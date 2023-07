Najlepszy odświeżacz na brzydki zapach w butach. Kosztuje 2 zł, a usunie smród. Buty będą jak nowe

To miejsce warto znać

Przyczyny nieprzyjemnego zapachu w butach

Sposobów na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu z butów jest kilka. Często trampki, czy inne buty sportowe po jakimś czasie zaczynają po prostu śmierdzieć. Jedną z przyczyn jest materiał, z jakiego zostały wykonane. Znacznie częściej i szybciej nieprzyjemny zapach pojawia się w butach wykonany z syntetycznych materiałów niż tych ze skóry naturalnej. Wpływ na to, że buty śmierdzą ma także brak wentylacji, złe przechowywanie, czy nawet ich nieodpowiednia pielęgnacja. Poza tym należy zwrócić uwagę, że jeśli zmagasz się z nadmierną potliwością stóp, twoje obuwie będzie wydzielało nieprzyjemny zapach. Jednym z najpopularniejszych sposobów na pozbycie się zapachu z butów jest ich upranie. Pamiętaj jednak, aby potem dobrze je wysuszyć, ponieważ założenie na stopy wilgotnego obuwia przyniesie odwrotny efekt. W sklepach są też dostępne dezodoranty do stóp i odświeżacze do obuwia.

Jak pozbyć się zapachu z butów?

Jednym z najtańszych sposobów na pozbycie się zapachu z butów jest zastosowanie sody oczyszczonej. Sposób znany od pokoleń w ostatnich czasach nieco zapomniany, może przynieść niesamowity efekt. Soda oczyszczona zabija bakterie i grzyby, a do tego doskonale neutralizuje wszelkie nieprzyjemne zapachy, dlatego doskonale rozprawi się również ze śmierdzącymi butami. Wystarczy wysypać ją na wkładki i pozostawić na kilka godzin. Następnie wytrzep obuwie, a resztki proszku możesz odkurzyć. Soda oczyszczona pochłonie wilgoć i przykry zapach z butów, dzięki czemu będą odświeżone i wolne od nieprzyjemnej woni.

