Metamorfoza na przestrzeni lat

Jego twarz zna cała Polska. Charakterystyczne, przenikliwe spojrzenie i zdolność do wcielania się w najbardziej skrajne postaci sprawiły, że Bartłomiej Topa od dekad jest na szczycie. Ale czy pamiętacie, jak wyglądał na początku swojej drogi?

Przez ponad trzydzieści lat kariery przeszedł spektakularną metamorfozę. Od młodego, nieco zagubionego chłopaka z filmów lat 90., przez twardziela w policyjnych mundurach, aż po dojrzałego szlachcica w historycznych produkcjach. Każda rola to inna fryzura, inna sylwetka, inny człowiek.

Bartłomiej Topa wspomina dzieciństwo. Kiedyś było lepiej niż teraz?

Tak zaczynał Bartłomiej Topa. Jego droga zaskakuje

Zanim został aktorem, jego plany były zupełnie inne. Ukończył technikum weterynaryjne i to z hodowlą zwierząt wiązał swoją przyszłość. Los chciał jednak inaczej, a dyplom łódzkiej filmówki w 1991 roku otworzył mu drzwi do wielkiego świata.

Początki to role w takich filmach jak "Zakład" czy epizod u samego Krzysztofa Kieślowskiego w "Trzy kolory. Biały". Mało kto dziś pamięta jego występ jako Zenek Pereszczako w serialu "Złotopolscy", a to właśnie ta rola przyniosła mu ogromną popularność.

Jeden moment zmienił wszystko. To był przełom

Choć na ekranie pojawiał się regularnie, prawdziwa bomba eksplodowała w 2004 roku. Rola pana młodego, Janusza, w kultowym "Weselu" Wojciecha Smarzowskiego na zawsze zmieniła jego karierę. To był strzał w dziesiątkę, który pokazał jego niezwykły talent dramatyczny.

Po "Weselu" posypały się nagrody i kolejne propozycje, które ugruntowały jego pozycję. Współpraca ze Smarzowskim zaowocowała kolejnymi niezapomnianymi kreacjami w "Domu złym", "Drogówce" czy głośnym "Klerze". Jednak to właśnie rola zagubionego nowożeńca stała się kamieniem milowym.

Nie tylko aktorstwo. Tego mogliście o nim nie wiedzieć

Bartłomiej Topa to nie tylko twarz z ekranu. Jest współzałożycielem firmy producenckiej Film IT i aktywnie angażuje się w ważne społecznie inicjatywy. Jego udział w kampanii Fundacji SYNAPSIS, zwiększającej świadomość na temat autyzmu, poruszył miliony Polaków.

Poza światem filmu, aktor z powodzeniem odnajduje się w biznesie, będąc współwłaścicielem marek spożywczych. W 2025 roku z kolei podjął się nietypowej misji, zostając ambasadorem Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych. To dowód na to, że jego zainteresowania sięgają daleko poza plan filmowy.

Kulisy życia prywatnego. Jego historia to gotowy scenariusz

Życie prywatne aktora obfitowało w zwroty akcji godne filmowego scenariusza. Był mężem malarki Agaty Rogalskiej, z którą ma syna Antoniego. Para przeżyła również ogromną tragedię, tracąc drugiego syna, Kajetana.

Po latach medialnych doniesień o jego związku z aktorką Magdaleną Popławską, odnalazł szczęście u boku Gabrieli Mierzwiak. W 2021 roku ich rodzina powiększyła się o bliźniaczki, Jagodę i Malinę, co otworzyło zupełnie nowy rozdział w życiu aktora.

Ile lat kończy Bartłomiej Topa w 2026 roku? Zobaczcie, jak wygląda dziś

Czas płynie nieubłaganie, ale dla Bartłomieja Topy wydaje się być wyjątkowo łaskawy. Aktor urodził się 26 maja 1967 roku, co oznacza, że w 2026 roku będzie świętował swoje 59. urodziny. Mimo upływu lat wciąż jest w doskonałej formie i nie zwalnia tempa.

Jego ostatnie role, jak choćby ta w hitowym serialu "1670", pokazują, że wciąż potrafi zaskoczyć publiczność. A jak zmieniał się na przestrzeni tych wszystkich lat? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię.