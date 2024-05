Matura 2024: angielski formuła 2023. Odpowiedzi i arkusz CKE do pobrania [NOWA FORMUŁA 9.05.2024]

Matura 2024: angielski. Odpowiedzi, arkusze CKE do pobrania [STARA I NOWA FORMUŁA 9.05.2024]

Matura 2024: angielski. Zaskoczenie w zad. 3! Tylko odpowiedzi C i A! Arkusze do pobrania, odpowiedzi

Matura 2024 WOS: Są przecieki?

Matura 2024 z WOS-u już w piątek, 10 maja. Przypomnijmy, że wiedza o społeczeństwie jest jednym z przedmiotów do wyboru na egzaminie maturalnym. Każdy maturzysta może przystąpić do egzaminu maturalnego z WOS-u na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego.

Ci uczniowie, którzy się na to zdecydowali, rozpoczną pisanie matury o godz. 9. Będą mieli na to 180 minut.

Zadania na egzaminie z WOS. Arkusze CKE

W arkuszu egzaminacyjnym z WOS-u znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się:

zadania wyboru wielokrotnego,

zadania typu prawda – fałsz,

zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych na egzaminie maturalnym z wiedzy o społeczeństwie znajdą się:

zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, np. nazwami lub liczbami,

zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające podania nazw, nazwisk bądź liczb albo sformułowania wypowiedzi polegającej np. na uzasadnieniu, porównaniu czy wyjaśnieniu zjawisk bądź procesów,

zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania pisma procesowego lub urzędowego z wykorzystaniem własnej wiedzy przedmiotowej i załączonych przepisów prawnych albo dłuższej wypowiedzi argumentacyjnej z wykorzystaniem własnej wiedzy przedmiotowej i załączonych materiałów źródłowych.

Matura WOS: przecieki

Przed maturą z wiedzy o społeczeństwie, podobnie zresztą jak przed innymi egzaminami, w Internecie - zwłaszcza w mediach społecznościowych - pojawiło się sporo wpisów dotyczących przecieków. Uważajcie jednak i nie dajcie się nabrać – autorzy wpisów nie mają w posiadaniu oryginalnych arkuszy CKE, które pojawią się na egzaminie maturalnym z WOS-u.

Co będzie na egzaminie z WOS-u?

Nie oznacza to, że nie można znaleźć wskazówek co do zagadnień, które mogą pojawić się na maturze. Oto hasła, które w czwartek wieczorem były wyszukiwane przez maturzystów w sieci: