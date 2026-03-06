Donald Trump przewiduje rychły upadek władz na Kubie. Ujawniono kulisy rozmów

Donald Trump zapowiada upadek reżimu. Trwają negocjacje z rządem Kuby

Podczas piątkowego wywiadu dla telewizji CNN amerykański przywódca przekazał najnowsze prognozy dotyczące losów karaibskiego państwa. Według oceny Donalda Trumpa system polityczny na Kubie wkrótce całkowicie się załamie. Polityk podkreślił przy tym, że decydenci z Hawany bardzo chętnie patrzą na perspektywę podpisania oficjalnego porozumienia z rządem w Waszyngtonie.

– Kuba upadnie dosyć szybko (…) Kuba również upadnie. Bardzo chcą zawrzeć porozumienie – powiedział Trump w rozmowie telefonicznej ze stacją. Prezydent USA dodał, że sprawą potencjalnych negocjacji zajmie się sekretarz stanu Marco Rubio, będący zresztą synem kubańskich imigrantów. – Chcą zawrzeć porozumienie, więc Marco się tym zajmie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteśmy teraz na tym naprawdę skoncentrowani. Mamy wystarczająco dużo czasu, ale Kuba jest gotowa, po 50 latach – powiedział Trump.

Zaledwie dobę wcześniej amerykański przywódca głośno przekonywał, że definitywny krach reżimu w Hawanie pozostaje wyłącznie kwestią czasu. Zaznaczył przy tym jednoznacznie, że obecnie najwyższym priorytetem władz USA jest pilne zakończenie trwającej wojny z Iranem. O trwających zakulisowych negocjacjach z rządem kubańskim Donald Trump wspominał już pod koniec ubiegłego miesiąca. Sugerował wtedy nawet, że ostatecznym zwieńczeniem tych pertraktacji mogłoby być coś w rodzaju pokojowego przejęcia tego terytorium.

Plan transformacji Kuby według wizji Stanów Zjednoczonych

Dziennik "Wall Street Journal" donosi, że Waszyngton próbuje dogadać się z częścią establishmentu w Hawanie w celu wymuszenia transformacji. Zakładany scenariusz ma nawiązywać do amerykańskich strategii wdrażanych w blisko powiązanej z Kubą Wenezueli. Caracas od czasów prezydentury Hugo Cháveza pełniło funkcję najważniejszego partnera gospodarczego wyspy, gwarantując tanie paliwo w zamian za lojalność. Wstrzymanie tych transportów zdemolowało lokalną ekonomię, powodując radykalne braki ropy oraz innych podstawowych towarów. Na ten moment trudno jednoznacznie ocenić etap zaawansowania tajnych negocjacji i to, czy przyniosą one realną zmianę układu sił na wyspie. Z kolei dygnitarze z Hawany całkowicie ignorują medialną burzę i unikają publicznego komentowania głośnych deklaracji amerykańskiego polityka.