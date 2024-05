Przed Salą Kolumnową w czwartek, podczas ostrej wymiany zdań między działaczkami proaborcyjnymi a posłanką PiS Agnieszką Wojciechowską van Heukelom, głos zabrała również członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina Kaja Godek. - To są środowiska, które popełniają przestępstwa rozprowadzając nielegalne środki poronne - mówiła ostro o proaborcyjnych aktywistkach. Zapytana przez reporterkę PAP Angelę Getler o to, z jakiego artykułu popełniane jest to przestępstwo, Godek odmówiła odpowiedzi. - Proszę się ode mnie odsunąć, bo się brzydzę - stwierdziła obraźliwie Godek, zwracając się do dziennikarki. - Jak podchodzi do mnie gej, albo inna osoba z tego środowiska, to mam odruch wymiotny - dodała chamsko.

- Jest mi oczywiście przykro, gdy ktoś nie chce ze mną rozmawiać, tylko dlatego że z góry ocenia mnie ze względu na moją transpłciowość - powiedziała dziennikarka. - W Sejmie jestem jednak przede wszystkim dziennikarką Polskiej Agencji Prasowej i to Kaja Godek odmówiła sobie możliwości udzielenia rzeczowej wypowiedzi dla PAP-u oraz wszystkich mediów, które korzystają z naszych usług - dodała. Getler zaznaczyła jednocześnie, że przedstawicielki innych organizacji antyaborcyjnych nie odmawiały rozmowy z nią.

O komentarz w tej sprawie dziennikarze zwrócili się do obecnej na wysłuchaniu publicznym minister ds. równości Katarzyny Kotuli. - Za tydzień albo za dwa tygodnie będziemy na rządzie rozmawiać o mowie nienawiści. Są słowa, które nigdy nie powinny paść - powiedziała. Tymczasem Redaktor naczelny PAP Wojciech Tumidalski zadeklarował pełne wsparcie dla dziennikarki. - Uważamy, że w życiu publicznym nie ma miejsca na krzywdzące zachowania, jakich dziś doświadczyła nasza dziennikarka - na dodatek w gmachu parlamentu - podkreślił.

