Potężny atak na Teheran i piekło w Libanie. Izrael niszczy bunkier dowództwa [RELACJA NA ŻYWO 6.03.2026]

- W sobotę 28 lutego Izrael i USA zaatakowały Iran
- Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia
- Iran przeprowadził ataki odwetowe na Izrael oraz cele USA w państwach Zatoki Perskiej
- IRGC ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz dla statków; szlakiem tym przepływa ok. 20 proc. ropy z regionu.
- USA poinformowały o odparciu setek ataków rakietowych i dronowych; zapowiedziano kolejne uderzenia na Iran.
- Ameryka grzmi: "Iran wie, że już po nich. Nie cofniemy się"
- Iran grozi Stanom Zjednoczonym: "Gorzko pożałują"
Izraelsko-amerykański atak na Iran rozpoczął się w sobotę 28 lutego 2026 roku. Izrael określił go jako uderzenie wyprzedzające, a w operacji uczestniczyło około 200 myśliwców, które zaatakowały setki celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie oraz siedzibę najwyższego przywódcy w Teheranie. W nalotach zginęło co najmniej 201 osób, 747 zostało rannych, a 24 z 31 prowincji kraju zostały dotknięte atakami. Irańskie media poinformowały także o śmierci co najmniej 118 osób w ostrzale szkoły dla dziewcząt w Minabie.
Irańska Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego potwierdziła śmierć ajatollaha Alego Chameneia i obwiniła o nią USA oraz Izrael. Wcześniej informację tę ogłosił prezydent USA Donald Trump. Władze w Teheranie wprowadziły 40-dniową żałobę. Prezydent Masud Pezeszkian nazwał zabicie Chameneia „wielką zbrodnią” i zapowiedział konsekwencje dla odpowiedzialnych.
"Wszystkie służby specjalne NATO są w alercie w związku z tym, jaka może być reakcja Iranu. Iran został upokorzony, a słabi i poniżeni sięgają po terroryzm" - powiedział w czwartek, 5 marca minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Iran tymczasem grozi Ameryce: "Gorzko tego pożałujecie" i atakuje amerykański tankowiec w Zatoce Perskiej. Konflikt eskaluje.
Sytuacja rozwija się dynamicznie.
W tej relacji na żywo przedstawiamy najnowsze informacje, oficjalne komunikaty oraz reakcje międzynarodowe.
Atak USA i Izraela na Iran. Najważniejsze informacje [RELACJA NA ŻYWO]
14:38
Ciężkie bombardowania południowego Bejrutu.
Heavy bombardments on southern Beirut. pic.twitter.com/jPKFLPcsQy— Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026
14:36
Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson studzi emocje dotyczące bezpośredniego konfliktu. W oficjalnym oświadczeniu podkreślił, że mimo potężnych uderzeń, USA nie mają zamiaru rozpoczynać pełnoskalowej wojny z Teheranem. Johnson określił obecne działania jako „operację ograniczoną”, dodając, że takie stanowisko jest spójne z przekazem Donalda Trumpa oraz Departamentu Obrony USA.
14:29
Wybuch w Teheranie. Nagranie z dzisiejszego poranka.
Southern Tehran earlier this morning. pic.twitter.com/YGx1A7fppM— Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026
14:24
Nowe nagranie z dzisiejszego ataku Izraela na Iran. Doszło do eksplozji w Ilam, Teheranie i Isfahanie.
The IDF has launched its 15th wave of strikes against Iran. Explosions have been reported in Ilam, Tehran and Esfahan. #Iran pic.twitter.com/3O4HeoPl0o— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2026
14:20
Jak donosi stacja Al Jazeera, powołując się na irackie służby bezpieczeństwa, międzynarodowy port lotniczy w Basrze stał się celem ataku drona. Na ten moment nie jest jasne, kto stoi za wysłaniem maszyny ani czy w obiekcie doszło do zniszczeń lub ofiar śmiertelnych.
14:18
Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikowało nowy raport z dzisiejszych działań. Tylko 6 marca obrona powietrzna wykryła 9 pocisków balistycznych (wszystkie zniszczono) oraz 112 dronów. Choć większość zestrzelono, 3 maszyny spadły na terytorium kraju. Resort potwierdził, że od początku działań wojennych śmierć poniosły 3 osoby (obywatele Pakistanu, Nepalu i Bangladeszu), odnotowano też 112 osób rannych różnych narodowości.
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 9 صواريخ باليستية و109 طائرة مسيّرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 6, 2026
رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (6 مارس 2026) عدد 9 من الصواريخ الباليستية وتم تدميرها. كما رصدت عدد 112 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 109 طائرة مسيّرة، بينما سقطت 3 منها داخل أراضي الدولة.
ومنذ بدء… pic.twitter.com/zHsASPKnSO
14:06
Libańskie media informują o jednej z najsilniejszych fal nalotów od początku wojny. Izraelskie lotnictwo w krótkim odstępie czasu uderzyło co najmniej 15 razy w południowe przedmieścia Bejrutu (dzielnica Dahije).
14:00
Mieszkańcy twierdzą, że w Kuwejcie po zawyciu syren słychać było co najmniej siedem eksplozji.
At least seven explosions were heard in Kuwait after sirens sounded, according to local residents.— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 6, 2026
13:48
Narodowe siły zbrojne Kuwejtu poinformowały o „zmaganiach” z intensywnym atakiem z powietrza. Jednostki obrony przeciwlotniczej toczą walkę z nadlatującymi falami rakiet i dronów.
13:33
Administracja Donalda Trumpa zwołuje na dzisiejszy wieczór pilne spotkanie z szefami największych amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Jak donosi Reuters cel jest jasny: radykalne przyspieszenie produkcji broni. Pentagon alarmuje, że zapasy amunicji i rakiet stopniały po ostatnich atakach na Iran oraz intensywnych operacjach w regionie.
13:29
Mimo napiętej sytuacji w regionie, linie Emirates - największy przewoźnik lotniczy na Bliskim Wschodzie - poinformowały o przeprowadzeniu gigantycznej akcji transportowej. Tylko wczoraj z Dubaju wyleciało ok. 30 tys. osób. Rzecznik linii cytowany przez Reuters przekazał optymistyczne prognozy: przewoźnik planuje powrót do pełnej, 100-procentowej siatki połączeń w ciągu najbliższych dni.
13:21
Irańskie dowództwo operacyjne Chatam al-Anbiya ogłosiło przeprowadzenie udanego ataku na jednostkę morską „należącą do USA”. Według państwowego radia, tankowiec został trafiony u wybrzeży Kuwejtu i stanął w płomieniach.
13:20
Twierdza Hezbollahu na przedmieściach Bejrutu jest przedmiotem ciągłych ataków.
Hezbollah stronghold in the Suburbs of Beirut keeps on getting struck. pic.twitter.com/S6bawt2HQC— Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026
13:15
Teheran ostrzega, że uderzy we wszystkie obiekty w irackim Kurdystanie, jeśli tamtejsi bojownicy przekroczą granicę. Według doniesień medialnych, kurdyjskie milicje - od miesięcy przygotowywane przez amerykańskie służby - mogły już rozpocząć ofensywę w północno-zachodnim Iranie. Prezydent USA Donald Trump oficjalnie poparł dążenia Kurdów do obalenia reżimu, choć wstrzymał się z deklaracją bezpośredniego wsparcia lotniczego.
13:12
Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wydał oświadczenie o rozpoczęciu zmasowanej operacji rakietowej. Według Teheranu, ich najnowocześniejsze pociski uderzyły w kluczowe cele w Izraelu: lotnisko Ben Guriona, Hajfę oraz Tel Awiw. Równolegle Iran przyznał się do ataków na amerykańskie bazy wojskowe rozlokowane w państwach Zatoki Perskiej.
13:10
Niemiecki samolot ewakuacyjny, który miał zabrać obywateli z Arabii Saudyjskiej, został zawrócony ze względów bezpieczeństwa. Kapitan maszyny podjął decyzję o zawróceniu do Kairu po konsultacji z centralą. Szef Lufthansy, Carsten Spohr, ostrzega: przestrzeń powietrzna nad Bliskim Wschodem staje się nieprzewidywalna, a podobne sytuacje będą normą w najbliższych tygodniach.
12:54
Sytuacja humanitarna w Libanie osiągnęła krytyczny poziom. Od początku eskalacji (28 lutego) liczba ofiar śmiertelnych izraelskich nalotów wzrosła do co najmniej 123 osób. Tysiące mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża rozpoczął operację wsparcia ewakuacji oraz zabezpieczania sprzętu medycznego w strefach objętych walkami.
12:50
12:42
Ataki powietrzne na Kom i inne miasta centralnego Iranu.
Airstrikes in and around Qom and other central Iranian cities. pic.twitter.com/Al7I4LZdSj— Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026
12:40
Libańskie Ministerstwo Zdrowia przekazało tragiczne informacje z południa kraju. W wyniku izraelskiego nalotu na miasto Sydon zginęło co najmniej 5 osób, a 7 kolejnych zostało rannych. Służby ratunkowe wciąż pracują na miejscu zdarzenia. Sydon to kolejny po dolinie Bekaa i Bejrucie cel dzisiejszej zmasowanej ofensywy Izraela w Libanie.
12:38
Siły Obronne Izraela ogłosiły przeprowadzenie zmasowanego nalotu na kluczowy węzeł decyzyjny Iranu. W operacji wzięło udział około 50 myśliwców, które uderzyły w podziemny bunkier zlokalizowany bezpośrednio pod dawną siedzibą Najwyższego Przywódcy. Według wywiadu, obiekt ten służył jako awaryjne centrum dowodzenia dla najwyższych rangą urzędników państwowych.
🎥 WATCH: ~50 Israeli Air Force fighter jets dismantled Ali Khamenei’s underground military bunker beneath the Iranian regime’s leadership compound in Tehran. pic.twitter.com/Nw0tvvQMRX— Israel Defense Forces (@IDF) March 6, 2026
12:29
Okręt wojenny reżimu islamskiego stanął w płomieniach u wybrzeży wyspy Keszm w Cieśninie Ormuz.
BREAKING 🔴🔴— Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026
Islamic regime warship going up in flames by the Qeshm Island in the Strait of Hormuz. @mamlekate pic.twitter.com/R3gjyc4Q7D
12:27
Mimo ogłoszenia siły wyższej przez QatarEnergy i czasowego ograniczenia produkcji LNG, Orlen zapewnia, że bezpieczeństwo dostaw gazu do Polski nie jest zagrożone. Wszystkie zaplanowane transporty, w tym te marcowe, są realizowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
12:19
Izraelska armia wydała nadzwyczajny komunikat do cywilów we wschodnim Libanie. Rzecznik wojska, Avichay Adraee, wezwał mieszkańców strategicznej doliny Bekaa do natychmiastowego opuszczenia domów i udania się na północ. Nakaz dotyczy m.in. miejscowości Nabi Chit, Khader oraz Sarain (Górnego i Dolnego). Izrael wprost zapowiada, że wkrótce rozpocznie tam działania zbrojne.
12:08
Irańska armia oficjalnie potwierdziła przeprowadzenie masowego uderzenia na amerykańskie obiekty wojskowe na terytorium Kuwejtu. Według oświadczenia przekazanego przez państwową telewizję, w operacji użyto „różnych typów niszczycielskich dronów”. Teheran zapowiada, że to dopiero początek - ataki mają być kontynuowane w najbliższych godzinach.
11:56
Brytyjskie służby antyterrorystyczne rozbiły grupę szpiegującą na rzecz Teheranu. W nocnej akcji w Londynie i okolicach (dzielnice Barnet, Harrow oraz miasto Watford) aresztowano czterech mężczyzn w wieku od 22 do 55 lat. Są oni podejrzani o monitorowanie osób i miejsc związanych ze społecznością żydowską. Wśród zatrzymanych są osoby z podwójnym obywatelstwem brytyjsko-irańskim.
11:52
Bejrut na żywo.
11:46
Al-Jazeera informuje o kolejnej fali nalotów IDF na południu kraju. Cele zostały zlokalizowane w rejonie miejscowości Marwanieh oraz Yahmar al-Shaqif. Ataki te następują równolegle do porannych uderzeń na bejrucką dzielnicę Dahije.
11:35
Cypryjska prezydencja w Radzie UE podjęła drastyczną decyzję o odwołaniu lub przeniesieniu do sieci wszystkich spotkań zaplanowanych na wyspie w marcu. Powodem jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa oraz chaos w połączeniach lotniczych po irańskim ataku na brytyjską bazę Akrotiri. Decyzja dotyczy kluczowych narad ministrów obrony, finansów oraz gospodarki państw członkowskich.
11:27
Co najmniej osiem silnych wybuchów wstrząsnęło Tel Awiwem po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego. Izraelska armia potwierdziła, że rakiety zostały wystrzelone bezpośrednio z terytorium Iranu.
11:19
Ataki armii izraelskiej na miasto Sydon w Libanie.
BREAKING | Israeli airstrike on Sidon (Saida), south Lebanon. pic.twitter.com/E4KdIhj6Bc— The Cradle (@TheCradleMedia) March 6, 2026
11:15
Azerbejdżan ewakuuje placówki dyplomatyczne z Iranu
Szef MSZ Azerbejdżanu, Dżejhun Bajramow, ogłosił natychmiastowe wycofanie personelu dyplomatycznego z terytorium Iranu. Decyzja dotyczy zarówno ambasady w Teheranie, jak i konsulatu w Tebrizie. Jako oficjalny powód podano konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w obliczu rosnącego napięcia.
11:11
Kolejne ataki Izraela na Bejrut. Są nagrania.
The IDF is continuing its strikes in Beirut’s Dahieh district. pic.twitter.com/PbIpON3GRi— Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026
11:02
Siły Zbrojne Bahrajnu poinformowały o zniszczeniu łącznie ponad 220 celów powietrznych (78 rakiet i 143 bezzałogowców), które miały nadlecieć z kierunku Iranu. To jeden z najpoważniejszych raportów dotyczących bezpośredniego starcia na linii Manama - Teheran w ostatnich godzinach.
10:55
Minister energetyki Kataru ostrzegł, że wojna na Bliskim Wschodzie może „pociągnąć za sobą załamanie gospodarek całego świata”, przewidując, że wszyscy eksporterzy energii z Zatoki Perskiej wstrzymają produkcję w ciągu kilku tygodni, a cena ropy wzrośnie do 150 dolarów za baryłkę - informuje "Financial Times".
FT Exclusive: Qatar’s energy minister has warned that war in the Middle East could 'bring down the economies of the world', predicting that all Gulf energy exporters would shut down production within weeks and drive oil to $150 a barrel. https://t.co/CfQ2vs0h8W pic.twitter.com/yWRvoeVYr1— Financial Times (@FT) March 6, 2026
10:50
Azerbejdżan wycofuje swoich dyplomatów z Iranu - informuje agencja Interfax.
10:47
Izraelskie samoloty bojowe przeprowadziły dwa naloty na południowe przedmieścia Bejrutu. W okolicy doszło do potężnej eksplozji, a w powietrzu nad stolicą i jej przedmieściami intensywnie przemieszczały się izraelskie samoloty bojowe.
شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت.— Beirut Time (@beiruttime_leb) March 6, 2026
وقد دوّى انفجار قوي في المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة وضواحيها.#بيروت_تايم pic.twitter.com/IghPBGTtIW
10:43
Iran ogłosił, że stopniowo przywróci działania administracyjne, a od niedzieli 8 marca wszystkie ministerstwa, organizacje i organy wykonawcze z siedzibą w prowincji Teheran będą działać z 20 procentami swoich pracowników obecnych na miejscu.
10:39
Niemiecki gigant lotniczy Lufthansa ostrzegł, że stoi w obliczu zwiększonej niepewności z powodu rozwijającego się konfliktu.
„Wojna na Bliskim Wschodzie po raz kolejny dowodzi, jak bardzo ruch lotniczy jest narażony i jak bardzo jest on bezbronny, mimo że branża jest teraz bardziej odporna na kryzysy niż kiedyś”
– powiedział dyrektor generalny Lufthansy Carsten Spohr, cytowany przez Al Jazeera.
Lufthansa podkreśla, że „rozwój na Bliskim Wschodzie i związane z tym konsekwencje geopolityczne dla światowej gospodarki zwiększają średnio- i długoterminową niepewność prognozy”.
10:33
Izraelskie media informują, że irańskie rakiety uderzyły w izraelskie lotnisko Ben Gurion. Wojsko nie opublikowało jeszcze komentarza w tej sprawie.
10:31
Siły Powietrzne Izraela rozpoczęły ataki na infrastrukturę organizacji terrorystycznej Hezbollah w Dahiyya w Bejrucie.
חיל-האוויר החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדאחייה שבביירות.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 6, 2026
10:19
Według lokalnych doniesień, w centralnym Izraelu słychać liczne odgłosy wybuchów. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych.
Many explosion heard in Central Israel, according to local reports. No casualties reported as of right now. pic.twitter.com/pAXEmAkIux— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 6, 2026
10:12
Resort spraw wewnętrznych Kataru poinformował w komunikacie, że do czwartku zatrzymano 194 osoby różnych narodowości za filmowanie i publikowanie „zwodniczych informacji i pogłosek”.
10:08
Skutki nocnych izraelskich nalotów na południowe przedmieścia Bejrutu.
The aftermath of overnight Israeli airstrikes in the southern suburbs of Beirut on Friday as workers clear debris from the streets.— Rudaw English (@RudawEnglish) March 6, 2026
📸: AFP pic.twitter.com/VQuaNXt8tv
10:01
Łącznie 52 francuskie statki są obecnie zablokowane w Zatoce Arabskiej i kolejne osiem na Morzu Czerwonym, powiedział francuski minister transportu Philippe Tabarot w rozmowie z News/Europe 1. Dodał, że Paryż szuka wsparcia w celu zbudowania koalicji krajów w celu zabezpieczenia ruchu żeglugowego w regionie.
9:57
Policja w Londynie poinformowała, że aresztowała mężczyzn – jednego Irańczyka i trzech obywateli brytyjskich i irańskich – po śledztwie w sprawie ich podejrzenia inwigilacji osób i miejsc związanych ze społecznością żydowską w mieście. Są to mężczyźni w wieku 22, 40, 52 i 55 lat.
9:51
Minister spraw zagranicznych Korei Południowej Czo Hjun potwierdził w piątek, że Seul i Waszyngton prowadzą rozmowy na temat przekierowania na potrzeby wojny z Iranem części amerykańskiego sprzętu wojskowego z Półwyspu Koreańskiego, w tym systemów rakietowych Patriot.
9:46
Co najmniej 1332 osoby zostały zabite przez USA, izraelskie ataki od soboty w Iranie - informuje irański Czerwony Półksiężyc.
9:42
Dżalil Hasani, zastępca gubernatora irańskiej prowincji Fars, powiedział w irańskich mediach państwowych, że w ostatnich uderzeniach USA izraelskie zginęło 20 osób, a 30 zostało rannych w mieście Shiraz.
9:36
W Parand, na południowy zachód od Teheranu wciąż słychać eksplozje.
Reported continuous explosions in Parand, southwest of Tehran. pic.twitter.com/7lk7dzP0E5— Open Source Intel (@Osint613) March 6, 2026
9:34
Mieszkańcy Doha usłyszeli kolejną serię głośnych wybuchów. To były przechwyty dronów napływających z Iranu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że celem była baza lotnicza al-Udeid.
9:29
Osoby przebywające w Dubaju otrzymują powiadomienia na telefony, ostrzegające przed możliwymi atakami rakietowymi.
„Ze względu na obecną sytuację, potencjalne zagrożenia rakietowe, szukaj natychmiastowego schronienia w najbliższym bezpiecznym budynku i oddalaj się od okien, drzwi i otwartych obszarów”
– czytamy w alercie.
9:26
Siły USA i Izraela przeprowadziły serię nalotów na Teheran, w wyniku których kilka bomb spadło na Akademię Oficerską im. Imama Alego w stolicy Iranu.
🚨 US and Israeli forces launched a series of airstrikes across Tehran, with multiple bombs reported hitting the Imam Ali Officers’ Academy in the Iranian capital— Anadolu English (@anadoluagency) March 6, 2026
➡️ Tensions have surged in the Middle East after the US and Israel launched airstrikes on Iran starting Feb. 28
•… pic.twitter.com/IhIwju7ya0
9:20
Loty wznowią również linie Emirates, które informują, że będą obsługiwać zmniejszony rozkład lotów do 82 miejsc docelowych, w tym Londynu, Sydney, Singapuru i Nowego Jorku do odwołania, a klienci tranzytujący w Dubaju będą akceptowani tylko wtedy, gdy ich lot łączony będzie działał.
9:13
Linie lotnicze Etihad wznowią ograniczony rozkład lotów komercyjnych od 6 marca 2026 r., obsługując trasę między Abu Zabi a szeregiem głównych destynacji, m.in. do Londynu, Paryża, Frankfurtu, Delhi, Nowego Jorku, Toronto i Tel Awiwu. "Pasażerowie z wcześniejszymi rezerwacjami zostaną zakwaterowani na tych lotach tak szybko, jak to możliwe" - poinformował przewoźnik.
Etihad to resume limited flight schedule from 6 March— Etihad Airways (@etihad) March 6, 2026
Etihad will resume a limited commercial flight schedule from 6 March 2026, operating between Abu Dhabi and a number of key destinations.
Guests with previous bookings will be accommodated on these flights as soon as… pic.twitter.com/GNiAWjmmY2
9:08
Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych obecne w Zatoce Perskiej zniszczyły kilka irańskich mobilnych wyrzutni rakiet udających zwykłe ciężarówki - poinformowało w czwartek na X Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), publikując nagranie wideo dokumentujące atak.
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
9:01
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) twierdzi, że zestrzelił izraelskiego drona Heron przelatującego nad centralnym miastem Isfahan - podał Teheran Times.
Drony Heron są największym bezzałogowym statkiem powietrznym w Izraelu i zostały wprowadzone do służby w 2007 roku.
8:59
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział, że rozmawiał z przywódcami Omanu i Kataru, aby „przekazali im całą solidarność i wsparcie Hiszpanii w obliczu nieuzasadnionych ataków, które ich kraje ucierpiały”.
Hiszpania zobowiązała się do kontynuowania wojny prowadzonej przez USA i Izrael w sprawie Iranu po tym, jak prezydent Trump powiedział, że Waszyngton odetnie wszelkie powiązania handlowe z Madrytem, gdy europejski sojusznik Waszyngtonu odmówił pozwolenia wojsku USA na wykorzystanie swoich baz do misji związanych z uderzeniami na Iran.
8:54
Sri Lanka przejęła w piątek kontrolę nad irańskim okrętem wojennym IRINS Buszehr po ewakuacji załogi tej jednostki, która zgłosiła awarię silnika. Dwa dni wcześniej Stany Zjednoczone storpedowały irańską fregatę IRIS Dena. Uratowano 32 osoby, wyłowiono zwłoki 84 marynarzy - przekazała agencja AFP.
8:50
Co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku izraelskiego ataku rakietowego na obszary mieszkalne w irańskim mieście Poldokhtar w prowincji Lorestan - poinformowała agencja Tasnim.
8:42
Hezbollah poinformował o ataku na grupę izraelskich pojazdów wojskowych przemieszczających się w kierunku miasta Khiyam na południu Libanu - informuje Reuters.
8:38
Obrona powietrzna Arabii Saudyjskiej przechwyciła i zniszczyła w piątek rano trzy rakiety, zmierzające w kierunku bazy sił powietrznych Prince Sultan (bazy Księcia Sultana) w prowincji Al-Chardż - przekazało saudyjskie ministerstwo obrony.
8:29
Pasażerowie wydają ogromne sumy pieniędzy na wydostanie się z Bliskiego Wschodu.
„Zapłaciliśmy 1500 funtów, aby dotrzeć do Muscat (Oman), by wsiąść do samolotu”
– powiedział agencji Reutera jeden z pasażerów, który wylądował na lotnisku Heathrow samolotem British Airways.
„Wydaliśmy około 20 tysięcy funtów rezerwując ten lot zamiast liniami Emirates"
- dodał.
8:17
Irańska agencja Tasnim poinformowała, że amerykańsko-izraelskie ataki zabiły dwóch ratowników medycznych w irańskim mieście Shiraz. Ratownicy pracowali w bazie Shiraz Emergency Medical Services.
8:03
"Dziś w nocy 109 naszych Obywateli i Obywatelek wylądowało bezpiecznie w Warszawie"
- poinformował szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X, ponawiając jednocześnie apel m.in. o unikanie wyjazdów w rejony objęte konfliktem
Dziś w nocy 109 naszych Obywateli i Obywatelek wylądowało bezpiecznie w Warszawie.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 6, 2026
Przypominam apel:
1️⃣ obserwujcie zalecenia MSZ dot. podróży
2️⃣ nie jedźcie w rejony, w które odradzamy
3️⃣ ZAWSZE rejestrujcie się w systemie Odyseusz
4️⃣ w sytuacji kryzysowej postępujcie… pic.twitter.com/xv5m1LHLqP
7:56
Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi ogłosił, że dwóch obywateli Japonii jest przetrzymywanych w Iranie. Obiecał, że będzie pracował na kanałach dyplomatycznych, aby zapewnić im przedterminowe zwolnienie - informuje Al Jazeera.
7:40
"Siły Powietrzne Izraela przeprowadziły szeroko zakrojoną falę 26 uderzeń w rejonie Dahieh w Libanie, wymierzonych w infrastrukturę terrorystyczną Hezbollahu"
- poinformowały w piątek rano izraelskie siły zbrojne.
7:29
Ewakuacja pierwszej grupy polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu przebiegła bezpiecznie - podsumowało Dowództwo Operacyjne RSZ.
"Dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego oraz sprawnej koordynacji między instytucjami państwowymi możliwe było skuteczne przeprowadzenie transportu lotniczego do kraju"
- czytamy m.in. w komunikacie.
Więcej informacji tutaj.
#PKWBliskiWschód 🇵🇱— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 6, 2026
Ewakuacja pierwszej grupy polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu przebiegła bezpiecznie. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego oraz sprawnej koordynacji między instytucjami państwowymi możliwe było skuteczne przeprowadzenie transportu… pic.twitter.com/BR8tD3CJaI
7:18
Reuters poinformował, że Arabia Saudyjska przechwyciła drona na północny wschód od Rijadu. Al Jazeera informuje o trzech zestrzelonych dronach.
7:09
Połączone siły USA i Izraela przeszły do kolejnej fazy kampanii, która skupi się na atakowaniu irańskich zasobów przemysłu obronnego, zwłaszcza zakładów produkujących pociski rakietowe. W pierwszej fazie kampanii stłumiono irańską obronę przeciwlotniczą, ograniczono jej dowództwo i kontrolę oraz ograniczono możliwość odwetu za pomocą pocisków balistycznych i dronów - poinformował na platformie X Instytut Badań nad Wojną.
NEW: The US and Israeli combined force has advanced to the next phase of their campaign, which will focus on targeting Iranian defense industrial assets, especially missile production facilities. The first phase of the campaign suppressed Iranian air defenses, decapitated its… pic.twitter.com/Bjhsb90mwn— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) March 6, 2026
6:43
Kilka osób zginęło w czwartek wieczorem w ataku rakietowym USA i Izraela na Sziraz na południu Iranu – poinformowała w piątek agencja IRNA, cytowana przez AFP. Według mediów państwowych pociski uderzyły w park w dzielnicy Zibashahr, położony w obszarze mieszkalnym. W komunikacie podano, że „kilku obywateli zostało zabitych lub rannych”, a na miejscu wciąż trwają akcje ratunkowe i odgruzowywanie. Sziraz, stolica prowincji Fars, jest jednym z najważniejszych miast Iranu.
6:26
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
6:24
Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla NBC News stwierdził, że lądowa inwazja na Iran byłaby „stratą czasu”, ponieważ – jak ocenił – kraj ten utracił już swój potencjał militarny, w tym marynarkę wojenną. Była to reakcja na słowa szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Aragcziego, który zapewniał o gotowości Iranu na taką operację. Trump podkreślił, że zamiast działań lądowych USA będą kontynuować uderzenia z dystansu. Zapowiedział też, że Waszyngton chce „oczyścić” Teheran z obecnych władz i ma już kilku kandydatów na nowych liderów, których obecnie obserwuje i stara się chronić w trakcie konfliktu. Nie podał jednak żadnych nazwisk. Wcześniej zaznaczył, że Modżtaba Chamenei, syn zabitego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, jest dla USA „nie do zaakceptowania”.
6:14
Linia lotnicza Etihad Airways ogłosiła w piątek wznowienie ograniczonej liczby połączeń z Abu Zabi, w tym do kluczowych miast europejskich – poinformowała w piątek rano agencja dpa. Przewoźnik przywraca rejsy, mimo poważnych zakłóceń w regionie spowodowanych wojną Izraela i USA z Iranem.
6:03
Szacuje się, że pierwszych 100 godzin operacji amerykańskich sił przeciwko Iranowi kosztowało 3,7 mld dolarów, czyli ponad 890 mln dolarów dziennie - podał w czwartek think tank Center for Strategic and International Studies.
5:53
Izraelska armia ogłosiła w nocy z czwartku na piątek, że rozpoczęła kolejną falę uderzeń na cele w Teheranie. Irańskie media państwowe poinformowały o eksplozjach słyszanych w różnych częściach stolicy kraju.
5:41
Strikes on Jomhouri Street in central Tehran pic.twitter.com/Jbi1MsXaKw— Mossad Commentary (@MOSSADil) March 6, 2026
5:40
Prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla „Time” stwierdził, że w czasie wojny trzeba liczyć się z ofiarami. Zapytany o możliwość irańskich zamachów odwetowych w USA przyznał, że jest to możliwe, dodając: „Kiedy idzie się na wojnę, niektórzy ludzie giną”. Trump ponownie uzasadniał atak na Iran koniecznością, twierdząc, że Teheran planował uderzyć pierwszy. Według niego sygnałem miała być prośba Iranu o kolejną rundę negocjacji w Genewie. Prezydent przyznał też, że uderzył na Iran tydzień wcześniej niż planowano. Jako cele operacji wskazał likwidację irańskiego programu nuklearnego i rakietowego oraz doprowadzenie do powstania w Teheranie władz „racjonalnych” i bardziej przyjaznych Zachodowi.
5:21
Wspierany przez Iran libański Hezbollah przeprowadził w nocy z czwartku na piątek zmasowany ostrzał rakietowy i artyleryjski północnego Izraela – podała agencja AFP. Atak był reakcją na wcześniejsze izraelskie uderzenia w cele w Libanie.
5:03
Ministerstwo obrony Kataru ogłosiło w piątek, że systemy obrony przeciwlotniczej skutecznie powstrzymały atak przy użyciu dronów, wymierzony w bazę lotnictwa Al Udeid, największą amerykańską bazę wojskową na Bliskim Wschodzie.
4:45
March 6, 2026
3:45
#PKWBliskiWschód 🇵🇱— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) March 6, 2026
Pierwsza grupa rodaków ewakuowanych wojskowym transportem lotniczym z rejonu Bliskiego Wschodu dotarła już do Polski.
W czwartek, 6 marca, po godz. 03.00 samoloty B737 Sił Powietrznych RP bezpiecznie przetransportowały do kraju 109 osób. Działalność Polskiego… pic.twitter.com/SYfyQVX5Pp
3:19
Według resortu obrony Kuwejtu od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie zginęło dwóch kuwejckich żołnierzy, a 67 zostało rannych – podała w nocy z czwartku na piątek agencja KUNA. Kuwejt jest jednym z krajów, które Iran ostrzeliwuje w odwecie za atak Izraela i USA.
3:10
Rząd Portugalii wysłał w czwartek dwa samoloty do ewakuacji z Bliskiego Wschodu 186 osób. Nie mogły one opuścić tego regionu z powodu konfliktu zbrojnego rozpoczętego w sobotę od amerykańsko-izraelskiego uderzenia na Iran.
2:56
Władze Izraela już w listopadzie ubiegłego roku podjęły decyzję o zabiciu najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, a atak przyspieszono z powodu protestów w tym kraju – powiedział w czwartek izraelski minister obrony Israel Kac.
2:41
Kuwejt ponownie znalazł się pod atakiem Iranu, a armia kuwejcka poinformowała w oświadczeniu sprzed kilku minut: „Kuwejcka obrona powietrzna obecnie odpiera wrogie ataki rakietowe i dronowe, które naruszyły przestrzeń powietrzną Państwa Kuwejt.”
Kuwait is under attack yet again by Iran, with the Kuwaiti Army saying in a statement minutes ago: “Kuwaiti Air Defenses are currently dealing with hostile missile and drone attacks that have breached the airspace of the State of Kuwait.”— OSINTdefender (@sentdefender) March 6, 2026
2:26
TEL AVIV JUST NOW: Fresh strikes rock the city as sirens echo across Israel’s coastal heart.#Europost pic.twitter.com/tPcimG40X8— EuroPost Agency (@EuroPostAgency) March 6, 2026
2:24
Ministerstwo spraw wewnętrznych Bahrajnu poinformowało w nocy z czwartku na piątek, że w wyniku irańskiego ataku uszkodzone zostały hotel i dwa budynki mieszkalne w stolicy kraju, Manamie.
Na nagraniach wideo opublikowanych w serwisie X widać wieżowiec, w którym na jednym z wyższych pięter wybuchł pożar. Według relacji świadków miał go spowodować dron.
„Irańska agresja (...) spowodowała szkody materialne, bez ofiar śmiertelnych” – podał resort spraw wewnętrznych Bahrajnu na portalu X.
Dodano, że pożar w jednym z dwóch budynków mieszkalnych został już ugaszony.
2:18
Tel Awiw cały czas pod ostrzałem rakiet. W mieście ciągle wyją syreny alarmowe.
1:53
Pierwszy lot ewakuacyjny dla obywateli amerykańskich, powrócił do USA. Samolot leciał z Abu Zabi i wylądował na międzynarodowym lotnisku niedaleko Waszyngtonu.
1:27
Chiny prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie umożliwienia przepływu statków z ropą naftową i skroplonym gazem ziemnym przez cieśninę Ormuz – powiadomiła w czwartek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła dyplomatyczne.
1:25
Iran atakuje hotele w Manamie w Bahrajnie.
عاجل | إيران تستهدف فندقين في المنامة بالبحرين. pic.twitter.com/fyLAuRErny— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 6, 2026
1:10
Arabia Saudyjska przechwyciła i zniszczyła trzy pociski balistyczne wystrzelone w kierunku bazy lotniczej Prince Sultan - poinformowało Ministerstwo Obrony Arabii Saudyjskiej na platformie X.
0:47
Szkoła dla dziewcząt w miejscowości Minab w południowym Iranie została prawdopodobnie trafiona amerykańskim pociskiem podczas ataków na pobliską bazę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej - wynika z analizy „New York Times”. Według Iranu w ataku zginęło ponad 170 osób.
0:43
W Bahrajnie zostało zaatakowane mieszkanie, w którym mieli przebywać amerykańscy żołnierze.
⚡️🚨 Targeting of an apartment inhabited by American officers in Bahrain pic.twitter.com/vTH0nVumMC— Middle East Observer (@ME_Observer_) March 5, 2026
0:34
Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział, że irańskie społeczeństwo powinno na razie pozostawać w bezpiecznych miejscach ze względu na trwające amerykańsko-izraelskie ataki. Dodał jednak, że „nadejdzie moment”, gdy prezydent Donald Trump i Irańczycy zdecydują, że już czas, by skorzystać z tej okazji i powstać przeciwko władzom w Teheranie.
0:13
NATO zwiększyło w całym Sojuszu gotowość systemów obrony przed pociskami balistycznymi po przechwyceniu rakiety wystrzelonej przez Iran w stronę Turcji – ogłosił w czwartek rzecznik Naczelnego Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO w Europie, płk Martin O'Donnel.
0:04
Dron miał zaatakować pole naftowe zlokalizowane w Kurdystanie.
NEW: Kurdistan’s Sarsang oilfield hit by drone, according to WSJ.— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 5, 2026
0:03
Izba Reprezentantów zagłosowała w środę przeciwko uchwale nakazującej prezydentowi zakończenie działań zbrojnych przeciwko Iranowi. To kolejne fiasko przeciwników wojny po podobnym rezultacie głosowania w Senacie w środę.
23:34
Iran przeprowadził masowy atak bombowy na Kuwejt.
🚨Massive bombing on Kuwait by Iran. pic.twitter.com/9bU5j1JYVP— Iran Updates 🚨 (@IranUpdatesNow) March 5, 2026
23:28
W ciągu ostatnich 72 godzin amerykańskie bombowce uderzyły w prawie 200 celów w Iranie, w tym w okolicach Teheranu - poinformował w czwartek (5 marca) admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA. Według jego słów wynika, że amerykańskie siły zniszczyły już ponad 30 irańskich okrętów.
- Tylko w ciągu ostatniej godziny amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły dziesiątki bomb penetrujących - powiedział.
23:18
Co najmniej jeden irański pocisk zdołał przełamać izraelską obronę i uderzył w Tel Awiw.
At least one Iranian missile managed to breach Israeli defenses and hit Tel Aviv. pic.twitter.com/XmVcw4ykEX— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
23:04
Serie eksplozji i syreny alarmu przeciwlotniczego słychać było w czwartek późnym wieczorem w Tel Awiwie – podała agencja AFP. Wcześniej irańskie media ogłosiły, że z Iranu wystrzelono „kolejną salwę pocisków” w stronę Izraela.
22:48
Według wywiadu USA, a także informacji krajów europejskich i arabskich, nie ma oznak świadczących o możliwym buncie ludności w Iranie. Nie zaobserwowano też pęknięć reżimu - napisał w czwartek dziennik „The Washington Post”.
22:42
Minister finansów Izraela Becalel Smotricz ostrzegł w czwartek, że południowe przedmieścia Bejrutu - bastion Hezbollahu - mogą zostać zniszczone tak jak Chan Junis w Strefie Gazy. Izraelska armia nakazała wcześniej mieszkańcom dzielnicy ewakuację.
22:13
An update on UK operations in the Middle East, 05 March 2026. pic.twitter.com/YFSOv08ua5— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2026
22:07
Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek w wywiadzie dla telewizji ABC News, że 58 proc. wyrzutni rakietowych Iranu zostało zniszczonych podczas trwającej od 28 lutego amerykańsko-izraelskiej operacji zbrojnej przeciwko temu krajowi.
21:54
The Iranian regime's ability to impact U.S. forces and regional partners is rapidly declining, while American combat power continues to build. pic.twitter.com/21TXHbWwFi— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026
21:25
Beirut's southern suburbs saw mass evacuations after Israel ordered residents to leave amid escalating hostilities with Hezbollah prompting panic and traffic surges https://t.co/xKL6RMYbrB pic.twitter.com/GxoeEpUt9J— Reuters (@Reuters) March 5, 2026
21:03
Izrael zniszczył 80 proc. irańskich systemów obrony przeciwlotniczej oraz 60 proc. wyrzutni rakiet balistycznych i osiągnął „niemal całkowitą przewagę” w powietrzu - podał w czwartek szef sztab generalnego Sił Obronnych Izraela gen. Ejal Zamir w oświadczeniu.
20:55
Trwa ewakuacja obywateli USA z Bliskiego Wschodu - powiedział w czwartek CNN zastępca rzecznika Departamentu Stanu Tommy Pigott. Od soboty do Stanów Zjednoczonych wróciło 20 tys. Amerykanów. Według BBC w czasie ataku na Iran w regionie przebywało od 500 tys. do 1 mln obywateli USA.
20:47
Linie lotnicze Flynas uruchamiają od 6 marca połączenia z Dubaju do Rijadu. Z lotniska w Rijadzie obsługiwane są połączenia lotnicze, w tym m.in. loty przez Kair, Istambuł do Polski - poinformowała w czwartek Ambasada RP w Arabii Saudyjskiej.
20:30
Szacuje się, że pierwszych 100 godzin operacji amerykańskich sił przeciwko Iranowi kosztowało 3,7 mld dolarów, czyli ponad 890 mln dolarów dziennie - podał w czwartek think tank Center for Strategic and International Studies.
20:25
Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w czwartek, że trzeba zrobić wszystko, by zapobiec ponownemu wciągnięciu Libanu do wojny. Zapowiedział dostarczenie temu krajowi pojazdów opancerzonych oraz zapewnienie wsparcia operacyjnego i logistycznego.
20:20
Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych prośbę o wsparcie w obronie przed irańskimi Shahedami w czasie działań na Bliskim Wschodzie - poinformował w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że zostaną uruchomione odpowiednie środki oraz zapewniona obecność ukraińskich specjalistów.
19:59
An Iranian missile has struck an oil refinery in Bahrain sparking a fire at one of Bapco Energies’ units. Authorities say the blaze has now been contained and refinery operations are continuing. pic.twitter.com/FFR256QfA7— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2026
19:53
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan poinformował w czwartek prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że władze w Ankarze podejmują intensywne wysiłki na rzecz dyplomatycznego rozwiązania konfliktu wokół Iranu i powrotu do negocjacji - poinformowało biuro prasowe Erdogana.
19:33
Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek w wywiadzie dla agencji Reutera, że w pełni popiera koncepcję ofensywy kurdyjskich bojówek przeciwko Iranowi. Jednocześnie odmówił określenia, czy irańscy Kurdowie otrzymaliby wsparcie USA z powietrza.
19:26
Irański atak spowodował wybuch pożaru w głównej rafinerii Bahrajnu na południu kraju, należącej do spółki Bapco Energies, ale płomienie już ugaszono - poinformowało w czwartek tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w komunikacie na platformie X.
19:16
Irańska armia wystrzeliła ponad 500 rakiet balistycznych i pocisków manewrujących oraz ponad 2000 dronów od soboty, gdy rozpoczęła się wojna USA i Izraela z Iranem - poinformowała w czwartek agencja prasowa Fars, powołując się na źródło w irańskiej armii.
19:07
Prezydent Libanu Joseph Aoun poinformował w czwartek, że poprosił prezydenta Francji Emmanuela Macrona o to, by podjął interwencję u władz Izraela w sprawie nalotów na Bejrut i południowy Liban - przekazała AFP.
18:47
Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi powiedział w czwartek telewizji NBC News, że jest pewien, iż Irańczycy zdołaliby odeprzeć potencjalną operację lądową sił USA. Odrzucił też wszelkie negocjacje z Waszyngtonem i przekazał, że Teheran nie zwracał się do nikogo z prośbą o zawieszenie broni.
18:38
American airpower remains unmatched. The B-52 Stratofortress has been utilized in every major conflict since 1965. During the first 100 hours of Operation Epic Fury, B-52s struck Iranian ballistic missile and command and control posts. pic.twitter.com/zhSqgA4m37— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026
18:27
Turcja przygotowuje się na potencjalny napływ uchodźców z Iranu, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie wkroczyła już w swój szósty dzień - powiedział szef MSW Turcji Mustafa Ciftci, cytowany w czwartek przez dziennik „Hurriyet”. Wspomniał, że chodzi o możliwe przyjęcie 90 tys. osób.
18:12
Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek portalowi Axios, że musi być osobiście zaangażowany w wybór nowego przywódcy Iranu, tak jak było to w przypadku Wenezueli.
17:58
Już 102 osoby straciły życie, a 638 zostało rannych w izraelskich atakach na Liban od momentu ich rozpoczęcia w poniedziałek - poinformowało w czwartek libańskie Ministerstwo Zdrowia. Resort zaznaczył, że bilans ten może wzrosnąć, gdyż szpitale nadal przyjmują kolejne ofiary.
17:44
Szefowa dyplomacji UE Kaja Kallas oświadczyła w czwartek, że wojna na Bliskim Wschodzie ma wyraźny wpływ na Ukrainę, ponieważ wykorzystywane są tam zdolności, na przykład do obrony powietrznej, które potrzebne są Kijowowi. Dodała, że wzrost ceny ropy naftowej sprzyja finansowaniu wojny przez Rosję.
17:38
Today, we can confirm we are sending four additional @RoyalAirForce Typhoon jets to Qatar, to support defensive operations in the region.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 5, 2026
These aircraft are in addition to the existing jets from the UK-Qatar Joint Typhoon Squadron that we deployed in January to reinforce… pic.twitter.com/WZZDEj3Vfa
16:51
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Arabii Saudyjskiej oraz osobom czasowo przebywającym na terenie Królestwa, a także pilna potrzeba udrożnienia szlaków żeglugi morskiej i powietrznej były tematem rozmowy telefonicznej szefa MSZ Radosława Sikorskiego z szefem saudyjskiej dyplomacji Faisalem bin Farhanem. O rozmowie poinformowało w czwartek na X polskie MSZ.
16:45
LIVE: Flight tracker over the Middle Easthttps://t.co/Cf6tN1XfhA— Reuters (@Reuters) March 5, 2026
16:41
Wojska irańskie zaatakowały w czwartek dronami bazę USA w Irbilu w irackim Kurdystanie - poinformowała irańska telewizja. Nie ma doniesień o ofiarach czy stratach materialnych.
16:28
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór podkreślił na czwartkowym briefingu prasowym w Warszawie, że na ten moment resort nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w związku z działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, choć - jak zaznaczył - sytuacja jest różna w każdym z krajów.
16:22
Dowództwo Centralne USA zwróciło się do Pentagonu z prośbą o dodatkowe wsparcie wywiadowcze operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że nawet do września - napisał portal Politico. Wcześniej amerykańskie władze informowały, że ataki zakończą się po kilku tygodniach.
16:09
Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała w czwartek, że od rozpoczęcia 28 lutego amerykańsko-izraelskich ataków na Iran zginęły w tym kraju co najmniej cztery osoby w 13 atakach na obiekty infrastruktury medycznej. Według WHO w tym samym czasie Izrael ostrzelał jedną placówkę medyczną w Libanie.
16:00
Litwa mogłaby udostępnić swoje terytorium sojuszniczym samolotom bojowym wspierającym operację wojskową Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi - oznajmił w czwartek dowódca Litewskich Sił Zbrojnych gen. Raimundas Vaiksznoras.
15:50
Ministrowie spraw zagranicznych krajów UE oraz państw Zatoki we wspólnym oświadczeniu potępili ataki Iranu na kraje Zatoki Perskiej i wezwali Teheran do natychmiastowego zaprzestania wrogich działań. Zgodzili się, że zaatakowane państwa mają prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu obrony.
15:45
W obliczu ataków Iranu na sojusznicze kraje Zatoki Perskiej Wielka Brytania wyśle dodatkowe siły do tego regionu i do wschodniej części Morza Śródziemnego: cztery dodatkowe myśliwce Typhoon do Kataru oraz śmigłowce i sprzęt do zwalczania dronów na Cypr - ogłosił premier Keir Starmer.
15:38
Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości po ataku irańskich dronów na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej - poinformowała w czwartek państwowa agencja informacyjna Azertac.
15:32
The US military released footage that they said shows missiles being fired from the USS Bainbridge warship as part of an operation underway against Iran. Reuters was not able to independently verify the location and the date of the video https://t.co/ltceu7V3JN pic.twitter.com/f18Pe4BiVe— Reuters (@Reuters) March 5, 2026
15:27
Israeli troops and artillery continued to deploy near the border with Lebanon as the US-Israeli air war against Iran entered its sixth day. Fighting along the Israel-Lebanon border escalated sharply since March 2, when Lebanon's Hezbollah launched drones and missiles at Israel pic.twitter.com/MH23RuSdl1— Reuters (@Reuters) March 5, 2026
15:14
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że od początku działań zbrojnych w Iranie do środy, do Polski przyleciało 11 samolotów; łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło 2263 pasażerów. Oszacował też, że Zjednoczone Emiraty Arabskie może dziennie opuszczać do 40 tysięcy turystów.
14:59
"Washington Post" twierdzi, że prezydent USA Donald Trump zaoferował w tym tygodniu m.in. "szerokie wsparcie powietrzne USA irańskim kurdyjskim grupom opozycyjnym".
14:35
Armia Izraela ostrzegła przed atakiem na południowe przedmieścia stolicy Libanu - Bejrutu i wezwała do ewakuacji.
14:11
Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ogłosił postawienie sił zbrojnych w stan gotowości po ataku irańskich dronów na lotnisko w Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. "Nasze siły zbrojne, ministerstwo obrony i inne siły specjalne zostały postawione w stan pełnej gotowości mobilizacyjnej na poziomie pierwszym i muszą być gotowe do przeprowadzenia każdej operacji".
14:07
NATO Secretary General Mark Rutte repeated his praise for President Trump's 'type of leadership' in an exclusive Reuters interview in Brussels on March 5, as fighting in the Middle East intensifies following US and Israeli airstrikes against Iran pic.twitter.com/bPGnfiPT1b— Reuters (@Reuters) March 5, 2026
13:53
Dwóch cywilów zostało rannych w czwartek w ataku dronowym Iranu na szkołę i lotnisko w należącej do Azerbejdżanu eksklawie, Nachiczewańskiej Republice Autonomicznej. Irańskie wojsko zaprzeczyło, jakoby wystrzeliło drony w stronę Azerbejdżanu - podały irańskie media.
13:18
"Pomimo oświadczeń Białego Domu, które mogą być wynikiem dezinformacji, Hiszpania nie zezwoli na użytkowanie amerykańskich baz na południu kraju do ataku na Iran" – powiedziała w czwartek ministra obrony Hiszpanii Margarita Robles. "Stanowisko rządu Hiszpanii w sprawie wojny w Iranie było od samego początku spójne i bardzo jasne. Bez żadnych niuansów, kategoryczne. Z etycznego i prawnego punktu widzenia postępujemy słusznie" - dodała.
13:00
Iran launched a wave of missiles at Israel early on March 5, sending millions of residents into bomb shelters as the US-Israel war with Iran entered its sixth day and just hours after moves to halt the US air assault were blocked in Washington https://t.co/SGIUvqDUYC— Reuters (@Reuters) March 5, 2026
12:37
Incydent z irańskim pociskiem wystrzelonym w stronę Turcji był poważny i pokazał, że NATO pozostaje czujne - oświadczył w czwartek w rozmowie z agencją Reutera sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte.
Szef NATO podkreślił, że Iran był bliski uzyskania zdolności nuklearnych i rakietowych mogących stanowić zagrożenie także dla Europy. Dodał, że Sojusz popiera działania prezydenta USA Donalda Trumpa wymierzone w irański program nuklearny i rakietowy.
12:23
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w czwartek, że kontyngentem wojskowym, który udał się na Bliski Wschód w celu ewakuacji polskich obywateli dowodzi gen. Jarosław Chojnacki. Całą operacją zarządza gen. Maciej Klisz.
12:04
"Frankfurter Allgemeine Zeitung": Amerykanie mogą zdecydować się na próbę zajęcia irańskiej wyspy-terminala Chark na północy Zatoki Perskiej. Ewentualny desant wiąże się jednak ze sporym ryzykiem, bowiem oznacza bezpośrednią walkę z Irańczykami, a także ataki dronów i rakiet na żołnierzy z USA.
11:44
"Brytyjski minister obrony John Healey odwiedza w czwartek Cypr, zaledwie cztery dni po ataku irańskiego drona na brytyjską bazę sił powietrznych (RAF) w Akrotiri na południu wyspy" - przekazuje BBC. Jego wizyta następuje po krytyce ze strony władz w Nikozji, dotyczących braku ostrzeżenia o zbliżającym się ataku.
11:27
Iran launched a wave of missiles at Israel early on March 5, sending millions of residents into bomb shelters as the US-Israel war with Iran entered its sixth day and just hours after moves to halt the US air assault were blocked in Washington https://t.co/SGIUvqDUYC— Reuters (@Reuters) March 5, 2026
Rosyjski MSZ ostro krytykuje ataki na Iran. Ogłosiło, że USA i Izrael dopuściły się prowokacji: "Celowo sprowokowali Iran do ataków odwetowych na cele w niektórych krajach arabskich, co doprowadziło do strat ludzkich i materialnych, w związku z czym strona rosyjska wyraża głęboki żal. W ten sposób próbują wciągnąć Arabów w wojnę w imię cudzych interesów".