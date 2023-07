Idealnie gładka i pełna blasku skóra. Duet wszechczasów w makijażu

Przerażające praktyki w sklepach z ubraniami. Była pracownica zdradziła obrzydliwe praktyki. Jak to przeczytasz, to zaczniesz prać nowe ubrania

Przykrywanie i wyrównywanie kolorytu skóry towarzyszy ludzkości od tysięcy lat, już w starożytnym Egipcie pudrowano twarz ochrą (rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał), a w średniowieczu kobiety pokrywały twarze mieszanką z mleka i mąki oraz ołowiu. Panowało bowiem przekonanie, że im bledsza skóra tym wyższy status społeczny, opalenizna świadczyła bowiem o częstej pracy na świeżym powietrzu, na przykład w polu lub sadzie. Dzisiaj podkład starannie dobieramy do kolorytu skóry i unikamy odcieni za jasnych lub zbyt ciemnych. Nadal jednak wyrównana i pełna blasku skóra jest pożądana.

Zobacz również: Najpiękniejsza fryzura na upały dla kobiet po 50-tce. Jest elegancka, szykowna i nie powoduje przegrzania. Nowoczesne cięcie na lato, w którym nie będziesz cię pocić

Poznaj podkład, który będzie idealnym upiększeniem i dopełnieniem Twej skóry. Luminous Silk od marki Giorgio Armani to nawilżająca formuła pozostawia skórę nieskazitelnie gładką oraz nawilżoną. Inspiracją do powstania podkładu był wysokogatunkowy jedwab. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu, co więcej, jego lekka konsystencja nie powoduje efektu maski. Ten trwały podkład utrzymuje się na skórze przez cały dzień bez konieczności wykonywania poprawek. Klasyczne, a zarazem minimalistyczne szklane opakowanie zostało wyposażone w aplikator z pompką, pozwalającą dozować odpowiednią ilość produktu.

i Autor: Materiały prasowe Armani

i Autor: Materiały prasowe Armani

Uzupełnieniem każdego podkładu jest korektor. To on genialnie wygładza okolice pod okiem i maskuje zasinienia. Luminous Silk Concealer od Armaniego to wszechstronny korektor w płynie, który nie tylko kamufluje niedoskonałości, ale też dodaje twarzy delikatnego, zdrowego blasku. Kryjąca formuła nie obciąża skóry i jest dostępna w 10 różnych odcieniach, które dopasowują się do wszystkich kolorów i typów skóry.

i Autor: Materiały prasowe Armani