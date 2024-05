Ogromne promocje w Super-Pharm. Kultowe perfumy 60 proc. taniej!

Pielęgnacyjne hity, nowości ulubionych marek, dermokosmetyki, suplementy diety, produkty do makijażu i artykuły higieniczne w dniach 08-14.05.2024 możesz kupić nawet 60% taniej z kartą Klubu Super-Pharm. Oferta obowiązuje stacjonarnie w drogeriach Super-Pharm, na superpharm.pl. Promocje można złapać także w aplikacji. Dniom Klubu towarzyszy też akcja konkursowa, w której można wygrać 120 nagród, a nawet Multistyler Dyson. To dobry moment, by zacząć komponować już wakacyjną kosmetyczkę i apteczkę. Co warto wrzucić do koszyka?

PIĘKNO POD OCHRONĄ

Kremy z filtrem do twarzy i ciała teraz powinniśmy zużywać w niemal hurtowych ilościach. Bo świadoma pielęgnacja polega na ochronie przeciwsłonecznej nie tylko na wakacjach. Podczas Dni Klubu w promocyjnych cenach można kupić kosmetyki z SPF marek m.in. Pharamceris, Oillan La Roche Possay, SVR, czy Holika Holika oraz produkty łagodzące po opalaniu z linii Life.

Zobacz także: Wiosną stawiam ten kwiat na parapecie. Przynosi mi szczęście i bogactwo. Moje myśli są wolne od złych emocji, a w powietrzu unosi się aura pieniędzy. Letnie kwiaty na szczęście

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm

CODZIENNE OCZYSZCZANIE

Dni Klubu to doskonała okazja do uzupełnienia kosmetyczki o produkty oczyszczające do twarzy i do mycia ciała i włosów. Ich używamy przez cały rok, więc promocyjne ceny zachęcają do zrobienia zapasów. Zwłaszcza, że w promocji są nowości, jak np. linia Nuxe Hair Prodigieux.

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm

KOLOROWY MUST-HAVE

Wiosna zachęca do zabawy makijażem. Nowy lżejszy podkład, maskara wydłużająca i nowy kolor pomadki dodadzą twarzy świeżości i blasku. Kultowe produkty makijażowe popularnych marek (np. Maybelline New York, Max Factor, Bourjois, Pupa, Rimmel, Sally Hansen) w trakcie dni klubu kupisz nawet 50% taniej!

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm