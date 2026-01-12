Chodzenie bez czapki na mrozie może być szalenie niebezpieczne dla zdrowia. Neurolog ostrzega: objawy jak przy udarze

Wraz z nadejściem mrozów, neurolog dr n. med. Olga Milczarek ostrzega przed poważnymi konsekwencjami chodzenia bez czapki.

Niska temperatura może prowadzić do wychłodzenia organizmu, obniżenia odporności oraz uszkodzenia nerwów twarzy i czaszki.

Sprawdź, dlaczego zapalenie nerwu trójdzielnego lub twarzowego może objawiać się podobnie do udaru i kto jest najbardziej narażony!

Chodzenie bez czapki na mrozie jest niebezpieczne. Neurolog wyjaśnia dlaczego

Od kilku dni w Polsce mamy prawdziwą zimę. Śnieg i siarczyste mrozy zaskoczyły chyba wszystkich. Nie ma co się oszukiwać - takiej zimy w Polsce nie mieliśmy od wielu lat i można powiedzieć, że wiele z nas się odzwyczaiło od takiej mroźnej aury. Teraz niektórzy mają problem z tym jak ubrać się wychodząc na dwór. Jedni opatulają się od stóp do głów, inni - nie zmieniają swojej zimowej garderoby i często wychodzą z domu bez czapki na głowie mimo bardzo niskich temperatur na zewnątrz. Okazuje się, że brak czapki na głowie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, o czym w rozmowie z serwisem medonet.pl mówi neurolog, dr n. med. Olga Milczarek.

Musimy pamiętać, że wychłodzenie, czyli obniżenie temperatury ciała, ułatwia wnikanie wirusów i bakterii do organizmu — nasza odporność spada

- zaznacza neurolog.

Chodząc w mróz czy w ogóle zimny dzień bez czapki możemy doprowadzić do uszkodzenia nerwów twarzy i czaszki. [...] Może do tego doprowadzić już jedno takie wyjście bez czapki

- ostrzega.

Fatalne skutki chodzenia bez czapki zimą

Neurolog opowiada również, jak reaguje ciało człowieka na mróz i dlaczego noszenie czapki w chłodne dni jest tak ważne. Wynika to z płytko osadzonych w głowie nerwów.

Nerwy czaszkowe, zwłaszcza nerw trójdzielny i nerw twarzowy, które odpowiadają za naszą mimikę i ruchomość twarzy, znajdują się płytko pod powierzchnią skóry. Przez to są bardzo wrażliwe na niską temperaturę. Przy zapaleniu nerwu twarzowego mogą na przykład wystąpić niedomykanie powieki, opadanie kącika ust albo nawet połowy twarzy. To są objawy jak przy udarze mózgu, choć przyczyny są oczywiście inne, bo to jest zapalenie obwodowe, dotyczące nie mózgu, a nerwu, który cały objęty jest stanem zapalnym

- wyjaśnia dr n. med. Olga Milczarek i dodaje informację o tym, jak objawia się zapalenie nerwu trójdzielnego.

Na skutek przewiania czy przemarznięcia, może też dojść do zapalenia nerwu trójdzielnego. To jeden z najważniejszych nerwów czaszkowych — odpowiada m.in. za czucie w obrębie twarzy i jamy ustnej. Gdy dochodzi do jego zapalenia, pojawia się przeszywający ból. Niektórzy mówią, że jest tak intensywny, jak porażenie prądem. Najczęściej przechodzi on nad linią zębów, czasem promieniuje w dół do żuchwy

- zaznacza. Neurolog podkreśla też, że najbardziej narażone na te niebezpieczne dla zdrowia skutki chodzenia bez czapki podczas mrozów są narażone osoby starsze i dzieci.