Jak wiązać apaszkę na szyi?

Wiosna to pierwszy moment, kiedy kobiety zastępują w swoich stylizacjach szaliki apaszkami. Ten trend uwielbiają zwłaszcza panie ceniące sobie elegancję w modzie. Dlatego wraz z nadejściem wiosny wiele kobiet zastanawia się, jak wiązać apaszkę na szyi, aby wiosną zachwycać stylem nawet podczas spaceru. Stylistka Kamila Blichowska, która w mediach społecznościowych prowadzi konto o tematyce modowej skierowanej głównie do kobiet lubiących klasyczne, pokazała aż dwa obłędne sposoby na wiązanie chusty na szyi. Są naprawdę proste i w kilka sekund można uzyskać przepiękny dodatek do stylizacji wiosennej.

Prosty sposób na wiązanie chusty na szyi

Stylistka pokazała naprawdę prosty sposób na wiązanie chusty na wiosnę. Wystarczy złożyć dłuższą apaszkę lub chustę na pół i obwiązać wokół szyi. Następnie przełożyć jedną część przez środek i gotowe. Drugi sposób na wiązanie szalika przypomina wiązanie krawata. Kamila Blichowska pokazała krok po kroku jak wiązać szalik na wiosnę, aby wyglądać elegancko. - Dziś 2 sposoby wiązania szalika wiosną. Szalik jest świetnym dodatkiem do wiosennych stylizacji - napisała pod nagraniem na Instagramie.

"Jak zwykle top porady"

"Pięknie muszę spróbować drugi sposób"

"Super pomysły. Korzystam z pierwszego sposobu"

- zachwycają się kobiety pod filmikiem stylistki.