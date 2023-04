Najpiękniejsze perfumy na ten sezon! Te zapachy sprawią, że poczujesz się piękna, Twoje zmysły zatańczą taniec rozkoszy, a endorfiny wystrzelą

Modne i zmysłowe perfumy na wiosnę 2023. Te zapachy to już ponadczasowe legendy

Perfumy to synonim piękna i luksusu. To niewidoczna woń aromatów, które nie tylko podkreśla stylizację, ale także otula nasze wewnętrzne "ja". Niektórzy uważają, że ma nic bardziej zmysłowej od oddalającej się kobiety, po której zostanie woń perfumy. To obietnica kolejnego spotkania. Warto również wiedzieć, że to właśnie zmysł węchu odpowiada za wspomnienia i zapachy potrafią przywoływać dobre wydarzenia z przeszłości. Wiosna to czas kiedy stawiamy na kwiatowe i owocowe kompozycje zapachowe, które nie są ciężkie i przytłaczające. Zobacz, jakie perfumy sprawdzą się o tej porze roku.

Zobacz także: Znana stylistka pokazuje, jak utrzymać porządek w szafie. To 3 znaki, że Twoja szafa aż krzyczy o pomoc. Te sposoby pomogą Ci zapanować nad bałaganem

La Vie Est Belle od Lancôme to jedne z najpopularniejszych zapachów na świecie. Czy wiedziałaś jednak, że kompozycja ta ma swoje odmiany? LA VIE EST BELLE IRIS ABSOLU to całkiem nowa wersja o zapach, który pokochałaś. Niezwykła esencja La vie est belle Iris Absolu łączy w sobie soczyste nuty figi i czarnej porzeczki, harmonijnie przeplatając je z wyjątkowo silnym irysem o 10-krotnie większej koncentracji. Dodatkowo wzbogacona głębokimi akordami paczuli i gourmand, tworzy zapach, który wyróżnia się swoją niezwykłą intensywnością i bogactwem aromatów.

i Autor: Materiały prasowe Lancôme - woda perfumowana La Vie Est Belle

Perfumy od Armaniego to symbol luksusu i kobiecej energii. Teraz Giorgio Armani prezentuje nowy zapach MY WAY PARFUM, otwierający nowy rozdział historii MY WAY. Sercem filozofii MY WAY jest hasło “I AM WHAT I LIVE” czyli „Jestem ty, co przeżywam”. Zawiera się w nim wizja współczesnej, głębokiej i wolnej duchem kobiecości. To zaproszenie do eksplorowania przez kobiety nowych przestrzeni i wytyczania własnych ścieżek. Znakiem rozpoznawczym kwiatowo-drzewno-pudrowego aromatu MY WAY PARFUM jest kontrast pomiędzy świetlistą, pełną słońca tuberozą i majestatycznym niebieskim irysem bladym. W skład kompozycji wchodzą wyrafinowane surowce, pozyskiwane w zrównoważony sposób przy użyciu najbardziej zaawansowanych technik ekstrakcji.

i Autor: Materiały prasowe Armani

LA PERLA - Once Upon A Garden to delikatnie wyważony, długotrwały zapach zachęca do zmysłowości, która urzeczywistnia się o zmierzchu. Orzeźwiająca świeżość mięty pieprzowej łączy się z żywiołową mandarynką i różowym pieprzem. Podkreśla kwiatową mgiełkę liści malin i groszku pachnącego w samym sercu tej kontemplacji. Drzewny, ziemisty mech oraz paczula roztaczają długo wyczuwalną aurę – intrygującą, bujną ścieżkę w ogrodzie. Once Upon A Garden zaprezentowano w ciemnoniebieskim flakonie, który przywozi na myśl nocną schadzkę. Różowy korek symbolizuje delikatny groszek pachnący, który określa serce tego młodzieńczego zapachu

i Autor: Materiały prasowe Sephora