Syn Bartłomieja Topy zmarł na jego rękach. Aktor właśnie wyznał, co się z nim stało po tej tragedii!

Bartłomiej Topa o swoim życiu osobistym zbyt często nie opowiada. Niespodziewanie aktor otworzył się przy okazji rozmowy na temat filmu "Innego końca nie będzie", w którym zagrał jedną z głównych ról. Podczas wywiadu Bartłomiej Topa wspominał śmierć swojego syna. Kajtek zmarł na jego rękach niedługo po narodzinach. Co stało się z gwiazdorem serialu "Złotopolscy" po tej ogromnej tragedii?

Nastąpiło we mnie coś w rodzaju odrodzenia czy odnowienia. Na wielu poziomach. Na przykład zmysły… są jeszcze bardziej wyczulone. Żyję też zdecydowanie intensywniej. Pytanie "dlaczego?" cały czas jest we mnie obecne, chociaż dzisiaj jestem już pogodzony z tym, co się stało. W jakimś wymiarze jest to kolej rzeczy i nie do mnie należy jej ocena