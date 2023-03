Wzorowy trik na czyszczenie butów. Tania mieszanka, dzięki której uprane buty będą jeszcze czystsze. Hitowy patent na wiosnę 2023

Wzór trik na czyszczenie butów. Jak prać buty, by się nie niszczyły?

Wiosna to czas wymiany garderoby z zimowej na nieco lżejszą. To samo tyczy się butów, które często po wielu miesiącach leżakowania na dnie szafy wymagają wyczyszczenia i odświeżenia. Sprawdź, jak prawidłowo czyścić buty, by te się nie zniszczyły i posłużyły przed długie miesiące.

Wystrzałowy patent na czyszczenie białych butów. Sprawdzi się genialnie

Twoja ulubione, białe buty są brudne i do niczego się nie nadają? W internecie znajdziesz genialny sposób, który szybko rozprawi się z plamami i zanieczyszczeniami. Wystarczy, że połączysz ze sobą proszek do pieczenia oraz płyn do prania w proporcjach 1:1,5. Wymieszaj całość do powstania piany i wetrzyj ją w buty przy pomocy szczoteczki do zębów. Po kilku minutach zmyj wszystko letnią wodą. Na koniec możesz uprać buty w pralce.

Czyszczenie zamszowych butów na wiosnę 2023

Zamszowe buty są szczególnie trudne do czyszczenia. Niewłaściwa pielęgnacja może sprawić, że będą do wyrzucenia. Zanim zabierzesz się do czyszczenia butów zamszowych poznaj charakterystykę tego materiału. Zamsz niebyt dobrze znosi kontakt z wodą, dlatego też niezwykle ważna jest prawidłowa impregnacja tego rodzaju materiału. Jeżeli buty zamszowe ubrudzą się błotem to pamiętaj, by nigdy nie prać ich w pralce. Zamiast tego postaw na miękką szczotkę z delikatnym włosiem i przecieraj nią pobrudzone miejsce.

Czyszczenie skórzanych botów na wiosnę 2023

W przypadku skórzanych butów warto działać szybko. Najlepiej wyczyścić je od razy gdy tylko pojawi się na nich błoto. Najlepiej jest mieć zawsze przy sobie chusteczkę, którą można przetrzeć buty, Jeżeli natychmiastowe wyczyszczenie nie jest możliwe pomoc może zwykła woda z mydłem. Delikatnie przemyj buty. Wcześniej sprawdź, czy na butach nie ma piasku oraz żwiru, wtedy przecieranie ich ścierką może skończyć się zarysowaniami. Po wszystkim nie zapomnij zapastować butów.

