Magda Gessler nagle pokazała swoją synową! Wiedzieliście, że taka z niej szycha?!

on naprawdę to pokazał!

Magda Gessler pokazała synową

Magda Gessler jest tytanem pracy, ale i tak najważniejsza jest dla niej rodzina. Szczególne miejsce w sercu restauratorki i gwiazdy TVN zajmują jej wnuki. W zeszłym roku na świat przyszedł długo wyczekiwany Antoś, który z miejsca stał się oczkiem w głowie słynnej babci. - Moje wnuki to mój największy skarb!!! To było moje marzenie być babcią... Marzyłam o szczęściu dla moich dzieci: już niedługo, jeszcze parę miesięcy, a mój syn Tadeuszu i Jagoda przyniosą na świat jeszcze jedno wnuczęcie... - ekscytowała się Magda Gessler jeszcze przed narodzinami Antosia. W lipcu restauratorka pokazała na Instagramie swoje słodkie zdjęcie z najmłodszym wnuczkiem na kolanach. Dzieci Magdy Gessler - tak jak ich mama - Lara i Tadeusz Müller są postaciami medialnymi. Na uboczu znajduje się za to synowa gwiazdy TVN - Małgorzata Downar, znana Jagodą. Tym bardziej wielkim zaskoczeniem było to, ze restauratorka nagle zamieściła jej zdjęcie na swoim profilu na Instagramie.

Synowa Magdy Gessler zarządzała markami Jessiki Mercedes i Joanny Przetakiewicz. Kim jest Małgorzata Downar?

Magda Gessler pokazała zdjęcie syna i synowej z Hiszpanii. - W majowym słońcu @jagoda.malgorzata i @tadeusz_muller pełni miłości w promieniach hiszpańskiego słońca - tak podpisała fotkę gwiazda TVN. Mało kto wie, że żona Tadeusza Müllera to prawdziwa szycha! Kim jest Małgorzata Downar, synowa Magdy Gessler? To prawdziwa szycha! Jak czytamy w portalu cozatydzien.tvn.pl, kobieta zarządzała prestiżowymi markami modowymi, m.in. La Mania (należącą do Joanny Przetakiewicz i Veclaim (należącą do Jessiki Mercedes). To jednak nie wszystko. Synowa Magdy Gessler jest też współzałożycielką agencji "WeGrowth" zajmującą się zarządzaniem biznesami, marketingiem i sprzedażą. No, no, nie podskoczysz... Ślub Małgorzaty Downar i Tadeusza Müllera odbył się niemal dwa lata temu, w czerwcu 2022 roku. Uroczystość odbyła się w Mikołajkach na Mazurach.

W naszej galerii prezentujemy zdjecia Magdy Gessler, jej syna i synowej

