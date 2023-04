Wypróbowałam banalny trik na czyste podeszwy w białych butach. Nie do wiary, że to jest tak proste! Podeszwy czyste w kilka minut

Niesamowite, jak to działa na storczyki. „Mój leniwiec zakwitł po dwóch latach”. Sprytna sztuczka na to, jak dbać o storczyki, aby kwitły

Sposób na czyszczenie podeszew butów. W milka minut będą białe jak nowe

Chyba każdy fan sneakersów i trampek zna problem brudzących się podeszew. Niestety czasami wystarczy jedno wyjście, aby nasze ukochane buty nie wyglądały schludnie. Bywa, że podejmujemy próbę wyczyszczenia podeszew wilgotną ściereczka, jednak ona najczęściej pomaga na powierzchowne zabrudzenia, a nie poradzi sobie z zarysowaniami. Okazuje się, że istnieje jeden skuteczny sposób na czyszczenie białych podeszew butów. Dzięki temu podeszwy moich butów były białe jak nowe. Wystarczy przygotować domową pastę z 1 łyżeczki sody oczyszczonej i 2 łyżeczek wybielającej pasty do zębów. Nakładamy ją na podeszwy i pozostawiamy na kilka minut. Następnie należy wyszorować je szczoteczką i zebrać resztę sody z butów. Podeszwy będą czyściutkie, a buty odzyskają swój dawny wygląd.

Czym wyczyścić białe podeszwy butów? Domowe sposoby

Istnieje jeszcze kilka innych sposobów na wyczyszczenie podeszew butów i to bez konieczności prania ich w pralce. Jednym z nich jest wyszorowanie ich mleczkiem do czyszczenia łazienek. Ten trik wspaniale rozprawi się ze zżółkniętymi podeszwami. Niewielką ilość mleczka nanosimy na szczoteczkę i energicznie szorujemy do momentu usunięcia zalegających zabrudzeń. Czy jeszcze można wyczyścić podeszwy? Wykorzystaj gumkę do ścierania. Przetrzyj nią zabrudzenia na podeszwach, a resztki gumki usuń suchą szmatką.