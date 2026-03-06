Potężny atak na Teheran i piekło w Libanie. Izrael niszczy bunkier dowództwa [RELACJA NA ŻYWO 6.03.2026]

USA i Izrael 28 lutego 2026 roku zaatakowały Iran. Teheran potwierdził śmierci ajatollaha Alego Chameneiego i zapowiedział srogą zemstę. Iran rozpoczął odwetowe ostrzały, obejmujące cele w państwach Zatoki Perskiej. W wielu miastach ogłaszane są alarmy, a napięcie rośnie z każdą godziną. Iran odgraża się Stanom Zjednoczonym, państwa NATO są w pełnej gotowości. Najnowsze informacje i rozwój wydarzeń śledzimy w naszej w relacji na żywo.

  • W sobotę 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran
  • Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia
  • Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael oraz cele USA w państwach Zatoki Perskiej
  • IRGC ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz dla statków; szlakiem tym przepływa ok. 20 proc. ropy z regionu.
  • USA poinformowały o odparciu setek ataków rakietowych i dronowych; zapowiedziano kolejne uderzenia na Iran.
  • Ameryka grzmi: "Iran wie, że już po nich. Nie cofniemy się"
  • Iran grozi Stanom Zjednoczonym: "Gorzko pożałują"

Izraelsko-amerykański atak na Iran rozpoczął się w sobotę 28 lutego 2026 roku. Izrael określił go jako uderzenie wyprzedzające, a w operacji uczestniczyło około 200 myśliwców, które zaatakowały setki celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie oraz siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie. W nalotach zginęło co najmniej 201 osób, 747 zostało rannych, a 24 z 31 prowincji kraju zostały dotknięte atakami. Irańskie media poinformowały także o śmierci co najmniej 118 osób w ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie.

Czytaj też: Siemoniak: Całe NATO w alercie! "Iran jest upokorzony, sięgnie po terroryzm"

Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia i obwiniła o nią USA oraz Izrael. Wcześniej informację tę ogłosił prezydent USA Donald Trump. Władze w Teheranie wprowadziły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian nazwał zabicie Chameneia „wielką zbrodnią” i zapowiedział konsekwencje dla odpowiedzialnych.

Wojna w Iranie
Galeria zdjęć 15

"Wszystkie służby specjalne NATO są w alercie w związku z tym, jaka może być reakcja Iranu. Iran został upokorzony, a słabi i poniżeni sięgają po terroryzm" - powiedział w czwartek, 5 marca minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Iran tymczasem grozi Ameryce: "Gorzko tego pożałujecie" i atakuje amerykański tankowiec w Zatoce Perskiej. Konflikt eskaluje.

Sytuacja rozwija się dynamicznie.

W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.

Atak USA i Izraela na Iran. Najważniejsze informacje [RELACJA NA ŻYWO]

14:38

Ciężkie bombardowania południowego Bejrutu.

14:36

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson studzi emocje dotyczące bezpośredniego konfliktu. W oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że mimo potężnych uderzeń, USA nie mają zamiaru rozpoczynać pełnoskalowej wojny z Teheranem. Johnson określił obecne działania jako „operację ograniczoną”, dodając, że takie stanowisko jest spójne z przekazem Donalda Trumpa oraz Departamentu Obrony USA. 

14:29

Wybuch w Teheranie. Nagranie z dzisiejszego poranka. 

14:24

Nowe nagranie z dzisiejszego ataku Izraela na Iran. Doszło do eksplozji w Ilam, Teheranie i Isfahanie. 

14:20

Jak donosi stacja Al Jazeera, powołując się na irackie służby bezpieczeństwa, międzynarodowy port lotniczy w Basrze stał się celem ataku drona. Na ten moment nie jest jasne, kto stoi za wysłaniem maszyny ani czy w obiekcie doszło do zniszczeń lub ofiar śmiertelnych.

14:18

Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikowało nowy raport z dzisiejszych działań. Tylko 6 marca obrona powietrzna wykryła 9 pocisków balistycznych (wszystkie zniszczono) oraz 112 dronów. Choć większość zestrzelono, 3 maszyny spadły na terytorium kraju. Resort potwierdził, że od początku działań wojennych śmierć poniosły 3 osoby (obywatele Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu), odnotowano też 112 osób rannych różnych narodowości.

14:06

Libańskie media informują o jednej z najsilniejszych fal nalotów od początku wojny. Izraelskie lotnictwo w krótkim odstępie czasu uderzyło co najmniej 15 razy w południowe przedmieścia Bejrutu (dzielnica Dahije). 

14:00

Mieszkańcy twierdzą, że w Kuwejcie po zawyciu syren słychać było co najmniej siedem eksplozji. 

13:48

Narodowe siły zbrojne Kuwejtu poinformowały o „zmaganiach” z intensywnym atakiem z powietrza. Jednostki obrony przeciwlotniczej toczą walkę z nadlatującymi falami rakiet i dronów.

13:33

Administracja Donalda Trumpa zwołuje na dzisiejszy wieczór pilne spotkanie z szefami największych amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Jak donosi Reuters cel jest jasny: radykalne przyspieszenie produkcji broni. Pentagon alarmuje, że zapasy amunicji i rakiet stopniały po ostatnich atakach na Iran oraz intensywnych operacjach w regionie.

13:29

Mimo napiętej sytuacji w regionie, linie Emirates - największy przewoźnik lotniczy na Bliskim Wschodzie - poinformowały o przeprowadzeniu gigantycznej akcji transportowej. Tylko wczoraj z Dubaju wyleciało ok. 30 tys. osób. Rzecznik linii cytowany przez Reuters przekazał optymistyczne prognozy: przewoźnik planuje powrót do pełnej, 100-procentowej siatki połączeń w ciągu najbliższych dni. 

13:21

Irańskie dowództwo operacyjne Chatam al-Anbiya ogłosiło przeprowadzenie udanego ataku na jednostkę morską „należącą do USA”. Według państwowego radia, tankowiec został trafiony u wybrzeży Kuwejtu i stanął w płomieniach.

13:20

Twierdza Hezbollahu na przedmieściach Bejrutu jest przedmiotem ciągłych ataków.

13:15

Teheran ostrzega, że uderzy we wszystkie obiekty w irackim Kurdystanie, jeśli tamtejsi bojownicy przekroczą granicę. Według doniesień medialnych, kurdyjskie milicje - od miesięcy przygotowywane przez amerykańskie służby - mogły już rozpocząć ofensywę w północno-zachodnim Iranie. Prezydent USA Donald Trump oficjalnie poparł dążenia Kurdów do obalenia reżimu, choć wstrzymał się z deklaracją bezpośredniego wsparcia lotniczego.

13:12

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wydał oświadczenie o rozpoczęciu zmasowanej operacji rakietowej. Według Teheranu, ich najnowocześniejsze pociski uderzyły w kluczowe cele w Izraelu: lotnisko Ben Guriona, Hajfę oraz Tel Awiw. Równolegle Iran przyznał się do ataków na amerykańskie bazy wojskowe rozlokowane w państwach Zatoki Perskiej.

13:10

Niemiecki samolot ewakuacyjny, który miał zabrać obywateli z Arabii Saudyjskiej, został zawrócony ze względów bezpieczeństwa. Kapitan maszyny podjął decyzję o zawróceniu do Kairu po konsultacji z centralą. Szef Lufthansy, Carsten Spohr, ostrzega: przestrzeń powietrzna nad Bliskim Wschodem staje się nieprzewidywalna, a podobne sytuacje będą normą w najbliższych tygodniach.

12:54

Sytuacja humanitarna w Libanie osiągnęła krytyczny poziom. Od początku eskalacji (28 lutego) liczba ofiar śmiertelnych izraelskich nalotów wzrosła do co najmniej 123 osób. Tysiące mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczął operację wsparcia ewakuacji oraz zabezpieczania sprzętu medycznego w strefach objętych walkami.

12:50

12:42

Ataki powietrzne na Kom i inne miasta centralnego Iranu.

12:40

Libańskie Ministerstwo Zdrowia przekazało tragiczne informacje z południa kraju. W wyniku izraelskiego nalotu na miasto Sydon zginęło co najmniej 5 osób, a 7 kolejnych zostało rannych. Służby ratunkowe wciąż pracują na miejscu zdarzenia. Sydon to kolejny po dolinie Bekaa i Bejrucie cel dzisiejszej zmasowanej ofensywy Izraela w Libanie.

12:38

Siły Obronne Izraela ogłosiły przeprowadzenie zmasowanego nalotu na kluczowy węzeł decyzyjny Iranu. W operacji wzięło udział około 50 myśliwców, które uderzyły w podziemny bunkier zlokalizowany bezpośrednio pod dawną siedzibą Najwyższego Przywódcy. Według wywiadu, obiekt ten służył jako awaryjne centrum dowodzenia dla najwyższych rangą urzędników państwowych.

12:29

Okręt wojenny reżimu islamskiego stanął w płomieniach u wybrzeży wyspy Keszm w Cieśninie Ormuz.

12:27

Mimo ogłoszenia siły wyższej przez QatarEnergy i czasowego ograniczenia produkcji LNG, Orlen zapewnia, że bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski nie jest zagrożone. Wszystkie zaplanowane transporty, w tym te marcowe, są realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

12:19

Izraelska armia wydała nadzwyczajny komunikat do cywilów we wschodnim Libanie. Rzecznik wojska, Avichay Adraee, wezwał mieszkańców strategicznej doliny Bekaa do natychmiastowego opuszczenia domów i udania się na północ. Nakaz dotyczy m.in. miejscowości Nabi Chit, Khader oraz Sarain (Górnego i Dolnego). Izrael wprost zapowiada, że wkrótce rozpocznie tam działania zbrojne.

12:08

Irańska armia oficjalnie potwierdziła przeprowadzenie masowego uderzenia na amerykańskie obiekty wojskowe na terytorium Kuwejtu. Według oświadczenia przekazanego przez państwową telewizję, w operacji użyto „różnych typów niszczycielskich dronów”. Teheran zapowiada, że to dopiero początek - ataki mają być kontynuowane w najbliższych godzinach.

11:56

Brytyjskie służby antyterrorystyczne rozbiły grupę szpiegującą na rzecz Teheranu. W nocnej akcji w Londynie i okolicach (dzielnice Barnet, Harrow oraz miasto Watford) aresztowano czterech mężczyzn w wieku od 22 do 55 lat. Są oni podejrzani o monitorowanie osób i miejsc związanych ze społecznością żydowską. Wśród zatrzymanych są osoby z podwójnym obywatelstwem brytyjsko-irańskim.

11:52

Bejrut na żywo. 

11:46

Al-Jazeera informuje o kolejnej fali nalotów IDF na południu kraju. Cele zostały zlokalizowane w rejonie miejscowości Marwanieh oraz Yahmar al-Shaqif. Ataki te następują równolegle do porannych uderzeń na bejrucką dzielnicę Dahije. 

11:35

Cypryjska prezydencja w Radzie UE podjęła drastyczną decyzję o odwołaniu lub przeniesieniu do sieci wszystkich spotkań zaplanowanych na wyspie w marcu. Powodem jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa oraz chaos w połączeniach lotniczych po irańskim ataku na brytyjską bazę Akrotiri. Decyzja dotyczy kluczowych narad ministrów obrony, finansów oraz gospodarki państw członkowskich.

11:27

Co najmniej osiem silnych wybuchów wstrząsnęło Tel Awiwem po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego. Izraelska armia potwierdziła, że rakiety zostały wystrzelone bezpośrednio z terytorium Iranu.

11:19

Ataki armii izraelskiej na miasto Sydon w Libanie. 

11:15

Azerbejdżan ewakuuje placówki dyplomatyczne z Iranu

Szef MSZ Azerbejdżanu, Dżejhun Bajramow, ogłosił natychmiastowe wycofanie personelu dyplomatycznego z terytorium Iranu. Decyzja dotyczy zarówno ambasady w Teheranie, jak i konsulatu w Tebrizie. Jako oficjalny powód podano konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w obliczu rosnącego napięcia.

11:11

Kolejne ataki Izraela na Bejrut. Są nagrania. 

11:02

Siły Zbrojne Bahrajnu poinformowały o zniszczeniu łącznie ponad 220 celów powietrznych (78 rakiet i 143 bezzałogowców), które miały nadlecieć z kierunku Iranu. To jeden z najpoważniejszych raportów dotyczących bezpośredniego starcia na linii Manama - Teheran w ostatnich godzinach.

10:55

Minister energetyki Kataru ostrzegł, że wojna na Bliskim Wschodzie może „pociągnąć za sobą załamanie gospodarek całego świata”, przewidując, że wszyscy eksporterzy energii z Zatoki Perskiej wstrzymają produkcję w ciągu kilku tygodni, a cena ropy wzrośnie do 150 dolarów za baryłkę - informuje "Financial Times".

10:50

Azerbejdżan wycofuje swoich dyplomatów z Iranu - informuje agencja Interfax.

10:47

Izraelskie samoloty bojowe przeprowadziły dwa naloty na południowe przedmieścia Bejrutu. W okolicy doszło do potężnej eksplozji, a w powietrzu nad stolicą i jej przedmieściami intensywnie przemieszczały się izraelskie samoloty bojowe.

10:43

Iran ogłosił, że stopniowo przywróci działania administracyjne, a od niedzieli 8 marca wszystkie ministerstwa, organizacje i organy wykonawcze z siedzibą w prowincji Teheran będą działać z 20 procentami swoich pracowników obecnych na miejscu.

10:39

Niemiecki gigant lotniczy Lufthansa ostrzegł, że stoi w obliczu zwiększonej niepewności z powodu rozwijającego się konfliktu.

„Wojna na Bliskim Wschodzie po raz kolejny dowodzi, jak bardzo ruch lotniczy jest narażony i jak bardzo jest on bezbronny, mimo że branża jest teraz bardziej odporna na kryzysy niż kiedyś”

– powiedział dyrektor generalny Lufthansy Carsten Spohr, cytowany przez Al Jazeera.

Lufthansa podkreśla, że „rozwój na Bliskim Wschodzie i związane z tym konsekwencje geopolityczne dla światowej gospodarki zwiększają średnio- i długoterminową niepewność prognozy”.

10:33

Izraelskie media informują, że irańskie rakiety uderzyły w izraelskie lotnisko Ben Gurion. Wojsko nie opublikowało jeszcze komentarza w tej sprawie.

10:31

Siły Powietrzne Izraela rozpoczęły ataki na infrastrukturę organizacji terrorystycznej Hezbollah w Dahiyya w Bejrucie.

10:19

Według lokalnych doniesień, w centralnym Izraelu słychać liczne odgłosy wybuchów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.

10:12

Resort spraw wewnętrznych Kataru poinformował w komunikacie, że do czwartku zatrzymano 194 osoby różnych narodowości za filmowanie i publikowanie „zwodniczych informacji i pogłosek”.

10:08

Skutki nocnych izraelskich nalotów na południowe przedmieścia Bejrutu.

10:01

Łącznie 52 ⁠francuskie ⁠statki są obecnie zablokowane w Zatoce Arabskiej ⁠ i kolejne osiem na Morzu Czerwonym, powiedział francuski minister transportu Philippe Tabarot w rozmowie z News/Europe 1. Dodał, że Paryż szuka wsparcia w celu zbudowania koalicji krajów w celu zabezpieczenia ruchu żeglugowego w regionie.

9:57

Policja w Londynie poinformowała, że aresztowała mężczyzn – jednego Irańczyka i trzech obywateli brytyjskich i irańskich – po śledztwie w sprawie ich podejrzenia inwigilacji osób i miejsc związanych ze społecznością żydowską w mieście. Są to mężczyźni w wieku 22, 40, 52 i 55 lat.

9:51

Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Czo Hjun potwierdził w piątek, że Seul i Waszyngton prowadzą rozmowy na temat przekierowania na potrzeby wojny z Iranem części amerykańskiego sprzętu wojskowego z Półwyspu Koreańskiego, w tym systemów rakietowych Patriot.

9:46

Co najmniej 1332 osoby zostały zabite przez USA, izraelskie ataki od soboty w Iranie - informuje irański Czerwony Półksiężyc.

9:42

Dżalil Hasani, zastępca gubernatora irańskiej prowincji Fars, powiedział w irańskich mediach państwowych, że w ostatnich uderzeniach USA izraelskie zginęło 20 osób, a 30 zostało rannych w mieście Shiraz.

9:36

W Parand, na południowy zachód od Teheranu wciąż słychać eksplozje.

9:34

Mieszkańcy Doha usłyszeli kolejną serię głośnych wybuchów. To były przechwyty dronów napływających z Iranu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że celem była baza lotnicza al-Udeid.

9:29

Osoby przebywające w Dubaju otrzymują powiadomienia na telefony, ostrzegające przed możliwymi atakami rakietowymi.

„Ze względu na obecną sytuację, potencjalne zagrożenia rakietowe, szukaj natychmiastowego schronienia w najbliższym bezpiecznym budynku i oddalaj się od okien, drzwi i otwartych obszarów”

– czytamy w alercie.

9:26

Siły USA i Izraela przeprowadziły serię nalotów na Teheran, w wyniku których kilka bomb spadło na Akademię Oficerską im. Imama Alego w stolicy Iranu.

9:20

Loty wznowią również linie Emirates, które informują, że będą obsługiwać zmniejszony rozkład lotów do 82 miejsc docelowych, w tym Londynu, Sydney, Singapuru i Nowego Jorku do odwołania, a klienci tranzytujący w Dubaju będą akceptowani tylko wtedy, gdy ich lot łączony będzie działał.

9:13

Linie lotnicze Etihad wznowią ograniczony rozkład lotów komercyjnych od 6 marca 2026 r., obsługując trasę między Abu Zabi a szeregiem głównych destynacji, m.in. do Londynu, Paryża, Frankfurtu, Delhi, Nowego Jorku, Toronto i Tel Awiwu. "Pasażerowie z wcześniejszymi rezerwacjami zostaną zakwaterowani na tych lotach tak szybko, jak to możliwe" - poinformował przewoźnik.

9:08

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych obecne w Zatoce Perskiej zniszczyły kilka irańskich mobilnych wyrzutni rakiet udających zwykłe ciężarówki - poinformowało w czwartek na X Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), publikując nagranie wideo dokumentujące atak.

9:01

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) twierdzi, że zestrzelił izraelskiego drona Heron przelatującego nad centralnym miastem Isfahan - podał Teheran Times.

Drony Heron są największym bezzałogowym statkiem powietrznym w Izraelu i zostały wprowadzone do służby w 2007 roku.

8:59

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział, że rozmawiał z przywódcami Omanu i Kataru, aby „przekazali im całą solidarność i wsparcie Hiszpanii w obliczu nieuzasadnionych ataków, które ich kraje ucierpiały”.

Hiszpania zobowiązała się do kontynuowania wojny prowadzonej przez USA i Izrael w sprawie Iranu po tym, jak prezydent Trump powiedział, że Waszyngton odetnie wszelkie powiązania handlowe z Madrytem, gdy europejski sojusznik Waszyngtonu odmówił pozwolenia wojsku USA na wykorzystanie swoich baz do misji związanych z uderzeniami na Iran.

8:54

Sri Lanka przejęła w piątek kontrolę nad irańskim okrętem wojennym IRINS Buszehr po ewakuacji załogi tej jednostki, która zgłosiła awarię silnika. Dwa dni wcześniej Stany Zjednoczone storpedowały irańską fregatę IRIS Dena. Uratowano 32 osoby, wyłowiono zwłoki 84 marynarzy - przekazała agencja AFP.

8:50

Co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku izraelskiego ataku rakietowego na obszary mieszkalne w irańskim mieście Poldokhtar w prowincji Lorestan - poinformowała agencja Tasnim.

8:42

Hezbollah poinformował o ataku na grupę izraelskich pojazdów wojskowych przemieszczających się w kierunku miasta Khiyam na południu Libanu - informuje Reuters.

8:38

Obrona powietrzna Arabii Saudyjskiej przechwyciła i zniszczyła w piątek rano trzy rakiety, zmierzające w kierunku bazy sił powietrznych Prince Sultan (bazy Księcia Sultana) w prowincji Al-Chardż - przekazało saudyjskie ministerstwo obrony.

8:29

Pasażerowie wydają ogromne sumy pieniędzy na wydostanie się z Bliskiego Wschodu.

„Zapłaciliśmy 1500 funtów, aby dotrzeć do Muscat (Oman), by wsiąść do samolotu”

– powiedział agencji Reutera jeden z pasażerów, który wylądował na lotnisku Heathrow samolotem British Airways.

„Wydaliśmy około 20 tysięcy funtów rezerwując ten lot zamiast liniami Emirates"

- dodał.

8:17

Irańska agencja Tasnim poinformowała, że amerykańsko-izraelskie ataki zabiły dwóch ratowników medycznych w irańskim mieście Shiraz. Ratownicy pracowali w bazie Shiraz Emergency Medical Services.

8:03

"Dziś w nocy 109 naszych Obywateli i Obywatelek wylądowało bezpiecznie w Warszawie"

- poinformował szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X, ponawiając jednocześnie apel m.in. o unikanie wyjazdów w rejony objęte konfliktem

7:56

Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi ogłosił, że dwóch obywateli Japonii jest przetrzymywanych w Iranie. Obiecał, że będzie pracował na kanałach dyplomatycznych, aby zapewnić im przedterminowe zwolnienie - informuje Al Jazeera.

7:40

"Siły Powietrzne Izraela przeprowadziły szeroko zakrojoną falę 26 uderzeń w rejonie Dahieh w Libanie, wymierzonych w infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu"

- poinformowały w piątek rano izraelskie siły zbrojne.

7:29

Ewakuacja pierwszej grupy polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu przebiegła bezpiecznie - podsumowało Dowództwo Operacyjne RSZ.

"Dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego oraz sprawnej koordynacji między instytucjami państwowymi możliwe było skuteczne przeprowadzenie transportu lotniczego do kraju"

- czytamy m.in. w komunikacie.

Więcej informacji tutaj

7:18

Reuters poinformował, że Arabia Saudyjska przechwyciła drona na północny wschód od Rijadu. Al Jazeera informuje o trzech zestrzelonych dronach.

7:09

Połączone siły USA i Izraela przeszły do ​​kolejnej fazy kampanii, która skupi się na atakowaniu irańskich zasobów przemysłu obronnego, zwłaszcza zakładów produkujących pociski rakietowe. W pierwszej fazie kampanii stłumiono irańską obronę przeciwlotniczą, ograniczono jej dowództwo i kontrolę oraz ograniczono możliwość odwetu za pomocą pocisków balistycznych i dronów - poinformował na platformie X Instytut Badań nad Wojną.

6:43

Kilka osób zginęło w czwartek wieczorem w ataku rakietowym USA i Izraela na Sziraz na południu Iranu – poinformowała w piątek agencja IRNA, cytowana przez AFP. Według mediów państwowych pociski uderzyły w park w dzielnicy Zibashahr, położony w obszarze mieszkalnym. W komunikacie podano, że „kilku obywateli zostało zabitych lub rannych”, a na miejscu wciąż trwają akcje ratunkowe i odgruzowywanie. Sziraz, stolica prowincji Fars, jest jednym z najważniejszych miast Iranu. 

6:26

6:24

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla NBC News stwierdził, że lądowa inwazja na Iran byłaby „stratą czasu”, ponieważ – jak ocenił – kraj ten utracił już swój potencjał militarny, w tym marynarkę wojenną. Była to reakcja na słowa szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Aragcziego, który zapewniał o gotowości Iranu na taką operację. Trump podkreślił, że zamiast działań lądowych USA będą kontynuować uderzenia z dystansu. Zapowiedział też, że Waszyngton chce „oczyścić” Teheran z obecnych władz i ma już kilku kandydatów na nowych liderów, których obecnie obserwuje i stara się chronić w trakcie konfliktu. Nie podał jednak żadnych nazwisk. Wcześniej zaznaczył, że Modżtaba Chamenei, syn zabitego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, jest dla USA „nie do zaakceptowania”.

6:14

Linia lotnicza Etihad Airways ogłosiła w piątek wznowienie ograniczonej liczby połączeń z Abu Zabi, w tym do kluczowych miast europejskich – poinformowała w piątek rano agencja dpa. Przewoźnik przywraca rejsy, mimo poważnych zakłóceń w regionie spowodowanych wojną Izraela i USA z Iranem.

6:03

Szacuje się, że pierwszych 100 godzin operacji amerykańskich sił przeciwko Iranowi kosztowało 3,7 mld dolarów, czyli ponad 890 mln dolarów dziennie - podał w czwartek think tank Center for Strategic and International Studies.

5:53

Izraelska armia ogłosiła w nocy z czwartku na piątek, że rozpoczęła kolejną falę uderzeń na cele w Teheranie. Irańskie media państwowe poinformowały o eksplozjach słyszanych w różnych częściach stolicy kraju.

5:41

5:40

Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla „Time” stwierdził, że w czasie wojny trzeba liczyć się z ofiarami. Zapytany o możliwość irańskich zamachów odwetowych w USA przyznał, że jest to możliwe, dodając: „Kiedy idzie się na wojnę, niektórzy ludzie giną”. Trump ponownie uzasadniał atak na Iran koniecznością, twierdząc, że Teheran planował uderzyć pierwszy. Według niego sygnałem miała być prośba Iranu o kolejną rundę negocjacji w Genewie. Prezydent przyznał też, że uderzył na Iran tydzień wcześniej niż planowano. Jako cele operacji wskazał likwidację irańskiego programu nuklearnego i rakietowego oraz doprowadzenie do powstania w Teheranie władz „racjonalnych” i bardziej przyjaznych Zachodowi.

5:21

Wspierany przez Iran libański Hezbollah przeprowadził w nocy z czwartku na piątek zmasowany ostrzał rakietowy i artyleryjski północnego Izraela – podała agencja AFP. Atak był reakcją na wcześniejsze izraelskie uderzenia w cele w Libanie.

5:03

Ministerstwo obrony Kataru ogłosiło w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej skutecznie powstrzymały atak przy użyciu dronów, wymierzony w bazę lotnictwa Al Udeid, największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie.

4:45

3:45

3:44

3:19

Według resortu obrony Kuwejtu od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie zginęło dwóch kuwejckich żołnierzy, a 67 zostało rannych – podała w nocy z czwartku na piątek agencja KUNA. Kuwejt jest jednym z krajów, które Iran ostrzeliwuje w odwecie za atak Izraela i USA.

3:10

Rząd Portugalii wysłał w czwartek dwa samoloty do ewakuacji z Bliskiego Wschodu 186 osób. Nie mogły one opuścić tego regionu z powodu konfliktu zbrojnego rozpoczętego w sobotę od amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Iran.

2:56

Władze Izraela już w listopadzie ubiegłego roku podjęły decyzję o zabiciu najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, a atak przyspieszono z powodu protestów w tym kraju – powiedział w czwartek izraelski minister obrony Israel Kac.

2:41

Kuwejt ponownie znalazł się pod atakiem Iranu, a armia kuwejcka poinformowała w oświadczeniu sprzed kilku minut: „Kuwejcka obrona powietrzna obecnie odpiera wrogie ataki rakietowe i dronowe, które naruszyły przestrzeń powietrzną Państwa Kuwejt.” 

2:26

2:24

Ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu poinformowało w nocy z czwartku na piątek, że w wyniku irańskiego ataku uszkodzone zostały hotel i dwa budynki mieszkalne w stolicy kraju, Manamie.

Na nagraniach wideo opublikowanych w serwisie X widać wieżowiec, w którym na jednym z wyższych pięter wybuchł pożar. Według relacji świadków miał go spowodować dron.

„Irańska agresja (...) spowodowała szkody materialne, bez ofiar śmiertelnych” – podał resort spraw wewnętrznych Bahrajnu na portalu X.

Dodano, że pożar w jednym z dwóch budynków mieszkalnych został już ugaszony.

2:18

Tel Awiw cały czas pod ostrzałem rakiet. W mieście ciągle wyją syreny alarmowe.

1:53

Pierwszy lot ewakuacyjny dla obywateli amerykańskich, powrócił do USA. Samolot leciał z Abu Zabi i wylądował na międzynarodowym lotnisku niedaleko Waszyngtonu.

1:37

1:27

Chiny prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie umożliwienia przepływu statków z ropą naftową i skroplonym gazem ziemnym przez cieśninę Ormuz – powiadomiła w czwartek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła dyplomatyczne.

1:25

Iran atakuje hotele w Manamie w Bahrajnie.

1:10

Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła trzy pociski balistyczne wystrzelone w kierunku bazy lotniczej Prince Sultan - poinformowało Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej na platformie X.

0:47

Szkoła dla dziewcząt w miejscowości Minab w południowym Iranie została prawdopodobnie trafiona amerykańskim pociskiem podczas ataków na pobliską bazę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - wynika z analizy „New York Times”. Według Iranu w ataku zginęło ponad 170 osób.

0:43

W Bahrajnie zostało zaatakowane mieszkanie, w którym mieli przebywać amerykańscy żołnierze.

0:34

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział, że irańskie społeczeństwo powinno na razie pozostawać w bezpiecznych miejscach ze względu na trwające amerykańsko-izraelskie ataki. Dodał jednak, że „nadejdzie moment”, gdy prezydent Donald Trump i Irańczycy zdecydują, że już czas, by skorzystać z tej okazji i powstać przeciwko władzom w Teheranie.

0:13

NATO zwiększyło w całym Sojuszu gotowość systemów obrony przed pociskami balistycznymi po przechwyceniu rakiety wystrzelonej przez Iran w stronę Turcji – ogłosił w czwartek rzecznik Naczelnego Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO w Europie, płk Martin O'Donnel.

0:04

Dron miał zaatakować pole naftowe zlokalizowane w Kurdystanie.

0:03

Izba Reprezentantów zagłosowała w środę przeciwko uchwale nakazującej prezydentowi zakończenie działań zbrojnych przeciwko Iranowi. To kolejne fiasko przeciwników wojny po podobnym rezultacie głosowania w Senacie w środę.

23:34

Iran przeprowadził masowy atak bombowy na Kuwejt.

23:28

W ciągu ostatnich 72 godzin amerykańskie bombowce uderzyły w prawie 200 celów w Iranie, w tym w okolicach Teheranu - poinformował w czwartek (5 marca) admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA. Według jego słów wynika, że amerykańskie siły zniszczyły już ponad 30 irańskich okrętów.

- Tylko w ciągu ostatniej godziny amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły dziesiątki bomb penetrujących - powiedział. 

23:18

Co najmniej jeden irański pocisk zdołał przełamać izraelską obronę i uderzył w Tel Awiw.

23:04

Serie eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego słychać było w czwartek późnym wieczorem w Tel Awiwie – podała agencja AFP. Wcześniej irańskie media ogłosiły, że z Iranu wystrzelono „kolejną salwę pocisków” w stronę Izraela.

22:48

Według wywiadu USA, a także informacji krajów europejskich i arabskich, nie ma oznak świadczących o możliwym buncie ludności w Iranie. Nie zaobserwowano też pęknięć reżimu - napisał w czwartek dziennik „The Washington Post”.

22:42

Minister finansów Izraela Becalel Smotricz ostrzegł w czwartek, że południowe przedmieścia Bejrutu - bastion Hezbollahu - mogą zostać zniszczone tak jak Chan Junis w Strefie Gazy. Izraelska armia nakazała wcześniej mieszkańcom dzielnicy ewakuację.

22:36

22:13

22:07

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek w wywiadzie dla telewizji ABC News, że 58 proc. wyrzutni rakietowych Iranu zostało zniszczonych podczas trwającej od 28 lutego amerykańsko-izraelskiej operacji zbrojnej przeciwko temu krajowi.

21:54

21:25

21:11

21:03

Izrael zniszczył 80 proc. irańskich systemów obrony przeciwlotniczej oraz 60 proc. wyrzutni rakiet balistycznych i osiągnął „niemal całkowitą przewagę” w powietrzu - podał w czwartek szef sztab generalnego Sił Obronnych Izraela gen. Ejal Zamir w oświadczeniu.

20:55

Trwa ewakuacja obywateli USA z Bliskiego Wschodu - powiedział w czwartek CNN zastępca rzecznika Departamentu Stanu Tommy Pigott. Od soboty do Stanów Zjednoczonych wróciło 20 tys. Amerykanów. Według BBC w czasie ataku na Iran w regionie przebywało od 500 tys. do 1 mln obywateli USA.

20:47

Linie lotnicze Flynas uruchamiają od 6 marca połączenia z Dubaju do Rijadu. Z lotniska w Rijadzie obsługiwane są połączenia lotnicze, w tym m.in. loty przez Kair, Istambuł do Polski - poinformowała w czwartek Ambasada RP w Arabii Saudyjskiej.

20:42

20:30

Szacuje się, że pierwszych 100 godzin operacji amerykańskich sił przeciwko Iranowi kosztowało 3,7 mld dolarów, czyli ponad 890 mln dolarów dziennie - podał w czwartek think tank Center for Strategic and International Studies.

20:25

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w czwartek, że trzeba zrobić wszystko, by zapobiec ponownemu wciągnięciu Libanu do wojny. Zapowiedział dostarczenie temu krajowi pojazdów opancerzonych oraz zapewnienie wsparcia operacyjnego i logistycznego.

20:20

Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych prośbę o wsparcie w obronie przed irańskimi Shahedami w czasie działań na Bliskim Wschodzie - poinformował w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że zostaną uruchomione odpowiednie środki oraz zapewniona obecność ukraińskich specjalistów.

19:59

19:53

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w czwartek prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że władze w Ankarze podejmują intensywne wysiłki na rzecz dyplomatycznego rozwiązania konfliktu wokół Iranu i powrotu do negocjacji - poinformowało biuro prasowe Erdogana.

19:44

19:33

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek w wywiadzie dla agencji Reutera, że w pełni popiera koncepcję ofensywy kurdyjskich bojówek przeciwko Iranowi. Jednocześnie odmówił określenia, czy irańscy Kurdowie otrzymaliby wsparcie USA z powietrza.

19:26

Irański atak spowodował wybuch pożaru w głównej rafinerii Bahrajnu na południu kraju, należącej do spółki Bapco Energies, ale płomienie już ugaszono - poinformowało w czwartek tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w komunikacie na platformie X.

19:16

Irańska armia wystrzeliła ponad 500 rakiet balistycznych i pocisków manewrujących oraz ponad 2000 dronów od soboty, gdy rozpoczęła się wojna USA i Izraela z Iranem - poinformowała w czwartek agencja prasowa Fars, powołując się na źródło w irańskiej armii.

19:07

Prezydent Libanu Joseph Aoun poinformował w czwartek, że poprosił prezydenta Francji Emmanuela Macrona o to, by podjął interwencję u władz Izraela w sprawie nalotów na Bejrut i południowy Liban - przekazała AFP.

18:47

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi powiedział w czwartek telewizji NBC News, że jest pewien, iż Irańczycy zdołaliby odeprzeć potencjalną operację lądową sił USA. Odrzucił też wszelkie negocjacje z Waszyngtonem i przekazał, że Teheran nie zwracał się do nikogo z prośbą o zawieszenie broni.

18:38

18:27

Turcja przygotowuje się na potencjalny napływ uchodźców z Iranu, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie wkroczyła już w swój szósty dzień - powiedział szef MSW Turcji Mustafa Ciftci, cytowany w czwartek przez dziennik „Hurriyet”. Wspomniał, że chodzi o możliwe przyjęcie 90 tys. osób.

18:20

18:12

Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek portalowi Axios, że musi być osobiście zaangażowany w wybór nowego przywódcy Iranu, tak jak było to w przypadku Wenezueli.

17:58

Już 102 osoby straciły życie, a 638 zostało rannych w izraelskich atakach na Liban od momentu ich rozpoczęcia w poniedziałek - poinformowało w czwartek libańskie Ministerstwo Zdrowia. Resort zaznaczył, że bilans ten może wzrosnąć, gdyż szpitale nadal przyjmują kolejne ofiary.

17:44

Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas oświadczyła w czwartek, że wojna na Bliskim Wschodzie ma wyraźny wpływ na Ukrainę, ponieważ wykorzystywane są tam zdolności, na przykład do obrony powietrznej, które potrzebne są Kijowowi. Dodała, że wzrost ceny ropy naftowej sprzyja finansowaniu wojny przez Rosję.

17:38

17:14

16:51

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Arabii Saudyjskiej oraz osobom czasowo przebywającym na terenie Królestwa, a także pilna potrzeba udrożnienia szlaków żeglugi morskiej i powietrznej były tematem rozmowy telefonicznej szefa MSZ Radosława Sikorskiego z szefem saudyjskiej dyplomacji Faisalem bin Farhanem. O rozmowie poinformowało w czwartek na X polskie MSZ.

16:45

16:41

Wojska irańskie zaatakowały w czwartek dronami bazę USA w Irbilu w irackim Kurdystanie - poinformowała irańska telewizja. Nie ma doniesień o ofiarach czy stratach materialnych.

16:28

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił na czwartkowym briefingu prasowym w Warszawie, że na ten moment resort nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w związku z działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, choć - jak zaznaczył - sytuacja jest różna w każdym z krajów.

16:22

Dowództwo Centralne USA zwróciło się do Pentagonu z prośbą o dodatkowe wsparcie wywiadowcze operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że nawet do września - napisał portal Politico. Wcześniej amerykańskie władze informowały, że ataki zakończą się po kilku tygodniach.

16:16

16:12

16:09

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w czwartek, że od rozpoczęcia 28 lutego amerykańsko-izraelskich ataków na Iran zginęły w tym kraju co najmniej cztery osoby w 13 atakach na obiekty infrastruktury medycznej. Według WHO w tym samym czasie Izrael ostrzelał jedną placówkę medyczną w Libanie.

16:00

Litwa mogłaby udostępnić swoje terytorium sojuszniczym samolotom bojowym wspierającym operację wojskową Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi - oznajmił w czwartek dowódca Litewskich Sił Zbrojnych gen. Raimundas Vaiksznoras.

15:50

Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE oraz państw Zatoki we wspólnym oświadczeniu potępili ataki Iranu na kraje Zatoki Perskiej i wezwali Teheran do natychmiastowego zaprzestania wrogich działań. Zgodzili się, że zaatakowane państwa mają prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu obrony.

15:45

W obliczu ataków Iranu na sojusznicze kraje Zatoki Perskiej Wielka Brytania wyśle dodatkowe siły do tego regionu i do wschodniej części Morza Śródziemnego: cztery dodatkowe myśliwce Typhoon do Kataru oraz śmigłowce i sprzęt do zwalczania dronów na Cypr - ogłosił premier Keir Starmer.

15:38

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości po ataku irańskich dronów na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowała w czwartek państwowa agencja informacyjna Azertac.

15:32

15:27

15:14

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że od początku działań zbrojnych w Iranie do środy, do Polski przyleciało 11 samolotów; łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 pasażerów. Oszacował też, że Zjednoczone Emiraty Arabskie może dziennie opuszczać do 40 tysięcy turystów.

14:59

"Washington Post" twierdzi, że prezydent USA Donald Trump zaoferował w tym tygodniu m.in. "szerokie wsparcie powietrzne USA irańskim kurdyjskim grupom opozycyjnym".

14:35

Armia Izraela ostrzegła przed atakiem na południowe przedmieścia stolicy Libanu - Bejrutu i wezwała do ewakuacji.

14:11

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości po ataku irańskich dronów na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. "Nasze siły zbrojne, ministerstwo obrony i inne siły specjalne zostały postawione w stan pełnej gotowości mobilizacyjnej na poziomie pierwszym i muszą być gotowe do przeprowadzenia każdej operacji".

14:07

13:53

Dwóch cywilów zostało rannych w czwartek w ataku dronowym Iranu na szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. Irańskie wojsko zaprzeczyło, jakoby wystrzeliło drony w stronę Azerbejdżanu - podały irańskie media.

13:34

13:18

"Pomimo oświadczeń Białego Domu, które mogą być wynikiem dezinformacji, Hiszpania nie zezwoli na użytkowanie amerykańskich baz na południu kraju do ataku na Iran" – powiedziała w czwartek ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles. "Stanowisko rządu Hiszpanii w sprawie wojny w Iranie było od samego początku spójne i bardzo jasne. Bez żadnych niuansów, kategoryczne. Z etycznego i prawnego punktu widzenia postępujemy słusznie" - dodała.

13:08

13:00

Miedwiediew uderza w Trumpa i w NATO 

12:37

Incydent z irańskim pociskiem wystrzelonym w stronę Turcji był poważny i pokazał, że NATO pozostaje czujne - oświadczył w czwartek w rozmowie z agencją Reutera sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte.

Szef NATO podkreślił, że Iran był bliski uzyskania zdolności nuklearnych i rakietowych mogących stanowić zagrożenie także dla Europy. Dodał, że Sojusz popiera działania prezydenta USA Donalda Trumpa wymierzone w irański program nuklearny i rakietowy.

12:23

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek, że kontyngentem wojskowym, który udał się na Bliski Wschód w celu ewakuacji polskich obywateli dowodzi gen. Jarosław Chojnacki. Całą operacją zarządza gen. Maciej Klisz.

12:04

"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Amerykanie mogą zdecydować się na próbę zajęcia irańskiej wyspy-terminala Chark na północy Zatoki Perskiej. Ewentualny desant wiąże się jednak ze sporym ryzykiem, bowiem oznacza bezpośrednią walkę z Irańczykami, a także ataki dronów i rakiet na żołnierzy z USA.

11:44

"Brytyjski minister obrony John Healey odwiedza w czwartek Cypr, zaledwie cztery dni po ataku irańskiego drona na brytyjską bazę sił powietrznych (RAF) w Akrotiri na południu wyspy" - przekazuje BBC. Jego wizyta następuje po krytyce ze strony władz w Nikozji, dotyczących braku ostrzeżenia o zbliżającym się ataku.

11:27

11:18

11:09

Rosyjski MSZ ostro krytykuje ataki na Iran. Ogłosiło, że USA i Izrael dopuściły się prowokacji: "Celowo sprowokowali Iran do ataków odwetowych na cele w niektórych krajach arabskich, co doprowadziło do strat ludzkich i materialnych, w związku z czym strona rosyjska wyraża głęboki żal. W ten sposób próbują wciągnąć Arabów w wojnę w imię cudzych interesów".

Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael zaatakował Iran
