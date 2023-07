Absolutnie najlepsza maseczka na przebarwienia na twarzy. Naturalny sposób rozjaśni cerę i doda jej blasku. Wystarczy 10 minut dziennie

Opóźnia starzenie się skóry i chroni przed chorobami. To najważniejszy kosmetyki, jakie musisz mieć

Przebarwienia na twarzy pojawiają się u kobiet w każdym wieku. Zmiany pigmentacyjne, plamy często ciężko nawet ukryć pod pokładem, dlatego wiele osób szuka skutecznego sposobu na przebarwienia, który je rozjaśni. Można zdecydować się na zabieg laserem w profesjonalnym gabinecie kosmetologicznym. Jednak tu należy liczyć się z kosztami rzędu kilkuset złotych. Z tego tez względu warto wypróbować domowych sposobów na przebarwienia na twarzy. Są to maseczki, które stopniowo będą rozjaśniać mankamenty na cerze, a do tego dodadzą jej zdrowego blasku. Jedną z nich jest domowa maseczka z ogórków. Ogórek rozjaśnia cerę, a zarazem ją nawilża i odżywia. Przygotowanie maseczki na przebarwienia jest niezwykle proste. Zetrzyj ogórka na tarce i dodaj kilka kropel soku z cytryny. Maseczkę nałóż na twarz na ok. 15 minut. Można również przecierać twarz wacikiem nasączonym sokiem z cytryny, który również działa na skórę wybielająco.

Zwolenniczki naturalnej pielęgnacji polecają z kolei maseczkę na przebarwienia z sody oczyszczonej. Ponoć jest naprawdę skuteczna - stopniowo rozjaśnia plamy pigmentacyjne, a do tego wspaniale oczyszcza pory. W efekcie skóra jest pełna blasku i oczyszczona. Aby przyrządzić taką maseczkę, należy zmieszać wodę mineralną z sodą oczyszczoną i tak przygotowana papkę nałożyć na buzię na 5-10 minut.

Przyczyny powstawania przebarwień na twarzy

Przyczyn powstawania przebarwień jest kilka. Do najczęstszych zalicza się:

nadmierną ekspozycję skóry na działanie promienie słoneczne,

problemy ze zdrowiem, a w tym zaburzeń hormonalnych, chorób tarczycy, jajników czy nadnerczy,

stosowanie antykoncepcji hormonalnej,

ciąża i przekwitanie.

Dlatego najlepszym sposobem na zapobieganie przebarwieniom jest stosowanie kremów z filtrem przez cały rok.

