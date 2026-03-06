Mediacje na Bliskim Wschodzie. Słowa prezydenta Iranu dają do myślenia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-06 19:25

Prezydent Masud Pezeszkian poinformował w piątek, że trwają międzynarodowe próby mediacji w wojnie między Iranem a USA i Izraelem, która wybuchła pod koniec lutego. Przywódca deklaruje chęć budowania pokoju w regionie, jednak stanowczo zapowiada dalszą walkę w obronie narodowej niezależności.

Iran

i

Autor: Pexels.com

Masud Pezeszkian potwierdza zagraniczne mediacje. Iran stawia sprawę jasno

W piątek prezydent potwierdził, że na arenie międzynarodowej pojawiły się inicjatywy mające wygasić zbrojny konflikt z Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi, trwający od 28 lutego. W międzyczasie irańska armia konsekwentnie prowadzi działania odwetowe, celując w bliskowschodnich sojuszników Waszyngtonu. Prezydent na portalu X przedstawił stanowisko kraju w tej sprawie.

„Niektóre kraje podjęły działania mediacyjne. Powiedzmy to jasno: jesteśmy zaangażowani w trwały pokój w regionie, ale nie zawahamy się bronić godności i suwerenności naszego narodu”

Głowa państwa dodała, że rozmowy muszą dotyczyć „tych, którzy nie docenili irańskiego narodu” i wywołali konflikt. Choć nie padły konkretne nazwy, kontekst wyraźnie wskazuje na amerykańską i izraelską administrację.

Siły Obronne Izraela uderzają w Teheran. Celem ataku był podziemny bunkier

To właśnie uderzenia tych państw pozbawiły życia ajatollaha Alego Chameneia, czyli najwyższego przywódcę Iranu, oraz kilkudziesięciu wysokich rangą polityków. Chamenei i jego otoczenie zginęli w lutowym bombardowaniu Teheranu. Komunikat Pezeszkiana wydano zaraz po tym, jak Siły Obronne Izraela (IDF) udostępniły w sieci nowe wideo. W materiale na platformie X armia przekazała, że pół setki izraelskich myśliwców zrównało z ziemią teherański schron wojskowy, ściśle powiązany z nieżyjącym przywódcą. Jak wskazuje agencja Reutera, z tej ukrytej infrastruktury mieli korzystać dygnitarze, którzy przetrwali poprzednie uderzenia.

Pomimo doniesień o możliwych interwencjach z zewnątrz, rząd w Teheranie konsekwentnie torpedował ostatnio wizję rozmów dyplomatycznych z USA. Tę nieustępliwą linię powtórzyli w poniedziałek czołowi politycy. Ali Laridżani, sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oświadczył na portalu X, że władze nie planują układania się z Waszyngtonem, aby zatrzymać izraelsko-amerykańską ofensywę.

„Nie będziemy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi”

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IRAN