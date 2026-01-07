Największe trendy pielęgnacyjne na 2026 rok! Nowa pielęgnacja. Te trendy robią największe zamieszanie

Nocnym nurtem będzie obsesja na punkcie bariery hydrolipidowej i odporności skóry na stres środowiskowy: smog, wahania temperatury, promieniowanie UV, przesuszenie od klimatyzacji. Rosnąca popularność składników „tarczowych” ma swoje twarze – jednym z głośniejszych przykładów jest ektoina, promowana jako surowiec wspierający nawilżenie i komfort oraz pomagający skórze „trzymać” wodę w niesprzyjających warunkach.

DRUNK ELEPHANT Krem regenerujący Bora Barrier - Krem do twarzy bogaty w lipidy i ceramidy

Krem Bora Barrier Drunk Elephant to bogaty krem do twarzy z lipidami. Łagodzi nawet bardzo przesuszoną, wrażliwą i delikatną skórę dzięki kompleksowi lipidów, ceramidom, naturalnym minerałom i silnym antyoksydantom. Skład kremu Drunk Elephant pozwala intensywnie nawilżyć, a jednocześnie ujędrnia i łagodzi, aby poprawić barierę ochronną skóry. Nie zawiera olejków eterycznych, silikonów ani substancji zapachowych.

Na kolejnym miejscu warto postawić biotechnologię, bo w 2026 roku to ona ma napędzać innowacje w składnikach aktywnych: fermenty, bioidentyczne lipidy, „laboratoryjne” odpowiedniki rzadkich surowców, a także coraz sprytniejsze peptydy i cząsteczki projektowane pod konkretne cele skóry. Ten trend łączy się też z presją na bardziej zrównoważoną produkcję – mniej zależności od sezonowych zbiorów, więcej kontroli jakości i powtarzalności działania.

Paulas Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Preparat przeznaczony do pielęgnacji cery dojrzałej, trądzikowej, objętej problemem przebarwień. Zawarte w kremie ekstrakty z lukrecji i owsa wykazują działanie łagodzące, wyciszając zaczerwienienia. Natomiast obecne peptydy wzmacniają działanie anti-aging. Lekka, kremowa emulsja opierająca się na mocy retinolu oraz silnych przeciwutleniaczy zmniejsza widoczność zmarszczek i linii oraz wygładza strukturę naskórka.

Krem wyrównuje również koloryt cery, przez co skóra nabiera blasku i młodego wyglądu. Poprawia się jędrność i elastyczność oraz naprawiane są uszkodzenia wywołane fotostarzeniem. Ponadto, niwelowane są niedoskonałości,

Kolejny trend ma zaskakująco „psychologiczny” charakter: neurokosmetyki i pielęgnacja nastawiona na emocje. Marki coraz częściej mówią o tym, że kosmetyk ma nie tylko działać na skórę, ale też regulować samopoczucie poprzez teksturę, zapach, temperaturę aplikacji czy rytuał użycia. W prognozach na 2026 pojawia się ten kierunek jako połączenie skuteczności z doświadczeniem sensorycznym, które ma dawać ukojenie w przebodźcowanym świecie.

GLOWERY A.M. GLOW Before Noon - Rozświetlające mleczko z ceramidami

W 2026 mocniej wejdzie także personalizacja oparta o dane: skanowanie skóry, aplikacje dobierające rutynę, testy i rekomendacje szyte pod styl życia, a nie tylko pod „typ cery”. W branżowych przewidywaniach coraz częściej przewija się wizja, że pielęgnacja będzie zbliżać się do modelu „wellness diagnostycznego” – czyli kosmetyk, suplement i nawyk mają współpracować, a nie istnieć osobno.

Lancôme Rénergie Nano-Resurfacer | 400 booster

Zatwierdzone przez dermatologów i uwielbiane przez gwiazdy, mikronakłuwanie to jeden z najgorętszych trendów w pielęgnacji skóry, zapewniający jej gładszy, rozświetlony i zdrowszy wygląd. A co, jeśli mogłabyś przeprowadzić zabieg inspirowany mikronakłuwaniem w domu?

Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster został zaprojektowany, by zwiększać skuteczność składników aktywnych w kosmetykach, poprawiając ich wchłanianie. Nano-końcówki w urządzeniu Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster są mniejsze (80 μm długości i końcówki o wielkości 40 nm) niż w tradycyjnych profesjonalnych zabiegach i mają kształt piramidy. Działają

poprzez delikatne opukiwanie powierzchni skóry, tworząc tymczasowe kanały, nie przekłuwając powierzchni skóry. Dzięki temu urządzenie Rénergie Nano-Resurfacer | 400 Booster poprawia wchłanianie składników aktywnych. Nano-końcówki urządzenia wykonane są ze skrystalizowanego krzemu, wybranego ze względu na biokompatybilność, stabilność oraz precyzję wykonania.

Dzięki stworzeniu Nano-Resurfacer | 400 Booster, Lancôme na nowo definiuje zasady pielęgnacji skóry, oddając w Twoje ręce moc inspirowaną mikronakłuwaniem. Przekraczając granice naukowe, końcówka urządzenia składa się z ponad 400 ultradokładnych, skrystalizowanych nano-końcówek z krzemu, generujących 3 000–5 000 ruchów opukujących na minutę, by skutecznie odnawiać powierzchnię skóry i zwiększać wchłanianie składników aktywnych.