Rosja pomaga Iranowi? Amerykanie zabrali głos

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-06 19:57

Biały Dom odniósł się do doniesień "Washington Post", który twierdzi, że Rosjanie przekazują Iranowi informacje wywiadowcze pomagające w kontratakach na siły amerykańskie. "Czy tak było, czy nie, szczerze mówiąc, to nie ma to tak naprawdę znaczenia" - stwierdziła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

3. Szczyt Trump-Putin na Alasce, sierpień 2025

i

Autor: Wikipedia / CC0 4.0

Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że domniemane wsparcie wywiadowczym Rosji dla Iranu nie ma znaczenia

Rosja dzieli się z Iranem informacjami wywiadowczymi na temat lokalizacji sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie - pisze „Washington Post” dziś, 6 lutego, powołując się na trzy źródła. Kreml według tych doniesień miał przekazywać informacje o miejscu pobytu m.in. amerykańskich okrętów i samolotów. „Wygląda na to, że to dość kompleksowa operacja” – powiedział dziennikarzom jeden z chcących zachować anonimowość urzędników.Co na to wszystko Stany Zjednoczone? Do medialnych doniesień odniosła się rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w telewizji Fox News. "Czy tak było, czy nie, szczerze mówiąc, to nie ma to tak naprawdę znaczenia, bo prezydent Trump i wojsko USA całkowicie dziesiątkują nikczemny terrorystyczny irański reżim" - oznajmiła Leavitt. Jak dodała, „ewidentnie to nie robi żadnej różnicy, jeśli chodzi o działania wojska w Iranie, bo całkowicie ich dziesiątkujemy”.

„Nasze siły działają z niezrównaną sprawnością, a misja zdecydowanie postępuje”

Amerykanie utrzymują tymczasem, że wygrywają wojnę. „Nasze siły działają z niezrównaną sprawnością, a misja zdecydowanie postępuje” – powiedział w czwartek szef Pentagonu Pete Hegseth. „Nasze zapasy amunicji są pełne, a nasza wola jest niezłomna, co oznacza, że ​​to my i tylko my możemy kontrolować sytuację tak długo, jak będzie to konieczne, aby Stany Zjednoczone Ameryki osiągnęły te cele” - dodał.

Atak na Iran zaczął się 28 lutego. Teheran odpowiedział kontratakiem nie tylko na teren Izraela 

28 lutego najpierw Izrael, a potem Stany Zjednoczone uderzyły na Iran. Wcześniej kraje te podawały, że trwają negocjacje mające na celu zmuszenie Iranu do całkowitej rezygnacji, obecnie i w przyszłości, do posiadania broni nuklearnej. Pociski spadły na Teheran, zniszczona została m.in. szkoła dla dziewcząt. Zginęło tam niemal 200 osób. Iran odpowiedział ogniem, atakując Izrael, amerykańskie bazy w regionie, a także sąsiadów mających u siebie bazy USA. Pociski poleciały między innymi na Dubaj, uważany do niedawna za jedno z najpewniejszych miejsc na świecie. Wymiana ognia trwa, a Amerykanie twierdzą, że wygrywają i Iran jest już praktycznie na kolanach, Teheran jednak nie zamierza się poddawać. 

Sonda
Czyją trzymasz stronę?
BUDZISZ: PORAŻKA IRANU OSŁABI ROSJĘ
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
IRAN