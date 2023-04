Znana stylistka pokazuje, jak utrzymać porządek w szafie. To 3 znaki, że Twoja szafa aż krzyczy o pomoc. Te sposoby pomogą Ci zapanować nad bałąganem

Oto 3 znaki, że Twoja szafa potrzebuje ratunku

Ubrania w Twojej szafie żyją własnym życiem? Zdarza Ci się wyjmować z szafy ubrania jeszcze bardziej pogniecione niż po praniu? Niektórzy uważają, że wygląd naszej szafy zdradza, co się dzieje w naszym życiu. Bałagan sprawia, że tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje, a przygotowanie idealnej stylizacji zajmuje o wiele więcej czasu. W dodatku niewysprzątana szafa utrudnia dostęp do wszystkich ubrań i często możemy zapomnieć o istnieniu niektórych z nich. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu nigdy nie zdarzyło się znaleźć upchanej na dnie szafy bluzki sprzed kilku sezonów. Sprawdź, które 3 znaki świadczą o tym, że Twoja szafa wymaga natychmiastowej pomocy i zobacz porady znanej stylistki, jak ogarnąć "ubraniowy" bałagan.

Poranne wybierane stylizacji zajmuje Ci coraz więcej czasu.

Zdarza Ci się wyjmować brudne ubrania z szafy.

Nie wiesz dokładnie co masz i co, gdzie leży.

Porady znanej stylistki, jak utrzymać porządek w szafie

Rahimah Yoba to znana stylistka, która ubiera największe gwiazdy. Zaleca one by zatrzymać się, aby dokładniej przyjrzeć się, jak powinna wyglądać idealna garderoba. - Jeśli chcesz skorzystać z komponentu wizualnego, „utwórz wirtualne tablice stylów dla swojej nowej wiosennej i letniej mody” — mówi Yoba.

Krok 1 - Zdefiniuj swój styl

- Prostym sposobem myślenia o tym jest to, że jeśli idziesz na kolację lub ubierasz się do pracy, jakie elementy zawsze robisz jako pierwsze? Powinno to obejmować odzież, buty i akcesoria” – mówi Thomas. „Możesz zobaczyć, jakie kolory, nadruki, sylwetki i style składają się na Twój obecny styl, a to pomoże Ci szybciej edytować resztę garderoby. Jeśli nie pasują do stylu, może to być główny powód, dla którego nie nosisz tego elementu - mówi Grace Thomas, stylistka i założycielka BuiltGracefully dla portalu InStyle.

Krok 2 - Dziel i rząd

- Zacznij wyjmować przedmioty jeden po drugim, przymierzaj je i zacznij układać przedmioty w stosy — mówi ekspertka od mody, Naina Singla dla InStyle - Po skompletowaniu stosów umieść przedmioty na sprzedaż i darowizny w osobnych torbach. Następnie spróbuj ponownie na stosie „może” i zdecyduj, co zatrzymać, przekazać lub sprzedać - dodaje.

Krok 3 - Pożegnaj nadmiar spodni

- Rozpoczynając od trzech par, stworzysz kilka „filarów stylu”, z których będziesz mógł się wybić, i możesz szybko budować od tego momentu, gdy zorientujesz się, które style nosisz częściej”, mówi West dla InStyle. Tę wielką trójkę można podzielić na prania (jedno ciemne pranie, jedno jasne pranie i jedna biała para) lub, jeśli Twój styl bardziej skłania się ku temu, co jest modne, West sugeruje wybranie trzech różnych stylów, na przykład jednego szerokiego nogawek, jedna para z wysokim stanem i jedna krótka - radzi blogerka, Tara West.