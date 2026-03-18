Nowość od Garnier lepsza niż twój były... krem. 3 innowacyjne formuły zapewniają 24-godzinne nawilżenie

Garnier Vitamin C Fresh & Bright nawilżający krem-sorbet dodający blasku

Nową generację nawilżenia może wprowadzić do pielęgnacji nawilżający krem-sorbet dodający blasku Garnier Vitamin C Fresh & Bright. Jego ultralekka, odświeżająca, przypominająca sorbet formuła błyskawicznie wchłania się w skórę, zapewniając 24-godzinne* nawilżenie, a do tego dodaje jej zdrowego blasku. Za efekt odpowiada 4% formuła [Niacynamid + Witamina C]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, rozświetla, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Witamina C: silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Rezultaty potwierdzone klinicznie:

Rozświetla skórę.

Redukuje widoczność przebarwień o 47% w ciągu zaledwie 1 tygodnia.

Zapewnia całodzienną kontrolę sebum.

Garnier Hyaluron Fresh & Plump nawilżający krem-sorbet ujędrniający

Każda z trzech odsłon kremów-sorbetów od Garnier oferuje jeden kluczowy benefit w postaci nawilżania, który w zależności od obecności innych składników jest uzupełniany o kolejne korzyści. Nawilżający krem-sorbet ujędrniający Garnier Hyaluron Fresh & Plump posiada ultralekką, odświeżającą i matującą formułę, która błyskawicznie się wchłania. Jest nielepki i nietłusty. Do tego zapewnia 24-godzinne* nawilżenie, a także ujędrnia skórę. Działanie to zasługa 4% formuły [Niacynamid + Kwas hialuronowy]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Kwas hialuronowy: składnik znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, zdolności do utrzymania w skórze prawidłowego poziomu nawilżenia, wpływu na poprawę jędrności i elastyczności skóry oraz zdolności do przyśpieszenia procesów regeneracyjnych skóry.

Rezultaty potwierdzone klinicznie:

Zwiększa nawilżenie o +60%.

Poprawia jędrność skóry o +83%.

Wygładza skórę o +100%.

Zapewnia całodzienną kontrolę sebum.

Garnier Pure Active Salicylic Fresh & Matte nawilżający krem-sorbet przeciw niedoskonałościom

Wśród kremów-sorbetów od Garnier jest również wersja do skóry z niedoskonałościami, która potrzebuje zmatowienia. Nowa generacja nawilżenia, ultralekka formuła i szybkie wchłanianie działają tu zatem w jeszcze jednym obszarze. Na 24-godzinnym* nawilżeniu nie kończą się oferowane przez niego benefity. Za efekt odpowiada 5% formuła [Niacynamid + Kwas salicylowy + Wąkrotka azjatycka]:

Niacynamid: inaczej witamina B3 oraz witamina PP ma szerokie działanie w pielęgnacji skóry. Rozjaśnia przebarwienia, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia barierę ochronną skóry.

Kwas salicylowy: kwas BHA (beta-hydrokwas), który znany jest takich właściwości jak wspomaganie redukcji przebarwień, regulacja ilości wydzielanego sebum, zmniejszanie widoczności porów, delikatne działanie złuszczające oraz oczyszczanie mieszków włosowych.

Wąkrotka azjatycka: skutecznie redukuje trądzik, przyspiesza gojenie wyprysków i blizn, zmniejsza zaczerwienienia oraz reguluje wydzielanie sebum.

Rezultaty potwierdzone klinicznie:

Zmniejsza widoczność porów o -19,2%.

Zwiększa wygładzenie skóry o +29,3%.

Wyrównuje koloryt skóry o +28,7%.

Zmniejsza wydzielanie nadmiaru sebum o -45,3%.