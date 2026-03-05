Były oficer CIA: Obalenie Iranu bez wojsk lądowych będzie trudne

Ekspert FPRI, Wasielewski, kwestionuje spójność strategii USA wobec Iranu, zwłaszcza w kwestii zmiany reżimu.

Zwraca uwagę, że Irańczycy mogą nie zaufać wezwaniom Trumpa do powstania, jeśli USA nie zadeklarują jasnego wsparcia.

Wasielewski ocenia, że operacja wojskowa przebiega sprawnie, ale krytykuje Trumpa za ujawnianie czasu trwania konfliktu.

Czy brak jasnej strategii USA może podważyć zaufanie Irańczyków i wpłynąć na przebieg konfliktu?

PAP przypomina, że Wasielewski to ekspert think tanku Foreign Policy Research Institute (FPRI), który brał udział m.in. w operacjach CIA przygotowujących międzynarodową interwencję w Afganistanie. W rozmowie z agencją stwierdził, że trwające od soboty ataki USA i Izraela na Iran nadal budzą wiele wątpliwości i pytań co do celów i strategii Waszyngtonu. "O ile deklarowany przez USA cel pozbawienia Iranu możliwości produkcji broni jądrowej oraz konwencjonalnego arsenału balistycznego jest zasadny, o tyle wypowiedzi i działania mające doprowadzić do obalenia Islamskiej Republiki są mniej jasne. Trump wezwał Irańczyków do powstania i obalenia reżimu, ale jego administracja twierdzi, że zmiana władz nie jest jej celem" - mówi.

Irańczycy nie zaufają Trumpowi?

Nie kryje jednak: "Irański reżim wciąż cieszy się poparciem regularnej armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). To właśnie ci ludzie dysponują bronią; protestujący na ulicach jej nie mają. Stany Zjednoczone wzywają Irańczyków do powstania, ale nie dają im pewności, że ich nie porzucą. Jeśli otwarcie mówimy, że zmiana reżimu to dla nas sprawa drugorzędna, to dlaczego Irańczycy mieliby nam zaufać?" - pyta. I twierdzi, że bez użycia wojsk lądowych reżim irański będzie trudny do obalenia.

Trump mówi Teheranowi, ile musi wytrzymać

Mówiąc o wojskowym aspekcie operacji, ekspert ocenił dla PAP, że przebiega ona sprawnie, a irańska odpowiedź jest w dużej mierze symboliczna i słabo skoordynowana. Pozytywnie odniósł się też do dotychczasowych działań wymierzonych w irański program nuklearny. Zdaniem eksperta dalsze niszczenie infrastruktury nuklearnej oraz środków jej przenoszenia stanowi istotny wkład w stabilizację regionu. Wasielewski uważa jednak za niefortunne publiczne deklaracje Trumpa, że wojna potrwa nie dłużej niż cztery do pięciu tygodni. "Takie zapowiedzi to dla Teheranu informacja, jak długo musi wytrwać".

