 40. roku życia. Pojawiają się głównie na dłoniach, twarzy i dekolcie i choć są niegroźna dla zdrowia, to jednak mogą być przyczyną kompleksów i obniżać pewność siebie. Nie jest żadną tajemnicą fakt, że skóra dłoni bez widocznych przebarwień wygląda promiennie i młodo. Dlatego kluczową zasadą w pielęgnacji skóry dojrzałej jest ochrona jej przed działaniem promieni słonecznych. To niestety one powodują szybsze starzenie się skóry i w efekcie uwidaczniają się na niej przebarwienia. Dlatego w miarę możliwości unikaj przebywania na słońcu i przez cały rok stosuj kremy z filtrem przeciwsłonecznym na odsłonięte miejsca na ciele. Unikaj także stosowania agresywnych kosmetyków i zabiegów, które mogą podrażnić skórę i pogorszyć stan plam starczych.

Jak pozbyć się plam starczych z dłoni domowym sposobem? Przygotuj maseczkę rozjaśniającą

A co zrobić kiedy te przebarwienia na dłoniach już się pojawią? Wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie, jak pozbyć się plam starczych z dłoni domowym sposobem. Oczywiście oprócz rozjaśnienia przebarwień należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji skóry przed cały rok i ochronie jej przed promieniami słonecznymi. W usunięciu plam starczych pomoże domowa maseczka, którą można śmiało stosować zarówno na twarz, dekolt czy nawet dłonie. Wymieszaj ten składnik z jogurtem i nałóż na miejsca na skórze, na których są widoczne plamy starcze, a przebarwienia zaczną znikać dzień po dniu.

Wymieszaj z jogurtem i nałóż na dłonie. Ta maska działa na plamy starcze jak „odplamiacz”

Kiedy tylko pojawią się na skórze dłoni jakiekolwiek plamy, chcemy je jak najszybciej rozjaśnić. Jak zatem pozbyć się plam starczych domowym sposobem? Tu pomocna może być domowa maska rozjaśniająca przebarwienia skórne z jogurtu naturalnego i soku z cytryny. Wymieszaj sok z jednej z cytryny ze 150 ml jogurtu naturalnego i nałóż na oczyszczoną skórę dłoni na około 20 minut. Po tym czasie spłucz wodą. Zabieg warto powtarzać co 3 dni, a z czasem zauważysz, że skóra staje się promienna, odmłodzona i bez widocznych przebarwień. Wynika to z faktu, że cytryna zawiera kwas cytrynowy, który działa rozjaśniająco na skórę. Z kolei jogurt dzięki zawartemu w nim kwasowi mlekowemu działa na skórę złuszczająco i nawilżająco. Dzięki takiej maseczce plamy starcze na dłoniach staną się z czasem mniej widoczne.

