Pierwsza globalna ambasadorka Kiko Milano

Włoska marka KIKO MILANO, słynąca z profesjonalnych kosmetyków do makijażu oraz pielęgnacji twarzy i ciała, z dumą przedstawia swoją globalną ambasadorkę – EMMĘ ROBERTS. Perfekcyjnie uosabia ona hasło przewodnie KIKO MILANO „Be What You Want to Be – Bądź tym, kim chcesz być” łącząc w życiu role aktorki, producentki oraz przedsiębiorczyni. No i kocha bawić się make-upem!