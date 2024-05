Współczesne prezenty na komunię zaskakują. Katechetki otrzymują vouchery do SPA

Znana sieć wchodzi do Polski. Tłumy na otwarciu pierwszego sklepu SHEIN w Warszawie

Wczoraj, 16 maja, w miejscowości Ułtowo w powiecie płockim doszło do tragicznego wypadku podczas prac polowych. 75-letni mieszkaniec powiatu płockiego zginął po tym, kiedy jego ciągnik zjechał do zbiornika wodnego. Mężczyzna został przygnieciony przez maszynę.

Na miejscu szybko pojawili się funkcjonariusze policji, którzy pod nadzorem prokuratora rozpoczęli zabezpieczanie śladów oraz sporządzanie dokumentacji. Czynności te mają na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policjanci przypominają, że trwa intensywny okres prac polowych, a rolnicy często działają pod presją czasu, zmęczenia i niesprzyjających warunków pogodowych, co niestety często prowadzi do zaniedbywania kwestii bezpieczeństwa. Apelują do wszystkich pracujących na polach o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi przy obsłudze maszyn rolniczych.

Pijany rolnik na traktorze zaorał samochody Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.