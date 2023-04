Obłędny myk na lifting twarzy makijażem. Kobiety po 50-tce pokochają ten efekt. Wystarczy jeden kosmetyk, a twarz będzie wyraźnie uniesiona i młodsza

Rewelacyjny trik na natychmiastowy lifting twarzy. Jak się odmłodzić makijażem?

Świetlista i promienna cera to jeden z największych trendów w makijażu. Króluje on już od wielu sezonów. Ten rodzaj makijażu sprawdzi się u kobiet dojrzałych, skóra pełna blasku wygląda młodziej i zdrowiej. Kobiety po 50-tce powinny jednak pamiętać, by unikać grubo zmielonych rozświetlaczy z drobinami brokatu. Tego rodzaju formuły podkreślają fakturę skóry i mogą uwidaczniać zmarszczki. Dla pań dojrzałych rekomendowane są perłowe oraz satynowe rozświetlacze, które tworzą na skórze efekt tafli.

Ten makijaż z TikToka pokochają kobiety po 50-tce. Efekt jak po wyjściu od kosmetyczki

Jednym z ostatnich makijażowych trendów jest mikrorozświetlanie. To efekt, który subtelnie podkreśli blask skóry i sprawi, że twarz będzie wyglądała na wypoczętą oraz rozpromienioną. Mikrorozświeltanie nazywane również micro-highlightingiem pomoże Ci delikatnie podkreślić urodę i optycznie podnieść skórę na wybranych obszarach. Daje to efekt natychmiastowego liftingu. Cera wygląda na młodszą i bardziej uniesioną. Jak wykonać takie makijaż? Zrób wszystko, jak robiłaś to tej pory. Następnie weź delikatny rozświetlacz lub rozjaśniający korektor. Narysuj delikatnie linie w czterech obszarach twarzy - pod rzęsami, wokół oczu, przy nosie oraz przy dolnej wardze. Ważne, by linie te optycznie "podnosiły" skórę, muszą zatem być skierowane ku górze. Wszystkie one powinny być także równoległe względem siebie, dzięki temu twarz będzie symetryczna. W kolejny kroku delikatnie rozetrzyj owe linie, tak by powstał efekt tafli i blasku w określonych obszarach. Zobacz, jak zrobić.

