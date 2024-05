Echa MET GALI. Jak zrobić makijaż z czerwonego dywanu krok po kroku?

Na tegoroczny czerwony dywan look dla Iris Law stworzyła wizażystka gwiazd Anne Sophie Costa, korzystając z opracowanych przez Clinique produktów pielęgnacyjnych i do makijażu. Clinique wie, jak ważny jest beauty sleep oraz pielęgnacja podczas snu, aby zapewnić skórze odpoczynek i dopasowaną do jej potrzeb regenerację. Co więcej, produkty Clinique do makijażu są odpowiednie dla wszystkich rodzajów i tonów skóry, a także zawsze testowane pod kątem alergii i w 100% bezzapachowe. Formuły są nadzorowane przez dermatologów, a podczas ich opracowywania najważniejsza jest skóra i bezpieczeństwo oczu, dlatego wszystkie kosmetyki do makijażu oczu są testowane oftalmologiczne oraz bezpieczne dla oczu wrażliwych, a także osób noszących szkła kontaktowe.

„Uwielbiam serum Clinique All About Eyes™ Serum De-Puffing Eye Massage, ponieważ natychmiast idealnie nawilża skórę i niweluje obrzęk w okolicy oczu! To wyjątkowo skuteczny produkt!” – Anne Sophie Costa, wizażystka.

[wieczorne oczyszczenie] Iris oczyściła i nawilżyła skórę twarzy, używając balsamu Take The Day Off™ Cleansing Balm, aby usunąć pozostałości makijażu oraz filtrów SPF. Produkt ten głęboko oczyszcza skórę, zapewniając jej odświeżenie, a także stanowi idealną bazę przed nałożeniem produktów pielęgnacyjnych.

[przygotowanie skóry] Następnego dnia, przygotowując Iris do eventu, użyłam [mówi wizażystka Anne Sophie Costa] odświeżającego sprayu do twarzy Moisture Surge™ Face Spray Thirsty Skin Relief, aby natychmiast nawilżyć i ukoić jej skórę.

[produkt nawilżający] Zastosowałam intensywny krem nawilżający Moisture Surge™ 100H Auto- Replenishing Hydrator, który jest jedną z gwiazd podczas przygotowywania tego looku. Naprawdę robi on różnicę.

[przygotowanie ust] Na koniec użyłam balsamu do ust Moisture Surge™ Lip Hydro-Plump Treatment, aby je błyskawicznie nawilżyć.

EFEKT GLAM KROK PO KROKU

„W tym looku chodzi o uzyskanie stonowanego efektu w wyrazisty sposób, czyli rezultat przypominające trochę "delikatny makijaż wampira«. Dlatego dla oczu wybrałyśmy delikatne odcienie, takie jak szarości i kolor fioletoworóżowy, które nadają im wyrazistości, jednocześnie wspaniale je podkreślając. Idealnym uzupełnieniem jest piękne matowe wykończenie skóry twarzy, a usta pomalowane pomadką Clinique Almost Lips`ck w odcieniu Black Honey dopełniają subtelną wyrazistość makijażu”. – Anne Sophie Costa, wizażystka

[podkład] Dzięki zastosowaniu podkładu Even Beder Clinical™ Serum Foundaon SPF20 w odcieniu Bone jest to bardzo elegancki look. Podkład prezentuje się wspaniale na skórze — jego aplikacja jest bardzo łatwa, a jednocześnie zapewnia niesamowite krycie i efekt naturalnej skóry bez niedoskonałości o matowym wykończeniu.

[korektor] Wymieszałam i nałożyłam korektor Even Beder™ All-Over Concealer + Eraser w odcieniach Breeze i Bone, na skórze pod oczami, natychmiast ją wygładzając i maskując cienie, przebarwienia oraz niedoskonałości.

[oczy] Tworząc ten „stonowany wyrazisty” look wybrałam paletę All About Shadow™ Eyeshadow Quad odcień Going Steady, a następnie dodałam odrobiny koloru, używając cieni do powiek All About Shadow™ Duo Eyeshadow odcień Strawberry Fudge.

[tusz do rzęs] Później użyłam tuszu do rzęs High Impact High-Fi™ Full Volume Mascara odcień Intense Black, aby natychmiast zwiększyć ich objętość.

[policzki] Dla odrobiny koloru na policzkach użyłam różu Chubby S*ck™ Cheek Colour Balm odcień Roly Poly Posy, aby dodać skórze zdrowego blasku. Następnie nałożyłam żel Sun-Kissed Face Gelee Complexion Mul*tasker odcień Universal, aby skóra zyskała promienny wygląd.

[puder] Utrwaliłam makijaż, używając sypkiego pudru Blended Face Powder odcień Transparency Neutral, który zapewnia jedwabiście gładkie wykończenie, odbijając światło, aby zapewnić skórze więcej blasku.

[usta] Kolejną gwiazdą tego looku jest pomadka Almost Lips*ck odcień Black Honey, która nadała mu stonowanej intensywności, idealnie łącząc wszystkie jego elementy.

[ciało] Na koniec Iris zastosowała głęboko nawilżający balsam do ciała Deep Comfort™ Body Buder, aby ukoić i nawilżyć skórę. Produkt ten nawilża skórę szybko, ale jednocześnie intensywnie.

i Autor: materiały prasowe Clinique

i Autor: Getty Images/ John Shrearer Clinique